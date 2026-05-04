Signature d'accords avec 10 pays ! Conférence mondiale des partenaires de WALOVI à Guangzhou

GUANGZHOU, Chine, 4 mai 2026 /PRNewswire/ -- Le 2 mai 2026, lors de la 139e Foire de Canton, Walovi a organisé la Conférence mondiale des partenaires à son siège mondial sur la Bio-Island de Guangzhou. Plus de 280 agents potentiels, représentants de gouvernements étrangers, experts du secteur, partenaires de la chaîne d'approvisionnement et investisseurs se sont réunis pour assister à la dernière avancée de Walovi en matière de mondialisation.

image1

Zhang Jiong (vice-président de la chambre d'importation et d'exportation de Guangdong), Cheng Hongjin (vice-président de GPHL), Fang Dafeng (président de Walovi Great Health) et Ye Jizeng (vice-président de Walovi Great Health) ont participé à cette conférence qui s'adressait à des partenaires de 60 à 80 pays, et Walovi a signé des accords de distribution avec des partenaires de 10 pays d'Amérique du Sud, d'Afrique et d'Asie centrale, étendant ainsi son réseau mondial aux marchés émergents.

Cheng Hongjin a décrit la stratégie globale de GPHL en trois axes : de « sortir » à « aller en profondeur », de « produits » à « système », et de « commerce » à « écosystème ». Il a insisté sur l'accélération des investissements par le biais de cinq axes, citant la conférence Walovi Global Partner comme exemple de synergie.

Fang Dafeng a lancé une invitation : « Nous pensons qu'ensemble, nous pouvons intégrer la sagesse orientale en matière de santé dans la vie quotidienne partout dans le monde, et faire de Walovi un choix de santé de confiance à l'échelle mondiale ».

Walovi a décrit un modèle de coopération complet comprenant une protection régionale, un soutien marketing, une assistance au siège et des incitations échelonnées, visant à ajouter des partenaires dans plus de 60 nouveaux pays et régions, en particulier le long de la Ceinture et de la Route.

La cérémonie de signature avec dix distributeurs régionaux des secteurs de la vente au détail, de la restauration et de la distribution a marqué une extension stratégique du réseau de vente mondial de Walovi.

Selon Frost & Sullivan, Walovi s'est classé au premier rang mondial des ventes de boissons naturelles à base de plantes pendant cinq années consécutives. Elle est également en tête des ventes mondiales de boissons en vrac, du canal des banquets en Chine et du marché des cadeaux en Chine. Au cours de la dernière décennie, la taille des marchés étrangers a été multipliée par 6,5, avec un taux de croissance annuel moyen (CAGR) supérieur à 25 %. En renforçant la localisation sur des marchés tels que la Malaisie et l'Arabie saoudite et en lançant la chaîne internationale WALOVI, Walovi a mis en place une chaîne d'approvisionnement mondiale couvrant l'Asie du Sud-Est, le Moyen-Orient et l'Europe.

Ye Jizeng a déclaré : « L'internationalisation ne se limite pas à l'exportation de produits ; elle implique un enracinement local ». Alors que Walovi vise à devenir un leader mondial des boissons naturelles à base de plantes, la conférence a envoyé un message clair : Surfant sur la vague mondiale de la consommation saine, Walovi est prêt à s'associer à des partenaires mondiaux pour créer de la valeur et gagner ensemble.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2972027/image1.jpg