Fortune anuncia la lista Fortune Global 500 2026

Amazon encabeza la lista, poniendo fin al reinado de 12 años de Walmart en el primer puesto.

Las empresas estadounidenses alcanzan su nivel más alto en 18 años, liderando el mundo con 141 firmas.

Las mujeres consejeras delegadas llegan a un récord de 34 en la lista Fortune Global 500, alcanzando una representación del 6,8%.

Los "Siete Magníficos" generarán 2,3 billones de dólares en ingresos y 608.000 millones de dólares en ganancias en 2025.

El fundador de Amazon, Jeff Bezos, aparece en la portada de Fortune en un reportaje exclusivo en profundidad.

NUEVA YORK, 28 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Hoy, Fortune publicó la lista Fortune Global 500(™) de 2026, la lista definitiva de las corporaciones más grandes del mundo clasificadas por ingresos para el año fiscal 2025.

Amazon ocupa el primer puesto este año, poniendo fin a los 12 años de liderazgo de Walmart, seguida por State Grid, UnitedHealth Group y Saudi Aramco. Amazon superó la marca de los 700.000 millones de dólares con un aumento del 12% en sus ingresos en 2025 y se adjudicó el título de "la empresa más grande del mundo por ingresos".

Amazon Executive Chair Jeff Bezos is featured on the cover of Fortune's August/September 2026 issue. Photograph by Spencer Lowell for Fortune. Fortune's August/September 2026 Asia Edition Cover Featuring the Fortune Global 500

La lista Fortune Global 500 de este año, la número 37, registró cifras récord en ingresos y beneficios agregados (sin ajustar por inflación). En total, las empresas de Fortune Global 500 representan dos tercios del PIB mundial, con 43,1 billones de dólares (un 3% más) en ingresos, 3,4 billones de dólares (un 14% más) en beneficios y emplean a 70,2 millones de personas en todo el mundo. Las 50 principales empresas representan el 33% de los ingresos totales y el 39% de los beneficios totales, mientras que las 100 principales representan el 47% y el 53% respectivamente, lo que subraya la concentración del poder corporativo global en la cima.

LA LISTA 2026 FORTUNE GLOBAL 500 TOP 10:

Amazon.com (Estados Unidos) Walmart (Estados Unidos) State Grid (China) UnitedHealth Group (Estados Unidos) Saudi Aramco (Arabia Saudita) Apple (Estados Unidos) McKesson (Estados Unidos) Alphabet (Estados Unidos) CVS Health (Estados Unidos) China National Petroleum (China)

La presencia de Estados Unidos en la lista Fortune Global 500 alcanzó su nivel más alto desde 2008, con 141 empresas (tres más que el año anterior), la mayor cantidad de cualquier país. Las empresas estadounidenses generaron ingresos agregados por valor de 15,5 billones de dólares, un 6% más que el año anterior. La Gran China —que comprende China continental, Hong Kong, Macao y Taiwán— ocupó el segundo lugar con 122 empresas, ocho menos que el año anterior y su cifra más baja desde 2018.

Las empresas de la lista Fortune Global 500 tienen su sede en 242 ciudades y 36 países/territorios de todo el mundo. Las cinco ciudades principales —Pekín, Tokio, Nueva York, Londres y París— albergan la sede de casi una cuarta parte de las empresas de la lista Fortune Global 500. París volvió a situarse entre los cinco primeros por primera vez desde 2021. EP Group de la República Checa se convierte en el primer representante del país en la lista Fortune Global 500, y hay 14 países y territorios con una sola empresa en la lista, entre ellos Austria, República Checa, Polonia, Qatar, Arabia Saudita y Tailandia.

El número de mujeres consejeras delegadas en las empresas Fortune Global 500 alcanzó un récord de 34 (6,8%), una más que el año anterior. Entre las líderes destacadas se encuentran Jane Fraser, de Citigroup, nombrada por Fortune como la Mujer Más Poderosa de 2026; Gail K. Boudreaux, de Elevance Health; Sarah M. London, de Centene; Meg O'Neill, de BP; Mary Barra, de General Motors; y Sandy Ran Xu, de JD.com. Estados Unidos lidera con 16 empresas dirigidas por mujeres consejeras delegadas, seguido de Francia con seis, China con tres, y Brasil, Alemania y el Reino Unido con dos cada uno.

El sector tecnológico es el de mayor crecimiento: 38 empresas (cuatro más que el año pasado), ingresos que aumentaron más del 20% hasta alcanzar aproximadamente los 4 billones de dólares, y beneficios que crecieron un 36% hasta los 835.000 millones de dólares. Alphabet se ha convertido en la empresa más rentable del mundo, con 132.000 millones de dólares en beneficios, la segunda cifra de beneficios más alta jamás registrada para una empresa Fortune Global 500. Cuatro empresas de la lista Fortune Global 500, todas con sede en Estados Unidos (Alphabet, Nvidia, Apple y Microsoft), obtuvieron cada una al menos 100.000 millones de dólares en ganancias en 2025, lo que refleja la fortaleza del sector tecnológico estadounidense. En conjunto, Alphabet (n° 8), Apple (n° 6), Microsoft (n° 18), Nvidia (n° 28) y Meta (n° 30) generaron 527.000 millones de dólares en ingresos netos.

Aun así, el sector financiero sigue siendo el más grande, con 123 empresas en la lista, seguido por energía (77), tecnología (38), vehículos y repuestos (35) y salud (31). Estos sectores representan el 61% de las empresas de la lista y el 66% de los ingresos totales generados.

Los "Siete Magníficos" registraron ingresos agregados récord (2,3 billones de dólares) y ganancias (608.000 millones de dólares) el año pasado. En conjunto, Amazon (n° 1), Apple (n° 6), Alphabet (n° 8), Microsoft (n° 18), Nvidia (n° 28), Meta Platforms (n° 30) y Tesla (n° 116) obtuvieron 608.000 millones de dólares en ingresos netos.

Este año se incorporaron 24 empresas nuevas a la lista Fortune Global 500, incluyendo 13 que debutaron y 11 que regresaron tras al menos un año de ausencia. Entre las empresas que ingresan por primera vez se encuentran EP Group (n° 179), Galaxy Digital (n° 244), WT Microelectronics (n° 431), Advanced Micro Devices (n° 478) y Coupang (n° 479).

La lista completa está disponible en línea aquí y en formato impreso en los quioscos a partir del 18 de agosto.

En el prólogo del número de agosto/septiembre de 2026, Alyson Shontell, editora jefe y directora de contenido de Fortune, explicó: "En el mundo empresarial global, vemos una y otra vez que los líderes que triunfan son aquellos que adoptan el cambio. Amazon ha encabezado la lista Fortune Global 500, desbancando a Walmart. La compañía se ha reinventado continuamente mediante nuevos negocios y apuestas audaces, incluyendo una inversión de capital de 200.000 millones de dólares, principalmente para desarrollar su capacidad en inteligencia artificial y computación en la nube, solo este año".

El presidente ejecutivo de Amazon, Jeff Bezos, protagoniza la portada de la edición de agosto/septiembre 2026 de Fortune, que incluye un reportaje exclusivo de Kristin Stoller, de Fortune, sobre Bezos y su empresa, fundada en 1995.

Las empresas se clasifican en la lista Fortune Global 500 según sus ingresos totales correspondientes a sus respectivos ejercicios fiscales que finalizan el 31 de marzo de 2026 o antes. Todas las empresas incluidas en la lista deben publicar datos financieros e informar, total o parcialmente, de sus cifras a un organismo gubernamental. Las cifras más recientes de la lista son las que han publicado las empresas; cualquier comparación se realiza con las cifras del año anterior, tal como se publicaron originalmente. Fortune no modifica las cifras del año anterior para reflejar cambios contables. La metodología completa está disponible aquí.

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