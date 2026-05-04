¡Acuerdos firmados con 10 países! Conferencia global de socios de WALOVI celebrada en Guangzhou

GUANGZHOU, China, 4 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- El 2 de mayo de 2026, durante la 139ª Feria de Cantón, Walovi celebró la Conferencia Global de Socios en su sede central en la Isla Bio de Guangzhou. Más de 280 potenciales agentes, representantes gubernamentales extranjeros, expertos del sector, socios de la cadena de suministro e inversores se reunieron para presenciar el último impulso de Walovi en su expansión global.

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Entre los asistentes se encontraban Zhang Jiong (vicepresidente de la Cámara de Importación y Exportación de Guangdong), Cheng Hongjin (vicepresidente de GPHL), Fang Dafeng (presidente de Walovi Great Health) y Ye Jizeng (vicepresidente de Walovi Great Health). La conferencia se dirigió a socios de entre 60 y 80 países, y Walovi firmó acuerdos de distribución con socios de 10 países de Sudamérica, África y Asia Central, expandiendo así su red global a mercados emergentes.

Cheng Hongjin describió la estrategia global de GPHL como tres cambios: de la expansión a la integración profunda, de los productos al sistema y del comercio al ecosistema. Hizo hincapié en la aceleración de la inversión a través de cinco pilares, citando la conferencia de socios globales de Walovi como ejemplo de sinergia.

Fang Dafeng extendió una invitación: "Creemos que juntos podemos integrar la sabiduría de la salud oriental en la vida cotidiana en todo el mundo, convirtiendo a Walovi en una opción de salud confiable a nivel global".

Walovi describió un modelo de cooperación integral que incluye protección regional, apoyo de marketing, asistencia a la sede central e incentivos escalonados, con el objetivo de incorporar socios en más de 60 nuevos países y regiones, especialmente a lo largo de la Iniciativa de la Franja y la Ruta.

La ceremonia de firma con diez distribuidores regionales de los canales minorista, de servicios de alimentación y de distribución marcó una extensión estratégica de la red de ventas global de Walovi.

Según Frost & Sullivan, Walovi ha ocupado el primer puesto mundial en ventas de bebidas naturales de origen vegetal durante cinco años consecutivos. También lidera las ventas mundiales de bebidas envasadas a granel, el canal de banquetes en China y el mercado de regalos en China. En la última década, su presencia en el mercado internacional ha crecido más de 6,5 veces, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) superior al 25 %. Al profundizar en la localización en mercados como Malasia y Arabia Saudita y lanzar la lata internacional WALOVI, Walovi ha construido una cadena de suministro global que abarca el sudeste asiático, Oriente Medio y Europa.

Ye Jizeng afirmó: "La internacionalización no es solo exportar productos; significa arraigarse localmente". Dado que Walovi aspira a convertirse en una empresa líder mundial en bebidas naturales de origen vegetal, la conferencia transmitió un mensaje claro: aprovechando la tendencia global del consumo saludable, Walovi está lista para colaborar con socios internacionales para crear valor y alcanzar el éxito juntos.

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