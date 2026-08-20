Una nueva investigación de OpenTable revela que casi dos de cada tres dueños de perros en la ciudad priorizan los restaurantes que reciben a sus mascotas.*

CIUDAD DE MÉXICO, 20 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Los perros merecen ser celebrados todos los días del año, pero el Día Internacional del Perro (26 de agosto) ofrece a los dueños de mascotas de la Ciudad de México la excusa perfecta para planear una salida a la altura de sus familiares de cuatro patas. Nuevos datos de OpenTable revelan que las salidas a restaurantes pet friendly van mucho más allá de esta celebración, ya que las salidas a este tipo de restaurantes aumentó 23% en comparación con 2025 en toda la Ciudad de México.**

¡Guau, qué plan! OpenTable revela los top 50 restaurantes pet-friendly en la Ciudad de México

Aun así, el 73% de los dueños de perros en la Ciudad de México afirmó que el principal obstáculo para salir a comer con su perro es encontrar restaurantes pet friendly.* Para ayudarles a comenzar a planear sus celebraciones del Día Internacional del Perro y descubrir restaurantes donde sus mascotas son bienvenidas durante todo el año, OpenTable presentó su lista de los Top 50 Restaurantes pet-friendly en la Ciudad de México para 2026.***

Otras tendencias sobre las salidas a restaurantes pet friendly, basadas en los datos y la investigación de OpenTable, incluyen:

Los amigos peludos eligen el lugar: El 65% de los dueños de perros en Ciudad de México afirmó que, al buscar un lugar para salir a comer, prioriza los restaurantes que los admiten.*

El 65% de los dueños de perros en Ciudad de México afirmó que, al buscar un lugar para salir a comer, prioriza los restaurantes que los admiten.* Una mesa para los de cuatro patitas: En promedio, los dueños de perros afirman que salen a comer con sus mascotas cuatro veces al mes.*

En promedio, los dueños de perros afirman que salen a comer con sus mascotas cuatro veces al mes.* La tarde lidera la manada: Las 3:00 p. m. fue el horario más popular para comer en restaurantes pet-friendly en 2026.**

"Existe un claro deseo de compartir la mesa con amigos de cuatro patas en la Ciudad de México. De hecho, el 84% de los dueños de perros afirma que saldría a comer con mayor frecuencia con su perro si fuera más fácil encontrar opciones pet friendly.* Nuestra lista fue creada para ayudar a los dueños de mascotas a descubrir y reservar mesas que vale la pena compartir con sus perros, sin importar la ocasión", señaló Juan Luis Reed, director general de OpenTable para Latinoamérica.

La lista de los Top 50 restaurantes pet friendly en la Ciudad de México para 2026 se elaboró a partir de más de 400,000 reseñas de comensales verificados de OpenTable y métricas de reservaciones.*** La lista resultante se presenta en orden alfabético y no corresponde a un ranking:

Chapultepec

Condesa

Coyoacán

Del Valle

Juárez

Pedregal

Polanco

Roma Norte

San Ángel

San Miguel Chapultepec

Metodologías

*Metodología de la investigación de consumidores: Ripple Research realizó una encuesta en línea entre 1,002 mexicanos, incluidos 200 residentes de Ciudad de México, con una distribución de 502 dueños de perros y 500 personas sin perro. En Ciudad de México, los participantes incluyeron a 131 dueños de perros y 69 personas sin perro. El trabajo de campo se llevó a cabo entre el 10 y el 15 de abril de 2026. Todos los datos se recopilaron de acuerdo con los lineamientos de la Market Research Society (MRS) y ESOMAR, garantizando estándares éticos y una sólida calidad de los datos.

*Datos de Reservaciones de OpenTable: OpenTable analizó el número de comensales sentados a través de reservaciones en línea por hora, en restaurantes etiquetados como "se admiten perros" en la Ciudad de México, del 1 de enero al 20 de julio de 2026, y lo comparó con el mismo periodo del año anterior (2 de enero al 21 de julio de 2025).

***Metodología de la lista de los 50 top restaurantes pet friendly: La lista de OpenTable de los 50 top restaurantes pet friendly de Ciudad de México para 2026 se elaboró a partir de más de 400,000 reseñas de comensales verificados de OpenTable y métricas de reservaciones correspondientes al periodo del 1 de marzo de 2025 al 28 de febrero de 2026. Se consideraron los restaurantes que alcanzaron un mínimo de reseñas de comensales y se evaluaron mediante una combinación de datos exclusivos, entre ellos las calificaciones de los comensales, el porcentaje de reseñas de cinco estrellas, el número de alertas configuradas, el porcentaje de reservaciones realizadas con anticipación, el porcentaje de capacidad ocupada y las búsquedas directas. Las métricas se ponderaron para obtener una calificación general. Posteriormente, los restaurantes que cumplieron con los criterios fueron clasificados según el porcentaje de reseñas que incluían la etiqueta "dog-friendly". La lista resultante se presenta en orden alfabético y no corresponde a un ranking.

Acerca de OpenTable:

OpenTable, líder mundial en tecnología para restaurantes y parte de Booking Holdings, Inc. (NASDAQ: BKNG), ayuda a más de 70,000 restaurantes de todo el mundo a ocupar 2,000 millones de asientos al año. La tecnología de clase mundial de OpenTable permite a los restaurantes enfocarse en lo más importante —su equipo, sus comensales y sus resultados—, al tiempo que ayuda a los comensales a descubrir y reservar el restaurante perfecto para cada ocasión.

FUENTE OpenTable