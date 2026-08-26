台北、2026年8月26日 /PRNewswire/ -- 世界をリードするコンピュータブランドであるGIGABYTEは、最新のAMDテクノロジーを搭載した対象のグラフィックスカードおよびゲーミングデスクトップ向けに、『鬼武者：Way of the Sword』ゲームバンドルを発表しました。AMD Radeon™ RX 9070 XT、 RX 9070、またはRX 9070 GREグラフィックスを搭載した厳選された製品をラインナップした本バンドルは、AMD RDNA™ 4アーキテクチャ、高度なレイトレーシング、AMD HYPR-RXテクノロジーを、GIGABYTEのWINDFORCE冷却システムおよび特許取得済みのHawkファンと融合させ、待望のアクションタイトルでハイパフォーマンスなゲーミング体験を実現します。

GIGABYTEはAMDと提携し、ゲーマー向けに『鬼武者：Way of the Sword』ゲームバンドルを発売

GIGABYTEのRadeon™ RX 9070 XT、RX 9070、およびRX 9070 GREシリーズのグラフィックスカードは、AMD RDNA™ 4アーキテクチャを採用し、ゲームパフォーマンスの向上と高度なレイトレーシングを実現することで、没入感のあるビジュアルを提供します。AMD HYPR-RXは、パフォーマンスを向上させる各種技術をさらに組み合わせることで、よりスムーズで反応の良いゲームプレイを実現します。GPUの性能を補完するGIGABYTEのWINDFORCE冷却システムは、Hawkファンを採用しており、風圧を最大53.6％、風量を最大12.5％向上させ、負荷の高いゲームプレイ中も安定したパフォーマンスを維持します。

このゲームバンドルは、AMD Ryzen™ 7 9800X3Dプロセッサを搭載した一部のAORUS PRIME 5ゲーミングデスクトップパソコンに付属しています。高性能ゲーミング向けに設計された「AORUS PRIME 5」は、オールラウンドな冷却ソリューションと充実した接続性を兼ね備え、スムーズなプラグアンドプレイ体験を実現します。

2026年8月25日から9月26日までの期間中、対象となるGIGABYTE Radeon™ RX 9070 XT、 RX 9070、またはRX 9070 GREシリーズのグラフィックスカード、あるいは対象のAORUS PRIME 5 AP551デスクトップPCを、参加小売店またはオンラインショップで購入したゲーマーは、AMDを通じて『鬼武者：Way of the Sword』のクーポンコードを受け取ることができます。本ゲームは2026年9月4日にリリースされ、クーポンコードの利用期限は2026年10月24日までとなります。本キャンペーンの詳細、対象商品、参加店舗、および特典の受け取り方法については、キャンペーンページをご覧ください。

SOURCE GIGABYTE