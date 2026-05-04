¡Firmar acuerdos con 10 países! Conferencia Global de Socios de WALOVI celebrada en Guangzhou

GUANGZHOU, China, 4 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- El 2 de mayo de 2026, durante la 139 .ª Feria de Cantón, Walovi celebró la Conferencia Mundial de Socios en su sede mundial en la Bio-Isla de Guangzhou. Más de 280 posibles agentes, representantes de gobiernos extranjeros, expertos de la industria, socios de la cadena de suministro e inversores se reunieron para presenciar el último impulso de Walovi en la globalización.

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Entre los asistentes se encontraban Zhang Jiong (vicepresidente de la Cámara de Importación y Exportación de Guangdong), Cheng Hongjin (vicepresidente de GPHL), Fang Dafeng (presidente de Walovi Great Health) y Ye Jizeng (vicepresidente de Walovi Great Health).La conferencia se dirigió a socios en 60–80 países, y Walovi firmó acuerdos de distribución con socios de 10 países de América del Sur, África y Asia Central, expandiendo su red global a los mercados emergentes.

Cheng Hongjin describió la estrategia global de GPHL como tres cambios: de "salir" a "profundizar", de "productos" a "sistema" y de "comercio" a "ecosistema". Hizo hincapié en acelerar la inversión a través de cinco puntas, citando la conferencia de socios globales de Walovi como un ejemplo de sinergia.

Fang Dafeng extendió una invitación: "Creemos que juntos podemos integrar la sabiduría de la salud oriental en la vida diaria en todo el mundo, haciendo de Walovi una opción de salud confiable a nivel mundial".

Walovi describió un modelo de cooperación integral con protección regional, apoyo de marketing, asistencia de la sede e incentivos escalonados, con el objetivo de agregar socios en más de 60 nuevos países y regiones, especialmente a lo largo de la Franja y la Ruta.

La ceremonia de firma con diez distribuidores regionales de minoristas, servicios de alimentos y canales de distribución marcó una extensión estratégica de la red de ventas global de Walovi.

Según Frost & Sullivan, Walovi ha ocupado el primer lugar a nivel mundial en ventas de bebidas naturales a base de plantas durante cinco años consecutivos. También lidera las ventas mundiales de bebidas a granel, el canal de banquetes de China y el mercado de regalos de China. Durante la última década, la escala del mercado extranjero ha crecido más de 6,5 veces, con una TCAC superior al 25 %. Al profundizar la localización en mercados como Malasia y Arabia Saudita y lanzar la lata internacional WALOVI, Walovi ha construido una cadena de suministro global que cubre el sudeste asiático, el Medio Oriente y Europa.

Ye Jizeng afirmó: "La internacionalización no es solo la exportación de productos; significa el arraigo local". A medida que Walovi aspira a convertirse en una empresa líder mundial de bebidas naturales a base de plantas, la conferencia envió un mensaje claro: aprovechando la ola mundial de consumo saludable, Walovi está listo para unir fuerzas con socios mundiales para crear valor y ganar juntos.

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FUENTE Walovi