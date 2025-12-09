HABANOS, S.A. PRÄSENTIERT PUNSCH PRINCESAS: EINE NEUE LIMITIERTE AUFLAGE ZUR FEIER DES 185-JÄHRIGEN JUBILÄUMS DER MARKE

Punch gedenkt seiner 185-jährigen Geschichte mit der Einführung der Punch Princesas Edición Limitada 2025 , einer neuen Vitola, die ein beliebtes Format aus den 1960er Jahren wieder aufleben lässt.

Diese Limited Edition wurde „Totally Handmade with Long Filler" , mindestens zwei Jahre lang gereift, mit Deckblatt, Einlage und Umblatt sorgfältig aus den besten Feldern der Vuelta Abajo* in Kubas Pinar del Río*-Region ausgewählt.

Mit der Werksbezeichnung Edmundo (52 x 135 mm) und einer raffinierten mittelkräftigen Mischung feierte die neue Vitola am 6. Dezember bei einer exklusiven Einführungsveranstaltung in Zypern ihr weltweites Debüt.

HAVANA, 9. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Habanos, S.A. stellt mit Stolz Princesas vor, eine Gedenkvitola zum 185-jährigen Bestehen von Punch - einem der historischsten und angesehensten Namen im Bereich Premium-Tabak. Diese limitierte Auflage lässt ein herausragendes Format aus den 1960er Jahren wieder aufleben und würdigt das Erbe und die Handwerkskunst, die das Vermächtnis von Punch seit Generationen geprägt haben.

Die Weltpremiere fand am 6. Dezember in Limassol, Zypern statt - einem renommierten Ort, der für seine lebendige Gemeinschaft von Habano-Liebhabern bekannt ist. Die von Phoenicia TAA Cyprus, dem offiziellen Vertriebspartner von Habanos, organisierte Veranstaltung begrüßte mehr als 550 Liebhaber aus der ganzen Welt und markierte den Beginn einer breiteren Einführung in weiteren Märkten in den kommenden Monaten.

Punch wurde 1840 gegründet, um den wachsenden britischen Markt zu bedienen, und hat sich seitdem einen unverwechselbaren Ruf in der Welt des Premium-Tabaks erworben. Die Vitola Princesas ist eine Hommage an die vielen Frauen, die eine wichtige Rolle im Habanos-Universum spielen - von den Feldern und Fabriken bis hin zu den Verkaufsstellen und den Aficionados selbst - und ehrt sie als unverzichtbare Säule der Marke.

Die Punch Princesas mit dem Edmundo-Fabriknamen (52 x 135 mm) bietet eine ausgewogene mittelkräftige Mischung in einem klassischen Format der 1960er Jahre, das für die Liebhaber von heute neu konzipiert wurde. Jede Habano ist „Totally Handmade with Long Filler", mindestens zwei Jahre lang gereift und wird aus Deckblatt, Einlage und Umblatt hergestellt, die sorgfältig von Feldern im Gebiet Vuelta Abajo* in der kubanischen Region Pinar del Río* ausgewählt werden.

Diese Limited Edition 2025 wird in einer exklusiven 20er-Box präsentiert, die speziell zu Ehren des 185-jährigen Jubiläums von Punch entworfen wurde.

VORSTELLUNG VON PUNCH PRINCESAS EDICIÓN LIMITADA 2025 IN ZYPERN

Die Jubiläumsveranstaltung in Limassol begann mit einem eleganten Cocktailempfang, gefolgt von einem formellen Programm, das von Grace Rayyes moderiert wurde. Der Höhepunkt des Abends war die offizielle Präsentation und Verkostung der Punch Princesas Edición Limitada 2025 - eine Hommage an die Frauen, deren Handwerk und Kunstfertigkeit die Welt der Habanos mitgestalten. Eine majestätische Enthüllung, die durch sorgfältig ausgewählte künstlerische Darbietungen bereichert wurde, verlieh dem denkwürdigen Ereignis einen feierlichen Rahmen.

Anschließend wurden die Gäste mit einem sechsgängigen Gourmet-Menü verwöhnt, das mit Punch Princesas und ausgewählten Punch-Variationen abgestimmt war und ein wahrhaft intensives sensorisches Erlebnis bot.

Rodrigo González, Direktor für strategisches Marketing bei Habanos, S.A., unterstrich die Bedeutung der Einführung: „Wir feiern das 185-jährige Bestehen von Punch, einer der traditionsreichsten Habanos-Marken Kubas, und beginnen gemeinsam ein neues "königliches" Kapitel in ihrer Geschichte. Erstmals 1840 registriert und mit Blick auf den britischen Markt geschaffen, hat Punch ihren unverwechselbaren Geschmack in jeder Phase ihrer Entwicklung bewahrt - von ihrer frühen Assoziation mit dem kultigen Kasperle-Emblem bis zu ihrem Aufstieg unter die weltweit bekanntesten Habanos. Heute definieren seine mittlere Stärke, seine süßen Nuancen und seine außergewöhnliche Ausgewogenheit weiterhin einen Stil, den Kenner schätzen und sofort erkennen. Dieses Jubiläum ist nicht nur eine Würdigung des Erbes, sondern auch eine Fortsetzung des anhaltenden Erfolgs von Punch."

VERKOSTUNGSNOTIZEN

Marke: Stanze

Fabrikname: Edmundo

Handelsname: Princesas

Abmessungen: 52 x 135 mm in der Länge

Stärke: Mittel

Erscheinungsbild:

Eine Habano mit außergewöhnlichem Aussehen, eingewickelt in ein reifes, rötlich-braunes Deckblatt mit einem seidigen, raffinierten Glanz.

Erstes Drittel: Der Zug ist korrekt und der Abbrand ist ausgezeichnet. Es bilden sich glühende Ringe, die von Anfang an gleichmäßig verlaufen und eine kompakte Asche von hellgrauer bis grauer Farbe produzieren. Am Gaumen bietet er eine delikate und maßvolle Stärke mit subtilen bitteren Nuancen.

Zweites Drittel: Der Rauch erreicht eine angenehme mittlere Intensität, mit einem leicht anhaltenden Nachgeschmack und intensiven Tabak-, Röst- und Zedernaromen.

Letztes Drittel: Ein cremiger und geschmeidiger Rauch umhüllt den Gaumen und gipfelt in einer gut definierten mittleren Intensität und einem raffinierten und angenehmen Abgang.

Zeit zum Rauchen: Diese Vitola bietet ein befriedigendes Erlebnis, das etwa 50 Minuten dauert.

*PAP (geschützte Ursprungsbezeichnungen)

Angaben zum Vertriebshändler:

Phoenicia T.A.A (Cyprus) Ltd mit Sitz in Limassol, Zypern, ist der exklusive Vertriebshändler von Habanos, S.A. für Ägypten, das afrikanische Festland (außer Algerien, Marokko und Südafrika), Malta, Griechenland, die Türkei, die Ukraine, Zypern, den Libanon, Syrien, Jordanien, Irak, Kuwait, Saudi-Arabien, Bahrain, Katar, die Vereinigten Arabischen Emirate, Oman, Iran, Afghanistan und Pakistan.

Hinweis für Redakteure

Bitte finden Sie das Produktvermögen HIER.

Empfohlener Verkaufspreis in Zypern: €999 pro Kiste mit 20 Stück / €49,95 pro Zigarre*

*Preise können je nach Markt variieren

