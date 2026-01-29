FITUR 2026 renforce son leadership en tant que moteur du tourisme mondial

Le salon international du tourisme a une fois de plus confirmé son rôle de moteur de l'économie madrilène, générant un impact économique de 505 millions d'euros et réaffirmant son fort pouvoir de rassemblement avec plus de 255 000 participants.

MADRID, 29 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Le Salon international du tourisme (FITUR), organisé par IFEMA MADRID, s'est achevé sur un bilan positif, démontrant une fois de plus son fort pouvoir de rassemblement après avoir accueilli un peu plus de 255 000 visiteurs au cours de son programme de cinq jours.

FITUR 2026 main entrance

La fréquentation des journées professionnelles est restée stable par rapport à l'édition précédente, avec 155 000 visiteurs, soutenus par une augmentation de 12 % de la fréquentation internationale, ce qui correspond à peu près à la croissance de 11 % du nombre d'exposants internationaux. La fréquentation du public en fin de semaine a également été consolidée à environ 100 000 voyageurs.

Ces résultats consolident les chiffres de participation exceptionnels de FITUR, avec plus de 10.000 entreprises de 161 pays, dont 111 pays avec une représentation officielle, et 967 exposants principaux. L'impact économique de FITUR 2026 sur Madrid a atteint 505 millions d'euros, tout en soutenant le maintien de 3 753 emplois, confirmant la position de la foire comme l'un des événements internationaux les plus importants de l'année dans la région et un contributeur clé à l'activité économique et touristique.

FITUR ouvre ainsi 2026 en confirmant la forte dynamique du secteur touristique mondial. Ce contexte favorable se reflète dans les chiffres de 2025, année au cours de laquelle, selon UN Tourism, les arrivées de touristes internationaux dans le monde ont dépassé 1,5 milliard, tandis que l'Espagne a accueilli 97 millions de touristes internationaux, selon les données du ministère de l'industrie et du tourisme.

La 46e édition s'est ouverte le mercredi 21 janvier avec une minute de silence sur , reflétant la solidarité du secteur du tourisme avec les victimes des récents accidents ferroviaires. Ce geste a été repris lors de l'inauguration officielle, le jeudi 22 janvier, lorsque Leurs Majestés le Roi et la Reine d'Espagne ont signé le livre de condoléances sur le stand de l'Andalousie.

Soutien institutionnel et confiance du secteur

La pertinence institutionnelle de FITUR 2026 a été soulignée par l'inauguration officielle présidée par Leurs Majestés le Roi et la Reine d'Espagne, ainsi que par plus de 70 visites institutionnelles de présidents régionaux, de ministres et de vice-ministres du tourisme du monde entier, ainsi que de hauts responsables du tourisme. Ces visites ont mis en évidence le rôle stratégique de FITUR en tant que forum mondial de dialogue, de coopération et de projection internationale pour le secteur du tourisme ( ).

FITUR : un engagement en faveur de la connaissance et une offre davantage axée sur l'avenir

La forte participation s'est traduite par une activité intense dans les neuf halls d'exposition, où des destinations, des entreprises et des institutions du monde entier ont présenté de nouveaux produits, stratégies et projets. Au cours des journées professionnelles, le Knowledge Hub s'est imposé comme l'un des piliers centraux de la foire, avec huit auditoriums, dix programmes de conférences, plus de 200 sessions et plus de 250 orateurs.

Parallèlement, les sections spécialisées de FITUR ont enrichi et diversifié l'offre globale de la foire. FITUR 4all a fait avancer l'agenda du tourisme accessible et inclusif ; FITUR Cruises a renforcé le profil du tourisme bleu durable ; et le lancement de FITUR Experience, ainsi que FITUR Lingua et FITUR LGTB+, ont dynamisé des segments à fort potentiel de croissance. Parallèlement, FITUR Screen, Sports, Talent et TechY ont promu l'intersection du tourisme avec la culture, le sport, le talent et la technologie ; FITUR Woman a mis en lumière le leadership féminin dans le tourisme ; et FITUR Know-How & Export a présenté l'expertise internationale des entreprises espagnoles.

Grâce à ce résultat et à la vitrine solide et variée que constitue Mexico en tant que pays partenaire, FITUR 2026 a réaffirmé son leadership mondial en termes de participation et de nombre de visiteurs, sa pertinence pour les professionnels en termes de création d'opportunités commerciales et de partenariats, et sa contribution au renforcement du tourisme en tant que moteur économique et social, ainsi qu'au développement d'une offre touristique plus diversifiée, plus compétitive et plus tournée vers l'avenir.

IFEMA MADRID travaille déjà sur FITUR 2027, qui aura lieu du 20 au 24 janvier, avec Porto Rico comme pays partenaire.

Galerie de photos ICI

À propos de FITUR

FITUR, le salon international du tourisme, est l'un des principaux événements mondiaux de l'industrie du tourisme et se tient à Madrid depuis 1981. Chaque année, il réunit des professionnels de l'industrie, des entreprises, des destinations et des organisations internationales pour présenter les tendances, les innovations et les opportunités commerciales. Organisée par IFEMA MADRID, FITUR s'est imposé comme une référence mondiale en matière de promotion du tourisme.

