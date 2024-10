TAIPEI, 3 octobre 2024 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, la plus grande marque d'ordinateurs au monde, annonce le lancement de ses cartes mères série X870E et X870, spécialement conçues pour la plateforme AMD Socket AM5, la plus puissante du marché. Conçues spécifiquement pour les processeurs AMD Ryzen™ 9000, ces cartes exploitent des technologies d'IA de pointe pour exprimer tout le potentiel de la dernière architecture Zen 5 d'AMD. Avec un ensemble de caractéristiques hautes performances telles que la conception supérieure de l'alimentation et du VRM, la technologie exclusive AORUS AI SNATCH, la technologie DDR5 avancée, la gestion thermique premium, le Wi-Fi 7 de nouvelle génération et la connectivité Dual USB4, les cartes mères des séries X870E et X870 maximisent également le potentiel de performance des processeurs de la série Ryzen™ X3D d'AMD.

GIGABYTE dévoile les cartes mères X870E/X870 spécialement conçues pour les processeurs AMD Ryzen™ 9000 avec une puissance IA infinie (PRNewsfoto/GIGABYTE)

Les cartes mères X870E et X870 sont dotées de la conception d'alimentation améliorée de GIGABYTE, un VRM entièrement numérique équipé de MOSFET, de bobines, de condensateurs et de contrôleurs PWM de qualité supérieure, prenant en charge jusqu'à 20 phases d'alimentation. L'introduction de la technologie exclusive AORUS AI SNATCH fait passer les performances à un niveau supérieur, en permettant un surcadencement par l'IA en un clic, et en optimisant les performances de la mémoire DDR5 jusqu'à 8600 MT/s. GIGABYTE améliore également les solutions thermiques comme le DDR Wind Blade, réduisant les températures jusqu'à 10°C, assurant la stabilité sous de lourdes charges, et repoussant les limites de la performance sans surchauffe. Ces innovations fonctionnent en synergie pour offrir une expérience gaming et multitâche ultime.

En se concentrant sur les innovations évolutives, l'emblématique EZ-Latch de GIGABYTE continue d'évoluer avec de nouvelles mises à jour, rendant la construction d'un PC plus pratique que jamais. Tous les modèles AORUS intègrent désormais des innovations complètes : M.2 EZ-Latch Click, M.2 EZ-Latch Plus et PCIe EZ-Latch Plus, ce qui simplifie le processus d'assemblageet garantit une installation rapide et sans problème. En outre, toute la gamme prend en charge la double connectivité USB4 Type-C avec des bandes passantes allant jusqu'à 40 Gbps chacune, le Wi-Fi 7 pour des performances sans fil ultra-rapides, et la conception WIFI EZ-Plug pour une installation facile, garantissant une connectivité à haut débit prête pour l'avenir.

Les cartes mères X870E et X870 de GIGABYTE, y compris les séries MASTER, PRO, ELITE, GAMING et EAGLE, répondent aux différents besoins des utilisateurs. Tous les modèles sont maintenant disponibles à l'achat. Pour en savoir plus, rendez-vous sur: https://bit.ly/GIGABYTE_X870_Motherboards

