FITUR 2026 refuerza su liderazgo como motor del turismo global

La Feria Internacional de Turismo ha confirmado una vez más su papel como motor clave de la economía madrileña, generando un impacto económico de 505 millones de € y reafirmando su fuerte poder de convocatoria con más de 255.000 asistentes.

MADRID, 29 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- La Feria Internacional de Turismo (FITUR, por sus siglas en inglés), organizada por IFEMA MADRID, ha cerrado con un resultado positivo, demostrando una vez más su fuerte poder de convocatoria tras recibir a poco más de 255.000 visitantes a lo largo de su programa de cinco días.

FITUR 2026 main entrance

La asistencia durante las jornadas profesionales se mantuvo en línea con la edición anterior con 155.000 visitantes, respaldada por un aumento del 12 % en la asistencia internacional, igualando ampliamente el crecimiento del 11 % en los expositores internacionales. La asistencia pública de fin de semana también se consolidó en alrededor de 100.000 viajeros.

Estos resultados consolidan las destacadas cifras de participación de FITUR, con más de 10.000 empresas de 161 países, incluyendo 111 países con representación oficial, y 967 expositores principales. El impacto económico de FITUR 2026 en Madrid alcanzó los € 505 millones, al tiempo que apoyó el mantenimiento de 3.753 puestos de trabajo, lo que confirma la posición de la feria como uno de los eventos internacionales más importantes de la región del año y un contribuyente clave a la actividad económica y turística.

FITUR abre así el 2026 confirmando el fuerte impulso del sector turístico mundial. Este contexto favorable se refleja en las cifras de 2025, un año en el que, según Turismo de la ONU, las llegadas de turistas internacionales en todo el mundo superaron los 1.500 millones, mientras que España recibió a 97 millones de turistas internacionales, según datos del Ministerio de Industria y Turismo.

La 46ª edición se inauguró el miércoles 21 de enero con un minuto de silencio, reflejando la solidaridad del sector turístico con las víctimas de los recientes accidentes ferroviarios. El gesto se hizo eco durante la inauguración oficial el jueves 22 de enero, cuando Sus Majestades los Reyes de España firmaron el libro de condolencias en el stand de Andalucía.

Respaldo institucional y confianza sectorial

La relevancia institucional de FITUR 2026 quedó subrayada por la inauguración oficial presidida por Sus Majestades los Reyes de España, así como por las más de 70 visitas institucionales de presidentes regionales, ministros y viceministros de turismo de todo el mundo, junto con las principales autoridades turísticas. Estas visitas pusieron de relieve el papel estratégico de FITUR como foro mundial de diálogo, cooperación y proyección internacional para el sector turístico.

FITUR: una apuesta por el conocimiento y una oferta más orientada al futuro

La fuerte asistencia se tradujo en una intensa actividad en las nueve salas de exposiciones, donde destinos, empresas e instituciones de todo el mundo mostraron nuevos productos, estrategias y proyectos. Durante las jornadas profesionales, el Knowledge Hub surgió como uno de los pilares centrales de la feria, con ocho auditorios, diez programas de conferencias, más de 200 sesiones y más de 250 ponentes.

Paralelamente, las secciones especializadas de FITUR enriquecieron y diversificaron la oferta global de la feria. FITUR 4all avanzó en la agenda de turismo accesible e inclusivo; FITUR Cruceros fortaleció el perfil del turismo azul sostenible; y el lanzamiento de FITUR Experience, junto con FITUR Lingua y FITUR LGTB+, dinamizó segmentos con un fuerte potencial de crecimiento. Por su parte, FITUR Screen, Sports, Talent y TechY promovieron la intersección del turismo con la cultura, el deporte, el talento y la tecnología; FITUR Woman destacó el liderazgo femenino en turismo; y FITUR Know-How & Export mostró la experiencia internacional de las empresas españolas.

Con este resultado, y un fuerte y amplio escaparate de México como país socio,FITUR 2026 ha reafirmado su liderazgo mundial en términos de participación y número de visitantes, su relevancia para los profesionales en la generación de oportunidades de negocio y alianzas, y su contribución al fortalecimiento del turismo como motor económico y social, así como al desarrollo de una oferta turística más diversa, competitiva y orientada al futuro.

IFEMA MADRID ya está trabajando en FITUR 2027, que tendrá lugar del 20 al 24 de enero, con Puerto Rico como País Socio.

Galería de fotos AQUÍ

Acerca de

FITURFITUR, la Feria Internacional de Turismo, es uno de los principales eventos mundiales del sector turístico y se celebra en Madrid desde 1981. Cada año, reúne a profesionales del sector, empresas, destinos y organizaciones internacionales para mostrar tendencias, innovaciones y oportunidades comerciales. FITUR es organizada por IFEMA MADRID y se ha consolidado como referente mundial en la conducción y promoción turística.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2829704/5737771/FITUR_Mexico_Logo.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2870712/FITUR_2026.jpg

