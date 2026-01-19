FP Markets comemora 20 anos de transformação do trading e vislumbra uma nova era de crescimento

SYDNEY, 19 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- A corretora global de multiativosFP Markets comemorou orgulhosamente seu vigésimo aniversário este ano, celebrando duas décadas de "Transformação do Trading" por meio da inovação, da tecnologia orientada para o desempenho e do compromisso de colocar os traders em primeiro lugar.

A FP Markets comemora 20 anos de transformação no trading e vislumbra uma nova era de crescimento

Desde a sua fundação em 2005, a FP Markets redefiniu consistentemente a excelência em trading, desenvolvendo tecnologia financeira de última geração, proporcionando uma formação completa ao trader e fornecendo um excepcional suporte ao cliente, tudo isso adaptado a uma base de clientes diversificada.

Em 2025, a corretora consolidou ainda mais sua posição de líder do setor com a expansão global contínua, a atualização da sua identidade de marca digital, vários aprimoramentos de produtos e participação em grandes exposições financeiras internacionais. O ano passado também foi marcado por conquistas significativas, pois a FP Markets recebeu mais de 20 prêmios internacionais, incluindo 'Corretora do Ano - Global', 'Corretora Mais Valiosa' e 'Corretora com Melhor Reputação'.

Comentando sobre o aniversário marcante da empresa, Andria Phiniefs, diretora global de marketing, afirmou: "A FP Markets está empenhada em continuar superando limites e estabelecendo novos padrões no setor, ampliando o acesso aos mercados em todo o mundo, ao mesmo tempo em que se mantém firmemente alicerçada em seus valores. Com a inovação e o foco no cliente no centro de tudo o que fazemos, estamos bem posicionados e prontos para a nossa próxima era de crescimento."

No futuro, a FP Markets continuará sua expansão estratégica em novas regiões e mercados emergentes com o objetivo de fornecer soluções de trading para um público global mais amplo. A corretora também planeja expandir sua tecnologia financeira, ferramentas e conjunto de produtos para atender às necessidades em evolução dos traders. Embora adote plenamente o progresso tecnológico, a FP Markets permanece firmemente comprometida com sua filosofia centrada no cliente, garantindo que a inovação em tecnologia financeira seja complementada por uma formação exemplar e um suporte ao cliente incomparável.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2851524/FP_Markets.jpg

FONTE FP Markets