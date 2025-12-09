HABANOS, S.A. PRESENTÓ PUNCH PRINCESAS: UNA NUEVA EDICIÓN LIMITADA QUE CELEBRA LOS 185 AÑOS DE LA MARCA

Punch conmemora sus 185 años de historia con el lanzamiento de Punch Princesas Edición Limitada 2025 , una nueva vitola que recupera un apreciado formato de los años 60.

, una nueva vitola que recupera un apreciado formato de los años 60. Esta Edición Limitada ha sido elaborada "Totalmente a Mano con Tripa Larga", con un añejamiento de al menos dos años y con hojas de capa, tripa y capote seleccionadas minuciosamente de las mejores vegas de la zona de Vuelta Abajo*, en la región de Pinar del Río*, Cuba*. Con vitola de galera Edmundo (52 × 135 mm) y un perfil refinado de fortaleza media, la nueva vitola hizo su debut el 6 de diciembre en su lanzamiento mundial en Chipre.

LA HABANA, 9 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Habanos, S.A. ha presentado Princesas, una vitola conmemorativa que marca el 185 aniversario de Punch, una de las marcas de Habanos más históricas y reconocidas del tabaco premium. Reviviendo un distinguido formato de la década de 1960, esta Edición Limitada subraya la herencia y la artesanía que han dado forma a la marca durante generaciones.

El estreno mundial tuvo lugar el 6 de diciembre en Limassol, Chipre, un prestigioso escenario conocido por su vibrante comunidad de aficionados al Habano. Organizado por Phoenicia TAA Cyprus, distribuidor de Habanos, el evento acogió a más de 550 amantes del Habano de todo el mundo para la presentación de este lanzamiento mundial que llegará al resto de mercados en los próximos meses.

Fundada en 1840 para abastecer al creciente mercado británico, Punch se ha labrado una reputación inconfundible. Princesas, rinde homenaje con su nombre a todas aquellas mujeres que forman parte del mundo del Habano, que, desde las vegas, las fábricas, el punto de venta, hasta las aficionadas… son un pilar indispensable para hacer del Habano algo único.

Punch Princesas, con vitola de galera Edmundo (52 x 135 mm), ofrece un perfil equilibrado de fortaleza media en un formato clásico de los años 60 rediseñado para los aficionados de hoy en día. Cada Habano está elaborado "Totalmente a Mano con Tripa Larga", con un añejamiento de al menos dos años y con hojas de capa, tripa y capote seleccionadas minuciosamente de las mejores vegas de la zona de Vuelta Abajo*, en la región de Pinar del Río*, Cuba*.

Esta Edición Limitada 2025 se presenta en un envase exclusivo de 20 unidades diseñado especialmente para la ocasión, rindiendo un merecido homenaje al 185 aniversario de Punch.

PRESENTACIÓN DE PUNCH PRINCESAS EDICIÓN LIMITADA 2025 EN CHIPRE

La presentación de este lanzamiento, en conmemoración del aniversario de la marca, tuvo lugar en Limassol y contó con un refinado cóctel, seguido de un programa formal presentado por Grace Rayyes. El punto culminante de la velada fue la presentación oficial y la degustación del Punch Princesas Edición Limitada 2025, un momento dedicado a las mujeres cuya artesanía y talento artístico contribuyen a dar forma al Habano. Una presentación majestuosa, y actuaciones artísticas cuidadosamente seleccionadas añadieron un toque ceremonial acorde al lanzamiento.

Los invitados disfrutaron de una cena gourmet de seis platos maridados con Punch Princesas y vitolas Punch selectas, creando un completo viaje sensorial.

Rodrigo González, director de Marketing Estratégico de Habanos, S.A., comentó la importancia del lanzamiento: «Celebramos el 185 aniversario de Punch, una de las marcas de Habanos más longevas de Cuba, y comenzamos juntos un nuevo capítulo "Real" en su historia. Una marca registrada por primera vez en 1840 y creada pensando en el mercado británico, Punch ha mantenido su inconfundible sabor a lo largo de todos los capítulos de su historia, desde su temprana asociación con el famoso emblema Punch & Judy hasta su prominencia entre los Habanos más reconocidos del mundo. Hoy en día, su fortaleza media, sus matices dulces y su excepcional equilibrio siguen definiendo un estilo que los aficionados aman y reconocen. Este aniversario no solo supone una celebración de su herencia, sino también la continuación del éxito de Punch».

NOTAS DE CATA

Marca: Punch

Nombre de la fábrica: Edmundo

Nombre comercial: Princesas

Dimensiones: 52 x 135 mm de longitud

Fortaleza: Media

Apariencia:

Un Habano de aspecto excepcional, envuelto en una capa madura de color colorado con un brillo sedoso y refinado.

Primer tercio: El tiro es correcto y la combustión excelente, formando anillos incandescentes que progresan uniformemente desde el inicio, produciendo una ceniza compacta de color gris claro a gris. En el paladar, ofrece una fuerza delicada y mesurada con sutiles matices amargos.

Segundo tercio: El humo alcanza una agradable intensidad media, con un retrogusto ligeramente persistente y sabores intensos a tabaco, notas tostadas y cedro.

Tercer tercio final: Un humo cremoso y untuoso envuelve el paladar, culminando en una intensidad media bien definida y un final refinado y agradable.

Tiempo de fumado: Esta vitola ofrece una experiencia satisfactoria, con una duración aproximada de 50 minutos.

*D.O.P. (Denominación de Origen Protegida)

