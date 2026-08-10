TAIPÉI, 10 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, la marca líder mundial en informática, anuncia la disponibilidad de las tarjetas gráficas de la serie AORUS GeForce RTX™ 50 INFINITY, específicamente los modelos RTX™ 5080, RTX™ 5070 Ti y RTX™ 5070. Diseñada para los aficionados que buscan un rendimiento sin compromisos y una estética refinada, la nueva gama combina el sistema de refrigeración WINDFORCE HYPERBURST con un diseño de doble flujo, ventiladores Hawk patentados y un ventilador inteligente Overdrive para maximizar la eficiencia de la refrigeración. Estos modelos también incorporan un diseño de conector de alimentación oculto compatible con STEALTH para una gestión más ordenada de los cables, mientras que la característica de iluminación RGB Halo permite a los usuarios personalizar sus montajes. A la gama se suma la AORUS GeForce RTX™ 5080 INFINITY WOOD, que combina elementos con acabado de madera con una fabricación de primera calidad para ofrecer una estética distintiva a la PC.

GIGABYTE anuncia la disponibilidad de las tarjetas gráficas de la serie AORUS GeForce RTX™ 50 INFINITY

El WINDFORCE HYPERBURST es un avanzado sistema de refrigeración diseñado para la serie AORUS INFINITY. El diseño de doble flujo crea una vía de refrigeración sin obstáculos permitiendo que el flujo de aire penetre por ambos lados de la placa trasera, lo que mejora considerablemente la disipación del calor. En combinación con los ventiladores Hawk patentados por GIGABYTE, que aumentan la presión del aire hasta un 53,6 % y el volumen de aire hasta un 12,5 %, el sistema de refrigeración ofrece un rendimiento térmico eficiente con un bajo nivel de ruido. El ventilador Overdrive inteligente, situado en el centro de la tarjeta gráfica, se activa automáticamente durante las cargas de trabajo intensivas para proporcionar un flujo de aire adicional y mantener el máximo rendimiento.

Para mejorar aún más la experiencia de ensamblado de la PC, los nuevos modelos INFINITY han reubicado el conector de alimentación en la parte trasera de la tarjeta gráfica, lo que permite pasar los cables de forma ordenada por detrás del chasis y conseguir así un aspecto más limpio y despejado. La placa de cubierta magnética oculta el conector, lo que le otorga un acabado elegante y minimalista. Junto con el emblemático Halo RGB y el anillo luminoso exterior, los usuarios pueden personalizar los efectos de iluminación o sincronizarla con otros dispositivos compatibles para adaptarla a su estilo personal.

Ampliando la filosofía de diseño de la familia INFINITY, la AORUS GeForce RTX™ 5080 INFINITY WOOD se integra a la perfección con la gama de placas base de GIGABYTE inspiradas en la madera. Inspirada en la calidez y la textura de los elementos con vetas de madera, incorpora materiales de primera calidad en componentes de alto rendimiento, lo que ofrece a los aficionados una forma única de armar PC elegantes e inspirados en la naturaleza. Para obtener más información sobre las tarjetas gráficas AORUS GeForce RTX™ 50 INFINITY, visite la página web oficial de GIGABYTE y consulte la disponibilidad de los productos en sus tiendas físicas locales y online.

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FUENTE GIGABYTE