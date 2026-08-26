GIGABYTE s'associe à AMD et propose un pack avec le jeu Onimusha: Way of the Sword aux gamers

TAIPEI, 26 août 2026 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, leader mondial des marques informatiques, a annoncé la sortie du pack de jeux Onimusha: Way of the Sword, destiné aux cartes graphiques et aux ordinateurs de bureau de jeu éligibles équipés des dernières technologies AMD. Constituée de produits sélectionnés équipés de cartes graphiques AMD Radeon™ RX 9070 XT, RX 9070 ou RX 9070 GRE, cette offre groupée associe l'architecture RDNA™ 4 d'AMD, le ray-tracing avancé et les technologies AMD HYPR-RX, au système de refroidissement WINDFORCE de GIGABYTE et au ventilateur Hawk breveté, afin d'offrir des performances exceptionnelles pour ce jeu d'action très attendu.

GIGABYTE Partners with AMD to Bring Onimusha: Way of the Sword Game Bundle to Gamers

Les cartes graphiques GIGABYTE des gammes Radeon™ RX 9070 XT, RX 9070 et RX 9070 GRE utilisent l'architecture RDNA™ 4 d'AMD pour offrir des performances de jeu optimisées et un ray-tracing avancé, garantissant ainsi des images immersives. AMD HYPR-RX associe en outre des technologies pour améliorer les performances afin d'offrir une expérience de jeu plus fluide et plus réactive. Pour augmenter les performances du GPU, le système de refroidissement WINDFORCE de GIGABYTE intègre le ventilateur Hawk, qui permet d'accroître la pression d'air jusqu'à 53,6 % et le débit d'air jusqu'à 12,5 %, garantissant ainsi des performances stables lors de sessions de jeu exigeantes.

Ce pack est disponible avec certains ordinateurs gaming AORUS PRIME 5 équipés du processeur AMD Ryzen™ 7 9800X3D. Conçu pour le jeu haut de gamme, l'AORUS PRIME 5 allie une solution de refroidissement complète à une connectivité étendue, pour une expérience plug-and-play simplifiée.

Du 25 août au 26 septembre 2026, les joueurs qui achètent une carte graphique GIGABYTE Radeon™ RX 9070 XT, RX 9070 ou RX 9070 GRE, ou certains ordinateurs de bureau AORUS PRIME 5 AP551 auprès de revendeurs ou de boutiques en ligne participants, recevront un code promotionnel pour Onimusha: Way of the Sword par l'intermédiaire d'AMD. Le jeu sort le 4 septembre 2026 et les codes promotionnels doivent être utilisés avant le 24 octobre 2026. Pour plus d'informations sur la campagne, les produits éligibles, les commerçants participants et les modalités d'obtention des cadeaux, veuillez consulter la page dédiée à la campagne.