GIGABYTE se asocia con AMD para lanzar el paquete de juegos «Onimusha: Way of the Sword»

TAIPÉI, 26 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, la marca líder mundial en informática, ha anunciado el paquete de juegos Onimusha: Way of the Sword, para tarjetas gráficas y ordenadores gamingcompatibles que incorporen las últimas tecnologías de AMD. Con una selección de productos equipados con AMD Radeon™ RX 9070 XT, RX 9070 o RX 9070 GRE, este paquete combina la arquitectura AMD RDNA™ 4, un algoritmo avanzado de trazado de rayos y las tecnologías AMD HYPR-RX con el sistema de refrigeración WINDFORCE de GIGABYTE y el ventilador Hawk patentado para ofrecer una experiencia de juego de alto rendimiento en este título de acción y aventuras tan esperado.

GIGABYTE Partners with AMD to Bring Onimusha: Way of the Sword Game Bundle to Gamers

Las tarjetas gráficas de la serie GIGABYTE Radeon™ RX 9070 XT, RX 9070 y RX 9070 GRE aprovechan la arquitectura AMD RDNA™ 4 para ofrecer un rendimiento mejorado en los videojuegos y un algoritmo avanzado de trazado de rayos que permite disfrutar de imágenes envolventes. AMD HYPR-RX combina además tecnologías que mejoran el rendimiento y ofrecen una experiencia de juego más fluida y con mayor capacidad de respuesta. Como complemento al rendimiento de la GPU, el sistema de refrigeración WINDFORCE de GIGABYTE incorpora el ventilador Hawk, que aumenta la presión del aire hasta un 53,6 % y su volumen hasta un 12,5 %, lo que garantiza un rendimiento estable durante las sesiones de juego más exigentes.

El paquete de juegos está disponible con determinados ordenadores gamingAORUS PRIME 5 equipados con el procesador AMD Ryzen™ 7 9800X3D. Diseñado para juegos de alto rendimiento, el AORUS PRIME 5 combina una solución de refrigeración integral con una conectividad completa para ofrecer una experiencia «plug-and-play» optimizada.

Del 25 de agosto al 26 de septiembre de 2026, los jugadores que adquieran tarjetas gráficas GIGABYTE Radeon™ RX 9070 XT, RX 9070 o RX 9070 GRE, o determinados ordenadores de sobremesa AORUS PRIME 5 AP551, en tiendas físicas o en línea participantes, podrán recibir código promocional de Onimusha: Way of the Sword a través de AMD. El juego saldrá a la venta el 4 de septiembre de 2026, y los códigos promocionales deberán canjearse antes del 24 de octubre de 2026. Para obtener más información sobre la campaña, los productos que participan, los comercios participantes y los detalles sobre cómo canjear, visita la página de la campaña.