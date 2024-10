TAIPÉI, 3 de octubre de 2024 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, la principal marca de computadoras del mundo, anuncia el lanzamiento de sus tarjetas madre X870E y X870, fabricadas especialmente para la plataforma AM5 con socket AMD más potente del mercado. Diseñadas específicamente para los procesadores de la serie AMD Ryzen™ 9000, estas placas utilizan las tecnologías de IA de última generación para liberar todo el potencial de la última arquitectura Zen 5 de AMD. Con una amplia gama de funcionalidades de alto rendimiento tales como una potencia y diseño VRM superiores, tecnología exclusiva AORUS AI SNATCH, tecnología DDR5 avanzada, gestión térmica premium, Wi-Fi 7 de nueva generación y conectividad USB4 dual, las motherboards de las series X870E y X870 también maximizan el potencial de rendimiento de los procesadores de la serie Ryzen™ X3D de AMD.

GIGABYTE presenta las tarjetas madre X870E/X870 diseñadas específicamente para los procesadores AMD Ryzen™ 9000 con tecnología Infinite AI (PRNewsfoto/GIGABYTE)

Las tarjetas madre X870E y X870 cuentan con un diseño de potencia mejorada de GIGABYTE, un diseño VRM completamente digital equipado con MOSFET premium, bobinas, condensadores y controladores de modulación de ancho de pulso (PWM, por sus siglas en inglés) compatibles con hasta 20 fases de potencia. La introducción de la exclusiva tecnología AORUS AI SNATCH lleva el rendimiento a otro nivel, permitiendo un overclocking impulsado con IA de un clic y optimizando el rendimiento de la memoria DDR5 hasta 8600 MT/s. GIGABYTE también mejora las soluciones térmicas como la DDR Wind Blade, lo que reduce las temperaturas hasta en 10°C, garantizando así la estabilidad ante cargas elevadas y superando los límites del rendimiento sin sobrecalentarse. Estas innovaciones trabajan en conjunto para proporcionar la máxima experiencia de juego y multitareas.

Con un enfoque en las innovaciones de ensamblaje fácil, el emblemático EZ-Latch de GIGABYTE continúa evolucionando con nuevas actualizaciones, lo que hace el montaje de computadoras más convenientes que nunca. Todos los modelos AORUS incluyen ahora innovaciones completas de montaje fácil, que van desde el M.2 EZ-Latch Click, el M.2 EZ-Latch Plus hasta el PCIe EZ-Latch Plus integrado, lo que simplifica el proceso de ensamblaje y garantiza una instalación rápida y sin dificultades. Asimismo, toda la línea es compatible con la conectividad USB4 tipo C con anchos de banda de hasta 40Gbps cada una, Wi-Fi 7 para un rendimiento inalámbrico ultrarrápido y el diseño WIFI EZ-Plug para una instalación fácil, lo que garantiza una conectividad de alta velocidad preparada para el futuro.

Las tarjetas madre X870E y X870 de GIGABYTE incluyen las series MASTER, PRO, ELITE, GAMING y EAGLE, para satisfacer las diversas necesidades de los usuarios. Todos los modelos ya están disponibles para su compra. Para más información, visite: https://bit.ly/GIGABYTE_X870_Motherboards

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2520404/GIGABYTE_Unveils_X870E_X870_Motherboards_Specifically_Designed_AMD_Ryzen__9000.jpg

FUENTE GIGABYTE