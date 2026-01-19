FP Markets célèbre 20 ans de transformation du trading et anticipe une nouvelle phase de croissance

SYDNEY, 19 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Le courtier mondial multi-actifs FP Markets a fièrement marqué son vingtième anniversaire cette année, célébrant deux décennies de « transformation du trading » grâce à l'innovation, à une technologie axée sur la performance et à un engagement à placer les traders au premier plan.

FP Markets Celebrates 20 Years of Transforming Trading and Looks Ahead to a New Era of Growth

Depuis sa création en 2005, FP Markets a constamment redéfini l'excellence en matière de trading, développant une technologie financière de nouvelle génération, dispensant une formation complète aux traders et fournissant un support client exceptionnel adapté à une clientèle diversifiée.

En 2025, le courtier a encore renforcé sa position de leader dans le secteur en poursuivant son expansion mondiale, en rafraîchissant son identité de marque numérique, en améliorant de nombreux produits et en participant à de grandes expositions financières internationales. L'année écoulée a également été marquée par des réalisations importantes, puisque FP Markets a reçu plus de 20 distinctions internationales, dont celles de « Courtier de l'année - Monde », de « Courtier le plus profitable » et de « Courtier le plus fiable ».

Andria Phiniefs, responsable du marketing à l'échelle mondiale, a déclaré à propos de l'anniversaire de la société : « FP Markets s'engage à continuer à repousser les limites et à établir de nouvelles normes dans le secteur, élargissant l'accès aux marchés dans le monde entier tout en demeurant fermement attaché à ses valeurs. Grâce à l'innovation et à notre approche centrée sur le client, qui sont au cœur de tout ce que nous faisons, nous sommes bien positionnés et prêts pour notre prochaine ère de croissance. »

À l'avenir, FP Markets poursuivra son expansion stratégique dans de nouvelles régions et sur des marchés émergents, dans le but de fournir des solutions de trading à un public mondial plus large. Le courtier prévoit également d'étendre sa technologie, ses outils et sa gamme de produits pour le secteur financier afin de répondre aux besoins évolutifs des traders. Tout en adoptant pleinement le progrès technologique, FP Markets reste fermement attaché à sa philosophie centrée sur le client, veillant à ce que l'innovation dans le domaine des technologies financières soit complétée par une formation exemplaire et un support client inégalé.

