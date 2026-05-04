Assinando acordos com 10 países! WALOVI Global Partner Conference realizada em Guangzhou

GUANGZHOU, China, 4 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- Em 2 de maio de 2026, durante a 139ª Canton Fair, a Walovi realizou a Conferência Global de Parceiros em sua sede global em Guangzhou Bio-Island. Mais de 280 agentes em potencial, representantes de governos estrangeiros, especialistas do setor, parceiros da cadeia de suprimentos e investidores se reuniram para testemunhar o mais recente impulso da Walovi na globalização.

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Os participantes incluíram Zhang Jiong (Vice-Presidente da Câmara de Importação e Exportação de Guangdong), Cheng Hongjin (Vice-Presidente da GPHL), Fang Dafeng (Presidente da Walovi Great Health) e Ye Jizeng (Vice-Presidente da Walovi Great Health).A conferência teve como alvo parceiros em 60 a 80 países, e a Walovi assinou acordos de distribuição com parceiros de 10 países da América do Sul, África e Ásia Central, expandindo sua rede global para mercados emergentes.

Cheng Hongjin delineou a estratégia global da GPHL como três mudanças: de "sair" para "ir fundo", de "produtos" para "sistema" e de "comércio" para "ecossistema". Ele enfatizou a aceleração do investimento por meio de cinco etapas, citando a conferência Walovi Global Partner como um exemplo de sinergia.

Fang Dafeng estendeu um convite: "Acreditamos que juntos podemos integrar a sabedoria da saúde oriental à vida diária em todo o mundo, tornando a Walovi uma escolha de saúde confiável em todo o mundo".

Walovi delineou um modelo de cooperação abrangente com proteção regional, suporte de marketing, assistência à sede e incentivos diferenciados, com o objetivo de adicionar parceiros em mais de 60 novos países e regiões, especialmente ao longo do Cinturão e Rota.

A cerimônia de assinatura com dez distribuidores regionais dos canais de varejo, food service e distribuição marcou uma extensão estratégica da rede global de vendas da Walovi.

De acordo com a Frost & Sullivan, a Walovi ficou em primeiro lugar globalmente em vendas de bebidas naturais à base de plantas por cinco anos consecutivos. Também lidera as vendas globais de bebidas em embalagens a granel, o canal de banquetes da China e o mercado de presentes da China. Na última década, a escala do mercado externo cresceu mais de 6,5 vezes, com um CAGR superior a 25%. Ao aprofundar a localização em mercados como a Malásia e a Arábia Saudita e lançar a WALOVI International CAN, a Walovi construiu uma cadeia de suprimentos global que abrange o Sudeste Asiático, o Oriente Médio e a Europa.

Ye Jizeng afirmou: "A internacionalização não é apenas a exportação de produtos; significa enraizamento local". Como a Walovi pretende se tornar uma empresa líder mundial de bebidas naturais à base de plantas, a conferência enviou uma mensagem clara: aproveitando a onda global de consumo saudável, a Walovi está pronta para se unir a parceiros globais para criar valor e vencer juntos.

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FONTE Walovi