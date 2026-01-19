SÍDNEY, 19 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- El bróker mundial de activos múltiples FP Markets celebró con orgullo su vigésimo aniversario este año, y conmemoró dos décadas de "Transformación del trading" mediante la innovación, la tecnología orientada al rendimiento y el compromiso de colocar a los traders en primer lugar.

FP Markets celebra 20 años transformando el trading y se prepara para una nueva era de crecimiento

Desde su fundación en 2005, FP Markets ha redefinido de manera constante la excelencia en el trading, desarrollando tecnología financiera de última generación, ofreciendo una capacitación para los traders integral y proporcionando un servicio de atención al cliente excepcional y adaptado a una base de clientes muy diversa.

En 2025, el bróker consolidó aún más su posición de liderazgo en el sector con una expansión mundial continua, una identidad de marca digital renovada, múltiples mejoras en los productos y la participación en las principales exposiciones internacionales financieras. El año pasado también estuvo marcado por importantes logros, ya que FP Markets recibió más de 20 reconocimientos internacionales, entre los que se incluyen "Bróker del año - Mundial", "Bróker más valioso" y "Bróker más reputado".

Al comentar sobre el aniversario del hito de la empresa, Andria Phiniefs, directora global de Marketing, declaró: "FP Markets se compromete a continuar superando los límites y estableciendo nuevos estándares en el sector, ampliando el acceso a los mercados de todo el mundo sin dejar de mantenernos fieles a nuestros valores. Con la innovación y nuestro enfoque centrado en el cliente como eje central de todo lo que hacemos, estamos bien posicionados y listos para nuestra próxima etapa de crecimiento".

De cara al futuro, FP Markets continuará su expansión estratégica hacia nuevas regiones y mercados emergentes con el objetivo de ofrecer soluciones de trading a un público mundial más amplio. El bróker también planea expandir su tecnología financiera, sus herramientas y su conjunto de productos para satisfacer las necesidades cambiantes de los traders. Si bien adopta plenamente el progreso tecnológico, FP Markets mantiene su firme compromiso con su filosofía centrada en el cliente, lo que garantiza que la innovación en tecnología financiera se complemente con una capacitación ejemplar y una atención al cliente sin igual.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2851524/FP_Markets.jpg

