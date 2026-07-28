Fortune gibt die Fortune-Global-500-Liste für 2026 bekannt

Amazon führt die Liste an und beendet damit Walmarts zwölfjährige Vorherrschaft auf Platz 1

US-Unternehmen erreichen 18-Jahres-Hoch und führen die Rangliste weltweit mit 141 Firmen an

Die Anzahl der weiblichen CEOs in den Fortune Global 500 erreicht Rekordwert von 34 – Anteil steigt auf 6,8 %

Die „Magnificent Seven" erzielen 2025 einen Umsatz von 2,3 Billionen Dollar und einen Gewinn von 608 Milliarden Dollar.

Amazon-Gründer Jeff Bezos auf dem Fortune-Titelblatt in einer exklusiven, ausführlichen Reportage

NEW YORK, 28. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Heute hat Fortune die Fortune Global 500(™) für 2026 veröffentlicht – die maßgebliche Liste der weltweit größten Unternehmen, geordnet nach ihrem Umsatz im Geschäftsjahr 2025.

Amazon belegt in diesem Jahr Platz 1 und beendet damit Walmarts 12-jährige Vorherrschaft an der Spitze, gefolgt von State Grid, UnitedHealth Group und Saudi Aramco. Amazon überschritt 2025 mit einem Umsatzsprung von 12 % die 700-Milliarden-Dollar-Marke und sicherte sich den Titel „umsatzstärkstes Unternehmen der Welt".

Amazon Executive Chair Jeff Bezos is featured on the cover of Fortune's August/September 2026 issue. Photograph by Spencer Lowell for Fortune. Fortune's August/September 2026 Asia Edition Cover Featuring the Fortune Global 500

Die diesjährige Fortune-Global-500-Liste erscheint zum 37. Mal und verzeichnet Rekordzahlen bei Gesamtumsatz und -gewinn (inflationsbereinigt). Insgesamt machen die Fortune-Global-500-Unternehmen zwei Drittel des weltweiten BIP aus, mit einem Umsatz von 43,1 Billionen US-Dollar (plus 3 %), einem Gewinn von 3,4 Billionen US-Dollar (plus 14 %) und beschäftigen weltweit 70,2 Millionen Menschen. Allein die 50 führenden Unternehmen machen 33 % des Gesamtumsatzes und 39 % des Gesamtgewinns aus, während die Top 100 47 % bzw. 53 % ausmachen, was verdeutlicht, wie stark die globale Unternehmensmacht an der Spitze konzentriert ist.

DiE TOP-10-LISTE DER 2026 FORTUNE GLOBAL 500:

Amazon.com (USA) Walmart (USA) Staatliches Stromnetz (China) UnitedHealth-Gruppe (USA) Saudi Aramco (Saudi-Arabien) Apple (USA) McKesson (USA) Alphabet (USA) CVS Health (USA) China National Petroleum (China)

Die Präsenz der USA in der Fortune-Global-500-Liste erreichte mit 141 Unternehmen (drei mehr als im Vorjahr) den höchsten Stand seit 2008 – mehr als jedes andere Land. Die US-Unternehmen erzielten einen Gesamtumsatz von 15,5 Billionen US-Dollar, was einem Anstieg von 6 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Großchina – bestehend aus Festlandchina, Hongkong, Macau und Taiwan – belegte mit 122 Unternehmen den zweiten Platz, was einem Rückgang um acht gegenüber dem Vorjahr entspricht und den niedrigsten Stand seit 2018 darstellt.

Die Fortune-Global-500-Unternehmen haben ihren Sitz in 242 Städten und 36 Ländern bzw. Gebieten weltweit. Die fünf führenden Städte – Beijing, Tokio, New York, London und Paris – sind Heimat von fast einem Viertel der Fortune-Global-500-Unternehmen. Paris schaffte es zum ersten Mal seit 2021 wieder unter die Top 5. Die tschechische EP Group ist der erste Vertreter des Landes in den Fortune Global 500, und es gibt 14 Länder und Gebiete mit nur einem Unternehmen auf der Liste, darunter Österreich, die Tschechische Republik, Polen, Katar, Saudi-Arabien und Thailand.

Die Zahl der weiblichen CEOs bei den Fortune-Global-500-Unternehmen erreichte mit 34 (6,8 %) einen neuen Höchststand, was einem Anstieg um eine gegenüber dem Vorjahr entspricht. Zu den namhaften Führungskräften zählen Jane Fraser von der Citigroup, die von Fortune als „mächtigste Frau 2026" ausgezeichnet wurde, sowie Gail K. Boudreaux von Elevance Health, Sarah M. London von Centene, Meg O'Neill von BP, Mary Barra von General Motors und Sandy Ran Xu von JD.com. Die USA führen die Liste mit 16 Unternehmen an, die von weiblichen CEOs geleitet werden, gefolgt von Frankreich mit sechs, China mit drei sowie Brasilien, Deutschland und Großbritannien mit jeweils zwei.

Die Technologiebranche ist der herausragende Wachstumssektor: 38 Unternehmen (vier mehr als im Vorjahr), ein Umsatzanstieg von über 20 % auf rund 4 Billionen US-Dollar und ein Gewinnanstieg von 36 % auf etwa 835 Milliarden US-Dollar. Alphabet hat die Führung als profitabelstes Unternehmen der Welt übernommen und erzielte einen Gewinn von 132 Milliarden US-Dollar – dies ist der zweithöchste Gewinn, der jemals für ein Fortune-Global-500-Unternehmen verzeichnet wurde. Vier Fortune-Global-500-Unternehmen, die alle ihren Sitz in den USA haben (Alphabet, Nvidia, Apple und Microsoft), erzielten 2025 jeweils einen Gewinn von mindestens 100 Milliarden US-Dollar, was die Stärke der amerikanischen Tech-Branche widerspiegelt. Zusammengenommen erzielten Alphabet (Nr. 8), Apple (Nr. 6), Microsoft (Nr. 18), Nvidia (Nr. 28) und Meta (Nr. 30) einen Nettogewinn von 527 Milliarden US-Dollar.

Dennoch ist der Finanzsektor mit 123 Unternehmen auf der Liste weiterhin der größte Einzelsektor, gefolgt von Energie (77), Technologie (38), Kraftfahrzeuge und Ersatzteile (35) sowie Gesundheitswesen (31). Auf sie entfallen 61 % der Unternehmen auf der Liste und 66 % des gesamten erwirtschafteten Umsatzes.

Die „Magnificent Seven" verzeichneten im vergangenen Jahr einen Rekordumsatz (2,3 Billionen US-Dollar) und Rekordgewinne (608 Milliarden US-Dollar). Zusammen erzielten Amazon (Nr. 1), Apple (Nr. 6), Alphabet (Nr. 8), Microsoft (Nr. 18), Nvidia (Nr. 28), Meta Platforms (Nr. 30) und Tesla (Nr. 116) einen Nettogewinn von 608 Milliarden US-Dollar.

In der diesjährigen Fortune-Global-500-Liste gab es 24 Neuzugänge, darunter 13 Unternehmen, die ihr Debüt feierten, sowie 11 Unternehmen, die nach einer mindestens einjährigen Pause wieder in die Liste zurückkehrten. Zu den Neuzugängen gehören die EP Group (Nr. 179), Galaxy Digital (Nr. 244), WT Microelectronics (Nr. 431), Advanced Micro Devices (Nr. 478) und Coupang (Nr. 479).

Die vollständige Liste ist hier online verfügbar und erscheint am 18. August in gedruckter Form am Kiosk.

In ihrem Vorwort zur Ausgabe August/September 2026 erklärt Alyson Shontell, Chefredakteurin und Chief Content Officer von Fortune: „In der globalen Geschäftswelt sehen wir immer wieder, dass diejenigen Führungskräfte erfolgreich sind, die sich dem Wandel stellen." Sie fügt hinzu: „Amazon hat die Spitze der Fortune Global 500 erobert und Walmart von seinem Thron gestoßen. Das Unternehmen hat sich durch neue Geschäftsfelder und mutige Investitionen immer wieder neu erfunden – darunter allein in diesem Jahr eine Kapitalzusage in Höhe von 200 Milliarden Dollar, die größtenteils in den Ausbau seiner Kapazitäten für KI und Cloud-Computing fließt."

Jeff Bezos, Executive Chair von Amazon, ist das Titelmotiv der August/September-Ausgabe 2026 von Fortune, die eine exklusive, ausführliche Reportage von Kristin Stoller von Fortune über Bezos und sein 1995 gegründetes Unternehmen enthält.

Die Unternehmen werden in der Fortune Global 500-Liste nach ihrem Gesamtumsatz für ihre jeweiligen Geschäftsjahre gereiht, die am oder vor dem 31. März 2026 enden. Alle Unternehmen auf der Liste müssen Finanzdaten veröffentlichen und ihre Zahlen ganz oder teilweise an eine Regierungsbehörde melden. Die neuesten Zahlen in der Liste entsprechen den Angaben der Unternehmen; alle Vergleiche beziehen sich auf die ursprünglich gemeldeten Vorjahreszahlen. Fortune passt die Vorjahreszahlen nicht an die Änderungen in der Rechnungslegung an. Die vollständige Methodik finden Sie hier.

Informationen zu Fortune:

Fortune ist das weltweit führende Medienunternehmen für Führungskräfte aus der internationalen Wirtschaft und stützt sich auf eine 96-jährige Tradition vertrauenswürdigen, preisgekrönten Journalismus. Das unabhängige Magazin „Fortune" berichtet über die Welt der Wirtschaft – von traditionsreichen Unternehmen bis hin zur neuen Generation weltweiter Innovatoren. Fortune bewertet die Unternehmensleistung anhand strenger Maßstäbe und zieht Unternehmen weltweit zur Rechenschaft. Zu den bekanntesten Rankings gehören Fortune 500, Fortune Global 500, Most Powerful Women und World's Most Admired Companies. Fortune schafft Netzwerke von Weltklasse, indem es Vordenker der Branche zu exklusiven Gipfeltreffen und Konferenzen zusammenbringt, darunter das Fortune Global Forum) das Fortune Brainstorm Tech und das Fortune Most Powerful Women. Weitere Informationen finden Sie unter fortune.com.

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