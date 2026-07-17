HCLTech y Guardian firman una nueva alianza ampliada para la modernización impulsada por IA en tecnología y operaciones

NUEVA YORK y NOIDA, India, 17 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- El día de hoy, HCLTech (NSE: HCLTECH) (BSE: HCLTECH), empresa tecnológica líder a nivel mundial, anunció un nuevo acuerdo de siete años con The Guardian Life Insurance Company of America® (Guardian), una de las mayores empresas mutualistas de Estados Unidos y proveedora líder en servicios de seguros, jubilación, gestión patrimonial y beneficios para empleados. El nuevo acuerdo se basa en la alianza previamente anunciada entre las empresas y amplía su colaboración para avanzar en la modernización impulsada por IA de Guardian en toda la tecnología y las operaciones para respaldar el crecimiento comercial a largo plazo.

Mediante esta alianza, las empresas pretenden acelerar la generación de valor y la eficiencia de Guardian a través de experiencias diferenciadas y una menor fricción, a la vez que crean soluciones basadas en IA y propiedad intelectual para el sector asegurador. Además, HCLTech acelerará la transformación tecnológica y de talentos en materia de datos, aplicaciones e ingeniería, a la vez que impulsará la excelencia operativa en beneficios para grupos, protección individual, jubilación y gestión patrimonial, lo que se traducirá en reducción de costos, comercialización más rápida y prestación continua de experiencias de alta calidad para clientes, asesores y socios de distribución.

HCLTech ampliará el uso de su plataforma de transformación de servicios de IA, AI Force, para crear e implementar capacidades agénticas para el negocio y avanzar aún más en la adopción e innovación de la IA. Estas capacidades estarán alineadas con el modelo operativo de productos de Guardian y ayudarán a crear una base de entrega de servicios más sólida que pueda crecer al ritmo del negocio.

Como parte de la ampliación de la alianza estratégica, HCLTech adquirirá Guardian India, un centro de capacidades globales de alto impacto con una gran reserva de talentos especializados que respalda la tecnología, las operaciones y los servicios compartidos que desempeña un papel vital en el avance de la transformación de Guardian. Cerca de 2.000 empleados se integrarán en HCLTech al crear la unidad de negocio estratégica dedicada exclusivamente a apoyar a Guardian para impulsar la innovación tecnológica, la excelencia en ingeniería, la transformación operativa y la madurez en todos los productos y servicios de Guardian. Karunakaran Azhisur, director nacional de Guardian India, se unirá a HCLTech para liderar esta unidad de negocio estratégica.

"Esta colaboración representa un paso importante para avanzar en nuestro modelo operativo y escalar la IA en toda nuestra empresa", declaró Steve Rullo, director de Tecnología Digital de Guardian. "Junto con HCLTech, estamos fortaleciendo nuestra forma de operar para lograr una mayor coherencia y escalabilidad, a la vez que continuamos invirtiendo en las capacidades que diferencian a Guardian, refuerzan la excelencia operativa y generan valor para nuestros clientes, asegurados y socios de distribución".

"Esta alianza ampliada es una prueba más de nuestro liderazgo continuo en el sector de seguros y refleja la solidez de nuestra relación con Guardian para impulsar aún más su desarrollo en el ámbito de la IA, así como un enfoque compartido en la ampliación de la IA y la modernización de las operaciones", señaló Srinivasan Seshadri, director de Crecimiento y jefe global de Servicios Financieros de HCLTech. "Nos complace recibir al talentoso equipo que se une a nosotros procedente de Guardian". Juntos, tenemos una oportunidad única de colaborar en la creación conjunta de productos y propiedad intelectual que profundizarán la experiencia de HCLTech en el sector, fortalecerán aún más nuestras plataformas basadas en IA y ayudarán a los clientes a alcanzar un crecimiento empresarial sostenido".

Acerca de HCLTech

HCLTech es una empresa tecnológica global, con más de 223.000 empleados en 60 países, que ofrece capacidades líderes en la industria centradas en IA, digital, ingeniería, nube y software, impulsadas por una amplia cartera de servicios y productos tecnológicos. Trabajamos con clientes de todos los sectores principales y ofrecemos soluciones para el sector en los ámbitos de servicios financieros, manufactura, ciencias de la vida y atención médica, tecnología y servicios, semiconductores, telecomunicaciones y medios de comunicación, comercio minorista y bienes de consumo envasados, movilidad y servicios públicos. Los ingresos consolidados correspondientes al período de 12 meses que finalizó en junio de 2026 ascendieron a 14.800 millones de dólares. Para saber cómo podemos impulsar su progreso, visite hcltech.com.

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FUENTE HCLTech