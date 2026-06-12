Fortune lanza su primer Fortune Crypto 100 para clasificar a las empresas y protocolos más influyentes en el ecosistema mundial de activos digitales

Fortune Crypto 100 destaca a los líderes en 10 categorías como finanzas tradicionales, finanzas descentralizadas, capital de riesgo, minería, monedas estables, DAT, ETF, y más.

destaca a los líderes en 10 categorías como finanzas tradicionales, finanzas descentralizadas, capital de riesgo, minería, monedas estables, DAT, ETF, y más. La clasificación reconoce tanto a los líderes criptográficos como a las instituciones financieras tradicionales, lo que refleja la rápida institucionalización de los activos digitales y su creciente importancia para los inversionistas, las empresas y los mercados de todo el mundo.

Fortune también presenta la lista Fortune Crypto Innovators, que reconoce a las empresas y protocolos emergentes que avanzan en la industria a través de avances en tecnología, infraestructura, seguridad y adopción.

NUEVA YORK, 12 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Hoy, Fortune dio a conocer la primera Fortune Crypto 100, una clasificación definitiva de las empresas y los protocolos que conforman el ecosistema de activos digitales. La clasificación reconoce a pioneros criptográficos, como Coinbase y Uniswap, y a instituciones financieras establecidas, como JPMorgan y Robinhood, para reflejar el creciente alcance de la industria en las finanzas globales.

La lista de 100 empresas y protocolos abarca diez categorías que van desde la tecnología financiera hasta el capital de riesgo y la minería. Cada una de las categorías cuenta con clasificaciones individuales del 1 al 10. Juntas, las empresas que aparecen en las 10 categorías ilustran cómo los activos digitales y la tecnología blockchain se han integrado cada vez más en Wall Street, los mercados mundiales de capitales y el sistema financiero en general.

"Esta lista es un testimonio de las personas y empresas que se basaron en la visión inicial de Satoshi Nakamoto y crearon una nueva industria importante, a menudo frente a la hostilidad del gobierno. La lista también llega en una coyuntura crítica para una industria de activos digitales que está siendo definida cada vez más por Wall Street y las grandes empresas ", comentó el editor de Fortune Crypto, Jeff John Roberts. Lea la introducción a la lista aquí.

Siguiendo la tradición de la icónica Fortune 500, la lista fue compilada de forma independiente por el equipo editorial de Fortune Crypto. La lista se basa en una serie de metodologías rigurosas y, en parte, en una encuesta a los mejores profesionales de la criptografía. Los resultados también reflejan el análisis financiero y técnico de Inca Digital, que proporciona datos, análisis y experiencia a las principales bolsas, instituciones financieras, reguladores y agencias gubernamentales del mundo.

"Evaluar los activos digitales significa mirar más allá de las tendencias y analizar los datos que aíslan las señales reales. Inca pasó el análisis financiero y técnico a través de los mercados, el sentimiento y la actividad en la cadena para llevarlo a la lista Fortune Crypto 100. Así es como se ve un punto de referencia más alto para el seguimiento de la industria", comentó Adam Zarazinski, director general de Inca Digital.

Para conocer todas las clasificaciones, la metodología, las definiciones de las categorías, y para leer sobre las empresas de la lista Crypto 100, visite: https://fortune.com/ranking/crypto/2026/.

Categoría Clasificado n.° 1 CeFi (finanzas centralizadas) Coinbase TradFi (finanzas tradicionales) Franklin Templeton Fintechs Robinhood DeFi (finanzas descentralizadas) Hyperliquid Empresas de capital de riesgo Andreessen Horowitz Stablecoins Tether Servicios de criptomonedas Chainalysis DAT y ETF BlackRock Minería Mara Blockchains y protocolos Bitcoin

Junto con la Crypto 100, Fortune también presenta la lista inaugural de Fortune Crypto Innovators, que reconoce a las organizaciones que están ayudando a avanzar en el ecosistema de activos digitales a través de tecnología innovadora, infraestructura, seguridad, investigación, adopción y otras contribuciones significativas a la industria. Mientras que Crypto 100 destaca las empresas y los protocolos más influyentes del sector, Crypto Innovators arroja luz sobre los constructores, habilitadores y pioneros cuyo trabajo está ayudando a dar forma al futuro de la cadena de bloques y los activos digitales más allá de las medidas tradicionales de escala.

Las listas Fortune Crypto 100 y Fortune Crypto Innovators reconocen a 130 empresas y protocolos que dan forma al futuro de los activos digitales. Si bien Crypto 100 está encabezada por organizaciones con sede en EE. UU., lo que refleja la escala, la madurez y la adopción institucional del mercado estadounidense, la lista complementaria Crypto Innovators destaca a líderes emergentes de Asia-Pacífico, Europa, América Latina y África.

En conjunto, las dos listas ponen en relieve una característica definitoria de la economía blockchain en constante evolución: mientras que el liderazgo del mercado sigue concentrado en un puñado de centros establecidos, la innovación es cada vez más global, con nuevas tecnologías, infraestructuras y modelos de negocio que se desarrollan en todo el mundo.

Acerca de Fortune:

Fortune es la principal empresa mundial de medios para líderes empresariales mundiales, basada en un legado de 96 años de periodismo confiable y galardonado. De propiedad independiente, Fortune cuenta la historia de los negocios, y abarca desde empresas heredadas hasta la nueva generación de innovadores del mundo. Fortune mide el desempeño corporativo con rigurosos parámetros de referencia y exige responsabilidades a las empresas en regiones de todo el mundo. Entre sus clasificaciones emblemáticas se encuentran Fortune 500, Fortune Global 500, Most Powerful Women (Mujeres más poderosas) y World's Most Admired Companies (Empresas más admiradas del mundo). Fortune construye comunidades de clase mundial y convoca a líderes de opinión de la industria para cumbres y conferencias exclusivas, como el Fortune Global Forum, Fortune Brainstorm Tech y Fortune Most Powerful Women. Para obtener más información, visite fortune.com.

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Fundada en 2019, Inca Digital es una empresa de inteligencia de activos digitales que presta servicios a instituciones financieras, gestores de activos y gobiernos. Llevamos a cabo investigaciones, basándonos en datos de la cadena de bloques, redes sociales e información de la web oscura para construir una imagen completa que ninguna fuente por sí sola puede proporcionar. Convertimos datos complejos en inteligencia sobre la que nuestros clientes pueden actuar, de una manera lo suficientemente rápida como para que sea relevante. Explore nuestro trabajo en inca.digital.

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