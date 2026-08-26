TAIPÉI, 26 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, la marca líder mundial en tecnología e informática, anunció el paquete de juegos Onimusha: Way of the Sword, para tarjetas gráficas y computadoras gaming compatibles que incorporen las últimas tecnologías de AMD. Con una selección de productos equipados con AMD Radeon™ RX 9070 XT, RX 9070 o RX 9070 GRE, este paquete combina la arquitectura AMD RDNA™ 4, el trazado de rayos avanzado y las tecnologías AMD HYPR-RX con el sistema de refrigeración WINDFORCE de GIGABYTE y el ventilador Hawk patentado para ofrecer una experiencia de juego de alto rendimiento en este título de acción tan esperado.

GIGABYTE se asocia con AMD para lanzar el paquete de juegos "Onimusha: Way of the Sword"

Las tarjetas gráficas de la serie GIGABYTE Radeon™ RX 9070 XT, RX 9070 y RX 9070 GRE aprovechan la arquitectura AMD RDNA™ 4 para ofrecer un rendimiento mejorado en los videojuegos y un trazado de rayos avanzado que permite disfrutar de imágenes envolventes. AMD HYPR-RX combina además tecnologías que mejoran el rendimiento y ofrecen una experiencia de juego más fluida y con mayor capacidad de respuesta. Como complemento al rendimiento de la GPU, el sistema de refrigeración WINDFORCE de GIGABYTE incorpora el ventilador Hawk, que aumenta la presión del aire hasta un 53,6 % y el volumen de aire hasta un 12,5 %, lo que garantiza un rendimiento estable durante las sesiones de juego más exigentes.

El paquete de juegos está disponible con una serie de computadoras gaming AORUS PRIME 5 equipadas con el procesador AMD Ryzen™ 7 9800X3D. Diseñada para juegos de alto rendimiento, la AORUS PRIME 5 combina una solución de refrigeración integral con una conectividad completa para ofrecer una experiencia "plug-and-play" optimizada.

Del 25 de agosto al 26 de septiembre de 2026, los jugadores que adquieran tarjetas gráficas GIGABYTE Radeon™ RX 9070 XT, RX 9070 o RX 9070 GRE, o determinadas computadoras AORUS PRIME 5 AP551, en tiendas físicas o en línea participantes, Recibirán un código promocional para Onimusha: Way of the Sword a través de AMD. El juego saldrá a la venta el 4 de septiembre de 2026, y los códigos promocionales deben canjearse antes del 24 de octubre de 2026. Para obtener más información sobre la campaña, los productos elegibles, los comercios participantes y los detalles sobre cómo canjear los puntos, visite la página de la campaña.

FUENTE GIGABYTE