FITUR 2026, 글로벌 관광을 견인하는 리더십 재확인

국제관광박람회, 5억 500만 유로의 경제적 효과 창출 및 25만 5000명 이상의 방문객 기록하며 마드리드 경제의 핵심 동력이라는 입지 입증

마드리드, 2026년 1월 29일 /PRNewswire/ -- IFEMA MADRID가 주최한 국제관광박람회(FITUR)가 5일간의 일정 동안 25만 5000명 이상의 방문객을 맞이하며 다시 한번 강력한 집결력을 입증하면서 성공적으로 마무리됐다.

전문가 방문 기간 동안 이어진 방문객 수는 전년도와 유사한 15만 5000명을 기록했으며, 국제 방문객은 12% 증가해 국제 전시업체 증가율(11%)과 비슷한 수준을 보였다. 주말 일반 관람객 역시 약 10만 명의 여행객이 방문하며 안정적인 참여를 유지했다.

FITUR 2026 main entrance

FITUR는 111개국이 공식 대표단을 포함해 총 161개국에서 1만 개 이상의 기업과 함께 967개의 주요 전시업체가 참가하는 등 뛰어난 참가 규모를 다시 한번 확인했다. FITUR 2026은 마드리드에 총 5억 500만 유로의 경제적 효과를 창출했으며 3753개의 일자리 유지에 기여하면서 지역 내 가장 중요한 국제 행사 중 하나이자 경제 및 관광 활성화의 핵심 동력임을 다시 한번 확인했다.

FITUR는 이 같은 성과를 바탕으로 2026년을 글로벌 관광 산업의 강한 회복세 속에서 출발했다. 이러한 긍정적인 흐름은 2025년 수치에서도 확인된다. UN 관광기구(UN Tourism)에 따르면 2025년 전 세계 국제 관광객 수는 15억 명을 넘어섰으며, 스페인은 산업•관광부 자료 기준 9700만 명의 국제 관광객을 맞이했다.

제46회 FITUR는 1월 21일 수요일 최근 발생한 철도 사고 희생자들과 연대하는 관광 업계의 뜻을 담아 묵념으로 시작됐다. 이 같은 추모의 뜻은 1월 22일 목요일 공식 개막식에서도 이어졌으며, 스페인 국왕과 왕비는 안달루시아 전시관에서 조의록에 서명했다.

제도적 지원과 산업 전반의 신뢰

FITUR 2026의 제도적 위상은 스페인 국왕과 왕비가 주재한 공식 개막식을 통해 한층 부각됐다. 이와 함께 전 세계 각국의 주지사, 관광부 장관 및 차관 등 70회 이상의 기관 방문이 이뤄졌으며, 이는 FITUR가 관광 산업을 위한 글로벌 대화, 협력, 국제적 확산의 전략적 플랫폼임을 보여준다.

FITUR: 지식과 미래 지향적 제안에 대한 헌신

높은 참가 열기는 9개 전시관 전반에서 활발한 교류로 이어졌으며, 전 세계 여행지, 기업, 기관들이 새로운 상품, 전략, 프로젝트를 선보였다. 특히 전문가 방문 기간 동안 지식 허브(Knowledge Hub)는 8개 강당, 10개 콘퍼런스 프로그램, 200회 이상의 세션, 250명 이상의 연사를 통해 박람회의 핵심 축으로 자리 잡았다.

이와 함께 FITUR의 전문 섹션들은 박람회의 전반적인 구성을 풍성하고 다채롭게 만들었다. FITUR 4all은 접근 가능하고 포용적인 관광에 대한 의제를 진전시켰고, FITUR Cruises는 지속 가능한 블루 관광의 위상을 강화했다. 새롭게 출범한 FITUR Experience와 FITUR Lingua, FITUR LGTB+는 높은 성장 잠재력을 지닌 관광 분야에 활력을 불어넣었다. 또한 FITUR Screen, Sports, Talent, TechY는 관광과 문화, 스포츠, 인재, 기술의 융합을 촉진했으며, FITUR Woman은 관광 분야의 여성 리더십을 조명했다. FITUR Know-How & Export는 스페인 기업들의 국제적 전문성을 소개했다.

멕시코를 파트너 국가로 한 광범위하고 인상적인 전시를 바탕으로 FITUR 2026은 참가 규모와 방문객 수 측면의 글로벌 리더십, 관광 전문가들을 위한 비즈니스 기회와 파트너십 창출의 중요성, 그리고 관광을 경제•사회적 성장 동력으로 강화하는 데 기여하는 역할을 다시 한번 입증했다. 이는 더욱 다양하고 경쟁력 있으며 미래 지향적인 관광 산업을 개발하는 데 중요한 발판이 될 것으로 평가된다.

IFEMA MADRID는 이미 2027년 1월 20일부터 24일까지 푸에르토리코를 파트너 국가로 개최될 FITUR 2027 준비에 착수했다.

사진 갤러리: HERE

FITUR 소개

국제관광박람회(FITUR)는 1981년부터 마드리드에서 개최된 세계적인 관광산업 행사로, 매년 관광산업 종사자, 기업, 여행지, 국제기구가 한자리에 모여 최신 트렌드, 혁신, 비즈니스 기회를 공유하는 장이다. IFEMA MADRID가 주최하는 FITUR는 관광산업을 촉진하고 발전시키는 글로벌 기준 행사로 자리 잡고 있다.

로고 - https://mma.prnewswire.com/media/2829704/5737771/FITUR_Mexico_Logo.jpg

사진 - https://mma.prnewswire.com/media/2870712/FITUR_2026.jpg

