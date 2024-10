TAIPEI, 4 de outubro de 2024 /PRNewswire/ -- A marca líder mundial de computadores, GIGABYTE, anuncia o lançamento de suas placas-mãe das séries X870E e X870, construídas especificamente para a plataforma AMD Socket AM5 mais poderosa do mercado. Adaptadas especificamente para os processadores AMD Ryzen™ Série 9000, essas placas aproveitam as tecnologias de IA de ponta para liberar todo o potencial da mais recente arquitetura Zen 5 da AMD. Com uma variedade de recursos de alto desempenho, como potência superior e design VRM, tecnologia exclusiva AORUS AI SNATCH, tecnologia DDR5 avançada, gerenciamento térmico premium, Wi-Fi 7 de última geração e conectividade Dual USB4, as placas-mãe das séries X870E e X870 também maximizam o potencial de desempenho dos processadores da série Ryzen™ X3D da AMD.

GIGABYTE revela placas-mãe X870E/X870 projetadas especificamente para processadores AMD Ryzen™ 9000 com potência infinita de IA (PRNewsfoto/GIGABYTE)

As placas-mãe X870E e X870 apresentam o design de consumo de energia aprimorado da GIGABYTE, um design VRM totalmente digital equipado com MOSFETs premium, bobinas, capacitores e controladores PWM, suportando até 20 fases de energia. A introdução da exclusiva tecnologia AORUS AI SNATCH leva o desempenho para o próximo nível, permitindo overclocking com IA em um clique e otimizando o desempenho da memória DDR5 em até 8600 MT/s. A GIGABYTE também aprimora soluções térmicas como a DDR Wind Blade, reduzindo as temperaturas em até 10°C, garantindo estabilidade sob cargas pesadas e ultrapassando os limites de desempenho sem superaquecimento. Essas inovações funcionam em sintonia para oferecer a melhor experiência de jogo e multitarefa.

Com foco em inovações que facilitam o "faça você mesmo", o icônico EZ-Latch da GIGABYTE continua a evoluir com novas atualizações, tornando a montagem de PCs mais prática do que nunca. Todos os modelos AORUS agora incluem inovações completas e acessíveis para entusiastas, desde M.2 EZ-Latch Click, M.2 EZ-Latch Plus até PCIe EZ-Latch Plus integrado, simplificando o processo de construção e garantindo uma instalação rápida e sem complicações. Além disso, toda a linha suporta conectividade USB4 Type-C dupla com larguras de banda de até 40 Gbps cada, Wi-Fi 7 para desempenho sem fio extremamente rápido e o design WIFI EZ-Plug para fácil instalação, garantindo conectividade de alta velocidade pronta para o futuro.

As placas-mãe X870E e X870 da GIGABYTE, incluindo as séries MASTER, PRO, ELITE, GAMING e EAGLE, atendem a várias necessidades do usuário. Todos os modelos já estão disponíveis para compra. Para mais informações, acesse: https://bit.ly/GIGABYTE_X870_Motherboards

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2520403/GIGABYTE_Unveils_X870E_X870_Motherboards_Specifically_Designed_AMD_Ryzen__9000.jpg

FONTE GIGABYTE