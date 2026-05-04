WALOVI ลงนามความร่วมมือกับ 10 ประเทศ! จัดงาน Global Partner Conference ที่กว่างโจว
News provided byWalovi
05 May, 2026, 01:55 CST
กว่างโจว, จีน, 5 พ.ค. 2569 /PRNewswire/ -- เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2569 ระหว่างงาน Canton Fair ครั้งที่ 139 บริษัท Walovi ได้จัดงาน Global Partner Conference ที่สำนักงานใหญ่ระดับโลก ณ Guangzhou Bio-Island โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 280 คน ประกอบด้วยตัวแทนพันธมิตรที่มีศักยภาพ ผู้แทนภาครัฐจากต่างประเทศ ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม พันธมิตรในห่วงโซ่อุปทาน และนักลงทุน มาร่วมเป็นสักขีพยานในการขยายธุรกิจสู่ระดับโลกครั้งล่าสุดของ Walovi
ผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย Zhang Jiong (รองประธาน Guangdong Chamber of Import & Export), Cheng Hongjin (รองประธาน GPHL), Fang Dafeng (ประธาน Walovi Great Health) และ Ye Jizeng (รองประธาน Walovi Great Health) โดยการประชุมครั้งนี้มุ่งเป้าไปที่พันธมิตรใน 60–80 ประเทศ และ Walovi ได้ลงนามข้อตกลงการจัดจำหน่ายกับพันธมิตรจาก 10 ประเทศในอเมริกาใต้ แอฟริกา และเอเชียกลาง เพื่อขยายเครือข่ายสู่ตลาดเกิดใหม่
Cheng Hongjin ได้อธิบายกลยุทธ์ระดับโลกของ GPHL ว่าประกอบด้วยสามแนวทางการเปลี่ยนผ่าน ได้แก่ จาก "การออกสู่ต่างประเทศ" สู่ "การลงลึกในตลาด" จาก "ผลิตภัณฑ์" สู่ "ระบบ" และจาก "การค้า" สู่ "ระบบนิเวศ" พร้อมเน้นการเร่งการลงทุนผ่านห้าแนวทางหลัก โดยยกงาน Global Partner Conference ของ Walovi เป็นตัวอย่างของการสร้างพลังร่วม
Fang Dafeng กล่าวเชิญชวนว่า "เราเชื่อว่าเราสามารถร่วมกันนำภูมิปัญญาด้านสุขภาพแบบตะวันออกมาผสานสู่ชีวิตประจำวันของผู้คนทั่วโลก และทำให้ Walovi เป็นตัวเลือกด้านสุขภาพที่ได้รับความไว้วางใจในระดับโลก"
Walovi ได้นำเสนอรูปแบบความร่วมมือแบบครบวงจร ซึ่งประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิ์ในระดับภูมิภาค การสนับสนุนด้านการตลาด การช่วยเหลือจากสำนักงานใหญ่ และระบบแรงจูงใจแบบหลายระดับ โดยมีเป้าหมายเพิ่มพันธมิตรในกว่า 60 ประเทศและภูมิภาคใหม่ โดยเฉพาะในพื้นที่ตามแนว Belt and Road
พิธีลงนามกับผู้จัดจำหน่ายระดับภูมิภาค 10 รายจากช่องทางค้าปลีก ธุรกิจบริการอาหาร และตัวแทนจัดจำหน่าย ถือเป็นการขยายเครือข่ายการขายระดับโลกของ Walovi ในเชิงกลยุทธ์
ข้อมูลจาก Frost & Sullivan ระบุว่า Walovi ครองอันดับหนึ่งของโลกด้านยอดขายเครื่องดื่มจากพืชธรรมชาติเป็นเวลาห้าปีติดต่อกัน อีกทั้งยังเป็นผู้นำในตลาดเครื่องดื่มแบบบรรจุขนาดใหญ่ระดับโลก ช่องทางจัดเลี้ยงในจีน และตลาดของขวัญในจีน ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ขนาดตลาดต่างประเทศเติบโตมากกว่า 6.5 เท่า ด้วยอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) มากกว่า 25% โดยผ่านการปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับท้องถิ่นในตลาดอย่างมาเลเซียและซาอุดีอาระเบีย รวมถึงการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ WALOVI รูปแบบกระป๋องสากล ทำให้ Walovi สามารถสร้างห่วงโซ่อุปทานระดับโลกที่ครอบคลุมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตะวันออกกลาง และยุโรป
Ye Jizeng กล่าวเสริมว่า "การก้าวสู่สากลไม่ใช่แค่การส่งออกสินค้า แต่คือการหยั่งรากในท้องถิ่น" โดยขณะที่ Walovi มุ่งสู่การเป็นบริษัทเครื่องดื่มจากพืชธรรมชาติชั้นนำของโลก งานประชุมครั้งนี้ได้ส่งสัญญาณชัดเจนว่า ท่ามกลางกระแสการบริโภคเพื่อสุขภาพที่เติบโตทั่วโลก Walovi พร้อมร่วมมือกับพันธมิตรทั่วโลกเพื่อสร้างคุณค่าและเติบโตร่วมกัน
