FP Markets celebra 20 años transformando el trading y mira hacia una nueva era de crecimiento

SYDNEY, 19 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- FP Markets, bróker global de multiactivos, celebró con orgullo su vigésimo aniversario este año, celebrando dos décadas de 'Transformación del Trading' a través de la innovación, la tecnología orientada al rendimiento y el compromiso de priorizar a los operadores.

Desde su fundación en 2005, FP Markets ha redefinido constantemente la excelencia en el trading, desarrollando tecnología financiera de vanguardia, ofreciendo formación integral para traders y brindando un servicio al cliente excepcional, adaptado a una cartera diversa de clientes.

FP Markets Celebrates 20 Years of Transforming Trading and Looks Ahead to a New Era of Growth

En 2025, el bróker consolidó aún más su liderazgo en el sector con una expansión global continua, una identidad de marca digital renovada, múltiples mejoras de productos y la participación en importantes ferias financieras internacionales. El año pasado también estuvo marcado por logros significativos, ya que FP Markets recibió más de 20 reconocimientos internacionales, incluyendo "Bróker del Año - Global", "Bróker Más Valioso" y "Bróker con Mayor Reputación".

En relación con el importante aniversario de la compañía, Andria Phiniefs, directora Global de Marketing, declaró: "FP Markets se compromete a seguir superando fronteras y estableciendo nuevos estándares en el sector, ampliando el acceso a mercados de todo el mundo, sin perder la firme convicción de nuestros valores. Con la innovación y nuestro enfoque centrado en el cliente como base de todo lo que hacemos, estamos bien posicionados y listos para nuestra próxima era de crecimiento".

De cara al futuro, FP Markets continuará su expansión estratégica hacia nuevas regiones y mercados emergentes con el objetivo de ofrecer soluciones de trading a un público global más amplio. El bróker también planea ampliar su tecnología financiera, herramientas y gama de productos para satisfacer las necesidades cambiantes de los operadores. FP Markets, al tiempo que adopta plenamente el progreso tecnológico, mantiene su firme compromiso con su filosofía centrada en el cliente, garantizando que la innovación en tecnología financiera se complemente con una formación ejemplar y una atención al cliente inigualable.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2851524/FP_Markets.jpg