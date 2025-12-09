HABANOS, S.A.、PUNCH PRINCESASを発表：ブランド185周年を記念した新しい限定版

Punchは、1960年代の人気フォーマットを復活させた新しいビトラ、 Punch Princesas Edición Limitada 2025 を発売し、185年の歴史を記念します。

Edmundo工場名（52 x 135 mm）で発表され、洗練された中強度のブレンドを提供する新しいビトラは、12月6日にキプロスでの独占発売イベントで世界デビューしました。

ハバナ, 2025年12月10日 /PRNewswire/ -- Habanos, S.A.は、高級葉巻界で最も歴史と名声あるブランドの一つであるPunchの185周年を記念する限定ビトーラ「Princesas」を誇りをもって発表しました。この限定版は、何世代にもわたってPunchの伝統を形作ってきた伝統と職人技に敬意を表し、1960 年代の優れたフォーマットを復活させました。

世界初公開は、活気あるハバノ愛好家のコミュニティで有名な名高い場所、キプロスのリマソールで12月6日に行われました。Habanosの正規販売店であるPhoenicia TAA Cyprusが主催したこのイベントには、世界中から550人以上の愛好家が集まり、今後数か月以内にさらなる市場への展開が広がる兆しとなりました。

HABANOS, S.A. PRESENTED PUNCH PRINCESAS: A NEW LIMITED EDITION CELEBRATING THE BRAND'S 185TH ANNIVERSARY

Punchは成長する英国市場に対応するために 1840 年に設立され、それ以来高級タバコの世界で紛れもない評判を築いてきました。Princesas ビトラは、畑や工場から販売店、そして愛好家自身に至るまで、Habanosの世界で重要な役割を果たしている多くの女性に敬意を表し、彼女たちをブランドの不可欠な支柱として讃えています。

Punch Princesasは、Edmundo工場名が入った（52 x 135 mm）もので、今日の愛好家向けに考え抜かれて再設計された1960年代のクラシックな形式で、バランスのとれた中強度のブレンドを提供します。各Habanoは「ロングフィラーを使用した完全手作り」で作られ、最低2年間熟成され、キューバのピナールデルリオ*地域のブエルタアバホ*エリアの畑から細心の注意を払って選択されたラッパー、フィラー、バインダーの葉を使用して生産されています。

この2025年限定版は、Punchの185周年を記念して特別にデザインされた、20 個入りの限定ボックスで提供されます。

キプロスでのPUNCH PRINCESAS EDICIÓN LIMITADA 2025のプレゼンテーション

リマソールでの記念イベントは、エレガントなカクテルレセプションで始まり、その後Grace Rayyesが司会を務める正式なプログラムが続きました。この夜のハイライトは、Punch Princesas Edición Limitada 2025の公式発表と試飲でした。これは、Habanosの世界を形作る職人技と芸術性を持つ女性たちへのオマージュです。慎重にキュレーションされた芸術的なパフォーマンスによってさらに充実した荘厳な除幕式は、このような思い出に残る機会にふさわしい儀式的な雰囲気を醸し出しました。

その後、ゲストはPunch Princesas と厳選されたPunchビトーラを丁寧に組み合わせた6品のグルメディナーを堪能し、真に没入感のある感覚体験を創り出しました。

abanos, S.A.の戦略マーケティングディレクター、Rodrigo González氏は、この発売の重要性について次のように強調しました。「私たちは、キューバで最も長い歴史を持つHabanosブランドの一つであるPunchの185周年を祝い、その歴史における新たな「ロイヤル」の章を共に始めます。Punchは1840年に初めて登録され、英国市場を念頭に置いて作られ、象徴的なPunch & Judyのエンブレムとの初期の関連から世界で最も有名なHabanosの1つに上り詰めるまで、その進化のあらゆる段階を通じてその紛れもない風味を保ってきました。今日でも、その中程度の強さ、甘いニュアンス、そして並外れたバランスは、愛好家が大切にし、すぐに認識できるスタイルを定義し続けています。この記念日は、その伝統への賛辞であるだけでなく、Punchの永続的な成功の継続でもあります。」

テイスティング・ノート

ブランド：Punch

工場名：Edmundo

商号：Princesas

寸法：長さ52 x 135 mm

強度：中程度

外観：

シルクのような上品な光沢を持つ熟成した赤褐色のラッパーに包まれた、格別な外観のHabanoです。

ファースト・サード：吸い心地は正しく、燃焼は優れており、最初から均一に進行する白熱のリングを形成し、ライトグレーからグレー色のコンパクトな灰を生成します。口に含むと、ほのかな苦味を伴う、繊細で落ち着いた力強さを感じます。

セカンド・サード：煙は心地よい中程度の強さに達し、やや持続的な後味と、強いタバコの風味、トーストした香り、杉の香りがします。

ファイナル・サード：クリーミーでなめらかな煙が口蓋を包み込み、はっきりとした中程度の強さと洗練された心地よい後味をもたらします。

喫煙時間：このビトーラは、約50分間続く満足のいく体験を提供します。

*PAP（原産地呼称保護）

販売代理店の詳細：

キプロスのリマソールに拠点を置くPhoenicia T.A.A (Cyprus) Ltdは、エジプト、アフリカ大陸 (アルジェリア、モロッコ、南アフリカを除く)、マルタ、ギリシャ、トルコ、ウクライナ、キプロス、レバノン、シリア、ヨルダン、イラク、クウェート、サウジアラビア、バーレーン、カタール、アラブ首長国連邦、オマーン、イラン、アフガニスタン、パキスタンにおけるHabanos, S.A.の独占販売代理店です。

編集者への注記

製品アセットは、こちらをご覧ください。

キプロスにおける推奨小売価格: 20本入り1箱あたり999ユーロ / 葉巻1本あたり49.95ユーロ*

*価格は市場によって異なる場合がある

