Fortune、2026年版「Fortune Global 500」リストを発表

Amazonが首位に躍り出て、Walmartの12年間にわたる首位独占に終止符を打った

米国企業の数は18年ぶりの高水準を記録し、141社で世界トップとなった

Fortune Global 500にランクインした企業の女性CEOは過去最多の34人となり、全体に占める割合は6.8％に上昇した

「マグニフィセント・セブン」は、2025年に2.3兆ドルの売上高と6,080億ドルの利益を計上した

Amazon創業者Jeff Bezos氏が、Fortune誌の表紙を飾り、独占詳細特集記事に登場

ニューヨーク, 2026年7月28日 /PRNewswire/ -- 本日、Fortuneは、2025会計年度の売上高に基づいて世界最大の企業を順位付けした決定版リスト「2026 Fortune Global 500（™）」を発表しました。

今年はAmazonが第1位となり、Walmartの12年連続首位に終止符を打ちました。続いて、State Grid、UnitedHealth Group、Saudi Aramcoがランクインしました。Amazonは2025年に売上高が12％増加し、7,000億ドルの大台を突破して、「売上高で世界最大の企業」の座を獲得しました。

Amazon Executive Chair Jeff Bezos is featured on the cover of Fortune's August/September 2026 issue. Photograph by Spencer Lowell for Fortune. Fortune's August/September 2026 Asia Edition Cover Featuring the Fortune Global 500

今年のFortune Global 500は第37回を迎え、総売上高と総利益（インフレ調整前）はいずれも過去最高を記録しました。Fortune Global 500企業は全体で、43.1兆ドル（3％増）の売上高と3.4兆ドル（14％増）の利益を計上し、世界のGDPの3分の2を占めるほか、世界で7,020万人を雇用しています。上位50社だけで総売上高の33％、総利益の39％を占め、上位100社ではそれぞれ47％と53％を占めています。これは、世界の企業の経済力が上位企業にいかに集中しているかを浮き彫りにしています。

2026年Fortune Global 500上位10社：

Amazon.com（米国） Walmart（米国） State Grid（中国） UnitedHealth Group（米国） Saudi Aramco（サウジアラビア） Apple（米国） McKesson（米国） Alphabet（米国） CVS Health（米国） China National Petroleum（中国）

Fortune Global 500にランクインした米国企業は141社（前年比3社増）となり、2008年以来の最高水準を記録して、国別では最多となりました。米国企業の総売上高は15.5兆ドルに達し、前年比で6％増加しました。中国本土、香港、マカオ、台湾からなる「グレーター・チャイナ」は、122社で第2位となりました。これは前年より8社減り、2018年以来の最低水準となりました。

Fortune Global 500にランクインした企業は、世界36の国・地域にまたがる242都市に拠点を置いています。北京、東京、ニューヨーク、ロンドン、パリの上位5都市には、Fortune Global 500企業のほぼ4分の1が拠点を置いています。パリは2021年以来初めて上位5都市に返り咲きました。チェコ共和国のEP Groupは、同国から初めてFortune Global 500にランクインした企業です。また、オーストリア、チェコ共和国、ポーランド、カタール、サウジアラビア、タイなど、同リストへの掲載企業が1社のみの国・地域は14あります。

Fortune Global 500企業の女性CEOは、前年より1人増え、過去最多の34人（全体の6.8％）となりました。主なリーダーには、Fortuneの「2026年最も影響力のある女性（2026 Most Powerful Woman）」であるCitigroupのJane Fraser氏、Elevance HealthのGail K. Boudreaux氏、CenteneのSarah M. London氏、BPのMeg O'Neill氏、General MotorsのMary Barra氏、JD.comのSandy Ran Xu氏が含まれます。女性CEOが率いる企業数は、米国が16社で最多となり、次いでフランスが6社、中国が3社、ブラジル、ドイツ、英国がそれぞれ2社となっています。

テクノロジーは際立った成長を見せている分野です。企業数は38社（前年比4社増）となり、売上高は20％超増加して約4兆ドル、利益は36％増加して約8,350億ドルとなりました。Alphabetは1,320億ドルの利益を計上し、世界で最も利益額の大きい企業となりました。この利益額は、Fortune Global 500企業が記録したものとして史上2番目の高さです。いずれも米国に本社を置くFortune Global 500企業4社（Alphabet、Nvidia、Apple、Microsoft）は、2025年にそれぞれ少なくとも1,000億ドルの純利益を計上し、米国のテクノロジー産業の強さを示しています。Alphabet（8位）、Apple（6位）、Microsoft（18位）、Nvidia（28位）、Meta（30位）の5社の純利益は、合計で5,270億ドルに達しました。

それでも、金融セクターは123社で引き続き最大のセクターとなっており、次いでエネルギー（77社）、テクノロジー（38社）、自動車・自動車部品（35社）、ヘルスケア（31社）と続いています。これら5分野は、リスト掲載企業の61％と総売上高の66％を占めています。

「マグニフィセント・セブン」は昨年、過去最高の総売上高（2.3兆ドル）と利益（6,080億ドル）を記録しました。Amazon（1位）、Apple（6位）、Alphabet（8位）、Microsoft（18位）、Nvidia（28位）、Meta Platforms（30位）、Tesla（116位）は、合計で6,080億ドルの純利益を計上しました。

今年のFortune Global 500に新たに加わった企業は24社で、その内訳は初登場の13社と、少なくとも1年間リストから外れた後に復帰した11社です。初登場企業には、EP Group（179位）、Galaxy Digital（244位）、WT Microelectronics（431位）、Advanced Micro Devices（478位）、Coupang（479位）などが含まれます。

全リストはこちらでオンライン公開されており、印刷版は8月18日に店頭で発売されます。

2026年8月・9月号の序文で、Fortuneの編集長兼最高コンテンツ責任者であるAlyson Shontell氏は、次のように述べています。「世界のビジネス界では、成功を収めているリーダーは変化を受け入れる人々であることを、私たちは何度も目にしています。」さらに、次のように述べています。「AmazonはFortune Global 500で首位に立ち、Walmartをその座から引きずり下ろしました。同社は、新規事業や大胆な挑戦を通じて絶えず自己変革を続けてきました。その一環として、今年だけでも、主にAIとクラウドコンピューティングの能力強化に向けて2,000億ドルを投じることを確約しています。」

AmazonのエグゼクティブチェアであるJeff Bezos氏が、Fortune誌の2026年8月・9月号の表紙を飾っています。同号には、FortuneのKristin Stoller氏による、Bezos氏と、1995年に設立された同氏の会社を取り上げた独占詳細特集が掲載されています。

Fortune Global 500では、2026年3月31日までに終了した各社の会計年度の総売上高に基づいて企業を順位付けしています。リストに掲載されるには、すべての企業が財務データを公表し、その数値の一部または全部を政府機関に報告している必要があります。リストに掲載された最新の数値は各社の報告値であり、比較には、当初報告された前年度の数値を使用しています。Fortuneは、会計上の変更を反映するために前年度の数値を修正再表示することはありません。調査方法の詳細は、こちらでご覧いただけます。

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