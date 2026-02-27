Guide establece nuevos estándares en el sector con una experiencia práctica en IWA Outdoor Classics

NÚREMBERG, Alemania, 27 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Guide, pionera en imágenes térmicas, se complace en presentar sus nuevos productos para exteriores con tecnología ApexVision en IWA OutdoorClassics. Esta nueva tecnología ofrece una calidad visual infrarroja ultranítida y revolucionaria, aunque nos complace ir mucho más allá de las palabras en nuestra demostración en el sitio de sus características y capacidades, con sesiones de experiencia en vivo disponibles. Visite nuestro stand en 4A-511 para una demostración práctica con nuestra nueva y liviana serie Orion C de accesorios acoplables para imágenes térmicas.

Guide presenta ApexVision en IWA 2026 (PRNewsfoto/Guide)

Próxima generación de productos infrarrojos: ApexVision

ApexVision es la culminación de más de dos décadas de esfuerzo de ingeniería en software y hardware, que se ha integrado ampliamente en nuestra línea de productos de caza, en especial el emblemático TU1260MS, para brindar una experiencia de visualización ultranítida mejorada. Construido con nuestro nuevo detector ApexCore S1, ApexVision ofrece una sensibilidad térmica ultraalta de <15 mK, que permite distinguir objetivos con facilidad incluso en cambios de temperatura casi imperceptibles. Junto con este nuevo sensor de alta sensibilidad hay varias tecnologías de software clave que mejoran aún más el rendimiento, incluida nuestra plataforma de procesamiento de imágenes Nexus 1.0 y nuestro nuevo algoritmo optimizado para escenarios impulsado por IA Hyper-Light 2.0, mejorado para situaciones de oscuridad total y poca luz para ofrecer mejores detalles, bordes y suprimir ruidos.

Estas mejoras en el hardware y software se combinan para ofrecer un zoom con desempeño superior, conservar los detalles, reducir los retrasos y el desenfoque en situaciones dinámicas, observar objetivos en tiempo real, con alto contraste y bajo ruido, en todas las condiciones climáticas. No solo queremos hablar de las capacidades de ApexVision, queremos mostrarlas.

Sesiones de la experiencia en IWA

Los visitantes de IWA OutdoorClassics están invitados a nuestro stand en 4A-511 para experimentar estas capacidades por sí mismos con nuestra nueva serie Orion C de accesorios de imagen térmica compactos: accesorios para telescopios diurnos que pesan solo 285 g con capacidad resistente, duración de batería durante toda la noche, inicio al instante y calidad de imagen excepcional.

La serie Orion C cuenta con una construcción liviana e imágenes ApexVision de última generación y brinda imágenes térmicas claras y estables para una identificación de objetivos confiable. Es uno de los productos térmicos acoplables más livianos disponibles en el mercado, lo que reduce el tiempo de configuración y brinda una experiencia de caza más equilibrada, estable y cómoda. Además, su diseño aerodinámico y su robusta calidad de construcción garantizan rendimiento y confiabilidad en todo tipo de clima. Con un inicio rápido de 3 segundos, está listo casi al instante durante encuentros repentinos en el campo, y su latencia superbaja de solo 26 ms garantiza imágenes en tiempo real, sin retraso y sin demoras perceptibles al hacer seguimiento y apuntar.

Orion C está diseñado para funcionar toda la noche, en cualquier clima y situación y está listo para su experiencia práctica en IWA.

Los asistentes, periodistas, cazadores, comerciantes y distribuidores podrán observar demostraciones prácticas en vivo de la serie Orion C impulsada por ApexVision, así como de varios otros productos Guide, y experimentarán por sí mismos este nuevo salto generacional de rendimiento de imágenes infrarrojas.

Obtenga más información en www.guideoutdoor.com o comuníquese con [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2921135/Apex_____________1600_1000.jpg

FUENTE Guide