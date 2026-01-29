Enfinity Global pone en marcha el primer proyecto de su portafolio de 366 MW en PPAs con Microsoft en Italia

MILÁN, 29 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Enfinity Global ha anunciado hoy la entrada en operación comercial del primer proyecto de su cartera de PPAs (Power Purchase Agreements) con Microsoft en Italia.

La puesta en marcha de esta planta solar fotovoltaica, con una capacidad de 33,8 MW AC, marca el inicio de una relación estratégica en la que Enfinity apoyará los objetivos de sostenibilidad de Microsoft mediante el suministro fiable de energía renovable.

An Enfinity Global solar PV plant in Italy

Este primer PPA forma parte de una colaboración más amplia que alcanzará hasta 366 MW AC, e incluye otros proyectos solares actualmente en construcción en Italia.

Como parte del acuerdo, Enfinity y Microsoft también trabajarán para generar un impacto positivo mediante inversiones y la creación de empleo en las regiones italianas donde se están desarrollando las nuevas plantas: Lacio, Emilia-Romaña y Basilicata.

Carlos Domenech, CEO de Enfinity Global: "Nos complace suministrar energía solar a un líder tecnológico global como Microsoft. En Enfinity, nuestra misión es ofrecer a nuestros clientes —tanto globales como locales— soluciones de energía renovable eficientes y de alto valor añadido, contribuyendo a generar un impacto positivo en las comunidades donde operamos".

Enfinity Global Inc. es una compañía estadounidense líder en el sector de las energías renovables creada en 2019. La compañía es propietaria de una cartera de 39.3 GW en proyectos de producción y almacenamiento de energía renovable, que incluye plantas en operación, construcción y en diferentes fases de desarrollo, así como 37 GW adicionales en etapas iniciales en EE.UU. Con oficinas en Estados Unidos, Europa y Asia, la compañía busca contribuir significativamente a la transición energética. El equipo directivo de Enfinity Global, uno de los más experimentados del sector, aporta más de 40.000 millones de dólares de experiencia en financiación en el sector de las energías renovables y más de 46 GW de activos solares y eólicos desarrollados y adquiridos.

Enfinity Global es actualmente el líder de mercado de PPAs solares en Italia, con 808 MW contratados en los últimos dos años con grandes clientes corporativos e industriales.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2871818/Enfinity_Global_Photo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2706592/Enfinity_Global_Logo.jpg