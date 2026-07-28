Fortune da a conocer la lista Fortune Global 500 de 2026

Amazon encabeza la lista, poniendo fin al reinado de 12 años de Walmart en el primer puesto

Las compañías estadounidenses alcanzan su máximo en 18 años y lideran el ranking mundial con 141 compañías

El número de mujeres directoras generales alcanza la cifra récord de 34 en la lista Fortune Global 500, lo que supone un aumento de la representación hasta el 6,8 %

Las "Siete magníficas" generan $2,3 billones en ingresos y $608 000 millones en beneficios en 2025

El fundador de Amazon, Jeff Bezos, aparece en la portada de Fortune en un artículo exclusivo y en profundidad

NUEVA YORK, 28 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Hoy Fortune publicó la lista Fortune Global 500™ de 2026, la lista definitiva de las compañías más grandes del mundo clasificadas por ingresos correspondientes al ejercicio fiscal de 2025.

Amazon ocupa el primer puesto este año, poniendo fin a los 12 años de Walmart en lo más alto de la clasificación, seguida de State Grid, UnitedHealth Group y Saudi Aramco. Amazon superó la barrera de los $700 000 millones con un aumento del 12 % en sus ingresos en 2025 y se proclamó "la compañía más grande del mundo por ingresos".

El presidente ejecutivo de Amazon, Jeff Bezos, aparece en la portada del número de agosto/septiembre de 2026 de la revista Fortune. Fotografía de Spencer Lowell para Fortune. Portada de la edición asiática de agosto/septiembre de 2026 de la revista Fortune con la lista Fortune Global 500

La edición de este año de la lista Fortune Global 500 supone la 37.ª edición de la misma y ha registrado cifras récord en cuanto a ingresos y beneficios totales (sin ajustar por la inflación). En total, las compañías de la lista Fortune Global 500 representan dos tercios del PIB mundial, con ingresos de $43,1 billones (un 3 % más), beneficios de $3,4 billones (un 14 % más) y dan empleo a 70,2 millones de personas en todo el mundo. Solo las 50 principales compañías representan el 33 % de los ingresos totales y el 39 % de los beneficios totales, mientras que las 100 principales representan el 47 % y el 53 %, respectivamente, lo que pone de manifiesto hasta qué punto se concentra el poder empresarial mundial en la cúspide.

PRIMERAS 10 COMPAÑÍAS DE LA LISTA FORTUNE GLOBAL 500 2026:

Amazon.com (EE. UU.) Walmart (EE. UU.) State Grid (China) UnitedHealth Group (EE. UU.) Saudi Aramco (Arabia Saudí) Apple (EE. UU.) McKesson (EE. UU.) Alphabet (EE. UU.) CVS Health (EE. UU.) China National Petroleum (China)

La presencia de Estados Unidos en la lista Fortune Global 500 alcanzó su nivel más alto desde 2008, con 141 compañías (tres más que el año pasado), la cifra más elevada de todos los países. Las compañías estadounidenses generaron ingresos totales de $15,5 billones, lo que supone un aumento del 6 % con respecto al año pasado. La Gran China —compuesta por China continental, Hong Kong, Macao y Taiwán— ocupó el segundo puesto con 122 compañías, ocho menos que el año pasado, lo que supone su cifra más baja desde 2018.

Las compañías de la lista Fortune Global 500 tienen su sede en 242 ciudades y 36 países o territorios de todo el mundo. Las cinco principales ciudades —Pekín, Tokio, Nueva York, Londres y París— acogen a casi una cuarta parte de las compañías de la lista Fortune Global 500. París ha vuelto a situarse entre las cinco primeras por primera vez desde 2021. El EP Group de la República Checa es la primera compañía de ese país en aparecer en la lista Fortune Global 500, y hay 14 países y territorios con una sola compañía en la lista, entre los que se incluyen Austria, la República Checa, Polonia, Catar, Arabia Saudí y Tailandia, entre otros.

El número de mujeres que ocupan el cargo de CEO en las compañías de la lista Fortune Global 500 alcanzó un máximo histórico de 34 (6,8 %), lo que supone un aumento de una respecto al año anterior. Entre las líderes más destacadas se encuentran Jane Fraser, de Citigroup, incluida en la lista de Fortune de las mujeres más poderosas (Most Powerful Woman) de 2026; Gail K. Boudreaux, de Elevance Health; Sarah M. London, de Centene; Meg O'Neill, de BP; Mary Barra, de General Motors, y Sandy Ran Xu, de JD.com. Estados Unidos encabeza la lista con 16 compañías dirigidas por mujeres, seguido de Francia con seis, China con tres, y Brasil, Alemania y el Reino Unido con dos cada uno.

La tecnología es el sector que más destaca por su crecimiento: 38 compañías (cuatro más que el año pasado), ingresos que han aumentado más del 20 % hasta alcanzar $4 billones, y beneficios que han subido un 36 % hasta situarse en $835 000 millones. Alphabet se ha convertido en la compañía más rentable del mundo, con beneficios de $132 000 millones, lo que la sitúa en el segundo puesto de las cifras de beneficios más elevadas jamás registradas por una compañía de la lista Fortune Global 500. Cuatro compañías de la lista Fortune Global 500, todas ellas con sede en EE. UU. (Alphabet, Nvidia, Apple y Microsoft), obtuvieron cada una beneficios netos de al menos $100 000 millones en 2025, lo que refleja la solidez del sector tecnológico estadounidense. En conjunto, Alphabet (n.º 8), Apple (n.º 6), Microsoft (n.º 18), Nvidia (n.º 28) y Meta (n.º 30) generaron $527 000 millones en beneficios netos.

Aun así, el sector financiero sigue siendo el más importante, con 123 compañías en la lista, seguido del energético (77), el tecnológico (38), el de vehículos de motor y recambios (35) y el sanitario (31). Representan el 61 % de las compañías de la lista y el 66 % de los ingresos totales generados.

Las "Siete magníficas" registraron el año pasado ingresos totales ($2,3 billones) y beneficios ($608 000 millones) récord. En conjunto, Amazon (n.º 1), Apple (n.º 6), Alphabet (n.º 8), Microsoft (n.º 18), Nvidia (n.º 28), Meta Platforms (n.º 30) y Tesla (n.º 116) lograron beneficios netos de $608 000 millones.

Este año se han incorporado 24 nuevas compañías a la lista Fortune Global 500, entre las que se incluyen 13 que aparecen por primera vez y 11 que vuelven a la lista tras una ausencia de al menos un año. Entre las compañías que aparecen por primera vez en la lista se encuentran EP Group (n.º 179), Galaxy Digital (n.º 244), WT Microelectronics (n.º 431), Advanced Micro Devices (n.º 478) y Coupang (n.º 479).

La lista completa está disponible en línea aquí y en formato impreso en los quioscos a partir del 18 de agosto.

En su prólogo al número de agosto/septiembre de 2026, Alyson Shontell, redactora jefe y directora de contenidos de Fortune, explica: "En el mundo empresarial global, vemos una y otra vez que los líderes que triunfan son aquellos que aceptan y promueven el cambio". Y añade: "Amazon ha encabezado la lista Fortune Global 500, desbancando a Walmart de su pedestal. La compañía se ha reinventado continuamente a través de nuevos negocios y apuestas audaces, entre las que se incluye un compromiso de inversión de $200 000 millones, destinado en gran parte a desarrollar su capacidad en inteligencia artificial y computación en la nube, solo en este año".

El presidente ejecutivo de Amazon, Jeff Bezos, es el protagonista de la portada de la edición de agosto/septiembre de 2026 de la revista de Fortune, que incluye un artículo exclusivo y en profundidad escrito por Kristin Stoller, de Fortune, sobre Bezos y su compañía, fundada en 1995.

Las compañías son clasificadas en la lista Fortune Global 500 según sus ingresos totales correspondientes a sus respectivos ejercicios fiscales que finalizan el 31 de marzo de 2026 o antes. Todas las compañías que figuran en la lista deben publicar sus datos financieros y comunicar parte o la totalidad de sus cifras a un organismo público. Las cifras más recientes que figuran en la lista son las comunicadas por las compañías; las comparaciones se realizan con las cifras del año anterior tal y como se comunicaron inicialmente. Fortune no reexpresa las cifras del año anterior para reflejar los cambios contables. La metodología completa está disponible aquí.

Acerca de Fortune:

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