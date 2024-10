GIGABYTE stellt die X870E/X870 Motherboards vor, die speziell für AMD Ryzen™ 9000 Prozessoren mit unbegrenzter KI-Power entwickelt wurden

TAIPEI, 4. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Einer der weltweit führenden Computer-Marken, GIGABYTE, kündigt die Einführung seiner X870E- und X870-Boards an, die speziell für die leistungsstärkste AMD Sockel AM5-Plattform auf dem Markt entwickelt wurden. Diese Boards sind gezielt für die AMD Ryzen™ Prozessoren der Serie 9000 konzipiert und nutzen modernste KI-Technologien, um das volle Potenzial der neuesten Zen 5-Architektur von AMD auszuschöpfen. Mit einer Vielzahl von leistungsstarken Funktionen wie einem überlegenen Power- und VRM-Design, exklusiver AORUS AI BOOST-Technologie, fortschrittlicher DDR5-Technologie, hochwertigem Wärme-Management, Next-Gen Wi-Fi 7 und Dual USB4-Konnektivität maximieren die X870E- und X870-Boards zudem das Leistungspotenzial der Ryzen™ Prozessoren der Serie X3D von AMD.

Die X870E- und X870-Motherboards verfügen über GIGABYTEs verbessertes Power-Design, ein volldigitales VRM-Design, das mit hochwertigen MOSFETs, Drosseln, Kondensatoren und PWM-Controllern ausgestattet ist und bis zu 20 Powerphasen unterstützt. Mit der Einführung der exklusiven AORUS AI BOOST-Technologie wird die Leistung auf ein neues Niveau gehoben. Diese ermöglicht ein einfaches Übertakten per Knopfdruck und optimiert die DDR5-Speicherleistung auf bis zu 8600 MT/s. Darüber hinaus verbessert GIGABYTE die thermischen Lösungen, wie etwa die DDR Wind Blade, die die Temperaturen um bis zu 10 °C senkt. So wird die Stabilität unter hoher Belastung gewährleistet und die Leistung ohne Überhitzung maximiert. Diese Innovationen arbeiten harmonisch zusammen und bieten das ultimative Gaming- und Multitasking-Erlebnis.

GIGABYTE setzt mit innovativen, DIY-freundlichen Lösungen neue Maßstäbe. Die ikonische EZ-Latch-Technologie entwickelt sich weiter und bietet zahlreiche Verbesserungen, die den PC-Bau so komfortabel wie nie zuvor machen. Alle AORUS-Modelle verfügen jetzt über umfassende DIY-freundliche Innovationen, darunter M.2 EZ-Latch Click, M.2 EZ-Latch Plus und PCIe EZ-Latch Plus direkt auf dem Motherboard. Diese Lösungen vereinfachen den Zusammenbau und sorgen für eine schnelle und unkomplizierte Installation. Darüber hinaus unterstützt die gesamte Produktreihe duale USB4 Type-C-Verbindungen mit Bandbreiten von bis zu 40 Gb/s pro Anschluss und bietet Wi-Fi 7 für blitzschnelle drahtlose Leistung. Das innovative WIFI EZ-Plug-Design erleichtert die Installation und garantiert eine leistungsstarke Konnektivität, die für die Zukunft gerüstet ist.

GIGABYTE bietet mit seinen X870E- und X870-Motherboards, die die MASTER-, PRO-, ELITE-, GAMING- und EAGLE-Serien umfassen, eine Vielzahl von Optionen, die auf unterschiedliche Benutzerbedürfnisse zugeschnitten sind. Alle Modelle sind jetzt erhältlich. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die GIGABYTE-Website:https://bit.ly/GIGABYTE_X870_Motherboards

