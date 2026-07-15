HCLTech informa un sólido desempeño en el primer trimestre impulsado por un récord en reservas de contratos de 2.400 millones de dólares

Los ingresos de IA avanzada aumentan un 62,1 % y alcanzan los 171 millones de dólares; la empresa planea invertir hasta 35.000 millones de rupias para establecer centros de datos de IA

NUEVA YORK y NOIDA, 14 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- HCLTech (NSE: HCLTECH) (BSE: HCLTECH), una de las principales empresas de tecnología a nivel mundial, informó los resultados financieros del primer trimestre que finalizó el 30 de junio de 2026. Los ingresos en dólares estadounidenses alcanzaron los 3.650 millones de dólares, un aumento del 3 % interanual, mientras que los ingresos en moneda constante (CC, por sus siglas en inglés) aumentaron un 2,6 % en comparación con el año anterior.

"Registramos el mayor volumen de reservas netas nuevas para un primer trimestre en nuestra historia, con 2.400 millones de dólares y nuestro negocio de IA avanzada creció un 10,6 % intertrimestral y un 62,1 % interanual en términos de moneda constante. Esto demuestra que las empresas nos eligen para liderar su transformación impulsada por IA. Al combinarse con las mejores operaciones que se reflejan en la ampliación de márgenes, este impulso nos brinda la confianza de estar posicionados para seguir superando al mercado a mediano plazo", señaló C Vijayakumar, director ejecutivo y director gerente de HCLTech.

El aumento de ingresos por servicios estuvo impulsado por el dinamismo constante en servicios informáticos y empresariales, los cuales crecieron un 4,2 % interanual en moneda constante. Los ingresos recurrentes anuales de HCLSoftware se ubicaron en 1.060 millones de dólares, lo que equivale a un aumento del 2 % interanual en moneda constante. Los ingresos trimestrales de IA avanzada fueron de 171 millones de dólares. Los ingresos anuales por empleado se situaron en 65.500 dólares, un incremento del 3,3 % interanual.

El crecimiento por segmentos industriales estuvo liderado por servicios públicos, con un incremento interanual del 12 % (CC), seguidos por el sector minorista y bienes de consumo empacados con un 10,1 % (CC) y el de tecnología y servicios con un 7,3 % (CC). En términos geográficos, EE. UU. creció un 2,9 % interanual (CC) y Europa aumentó un 0,1 %. El resto del mundo creció un 10,8 % interanual (CC).

HCLTech también anunció un plan para invertir hasta 35.000 millones de rupias (aproximadamente 370 millones de dólares) con el fin de establecer centros de datos de IA, con el potencial de escalar hasta los 50 MW de capacidad. Esta inversión se complementa con las capacidades actuales de la empresa en el diseño de centros de datos de IA, DevOps y operaciones de nube de IA, así como con su catálogo de software, lo que permite ofrecer una propuesta verdaderamente integrada de extremo a extremo.

HCLTech anunció un dividendo de 12 rupias por acción para el trimestre. La empresa mantuvo sus proyecciones de crecimiento de ingresos para el año fiscal 2027 de entre el 1 % y el 4 % interanual en moneda constante y un aumento de ingresos por servicios de entre el 1,5 % y el 4,5 % interanual en moneda constante. El margen del beneficio antes de intereses e impuestos (EBIT, por sus siglas en inglés) se prevé que se sitúe entre el 17,5 % y el 18,5 %.

"HCLTech tuvo un desempeño constante en el primer trimestre del año fiscal 2027, con un crecimiento de ingresos del 13,9 % interanual, un crecimiento del EBIT del 18,0 % interanual y un aumento de la utilidad neta del 20,3 % interanual. Al excepción del impacto de los costos de reestructuración, el margen EBIT y el margen de utilidad neta se situaron en el 17,5 % y el 13,8 %, respectivamente", afirmó Shiv Walia, director financiero de HCLTech.

Se concretan acuerdos clave en materia de IA:

Una importante empresa tecnológica global amplió su alianza con HCLTech para un programa de Fábrica de IA con un alcance incremental de más de 180 millones de dólares para la construcción de centros de datos de IA.

con un alcance incremental de más de 180 millones de dólares para la construcción de centros de datos de IA. Un importante fabricante de semiconductores de Estados Unidos seleccionó la solución de Ingeniería de IA de HCLTech para desarrollar un chip avanzado habilitado para IA destinado a vehículos de próxima generación.

de HCLTech para desarrollar un chip avanzado habilitado para IA destinado a vehículos de próxima generación. Un fabricante con sede en Europa eligió a HCLTech para diseñar el sistema de navegación de su robot autónomo de próxima generación. HCLTech aplicará sus capacidades de IA física e ingeniería inteligente de productos para ofrecer lógica de navegación central, planificación de movimiento e integración de sistemas del producto.

Otros acuerdos clave logrados:

Un fabricante global de automóviles con sede en Europa seleccionó a HCLTech para un programa a gran escala de transformación de ingeniería de confiabilidad de sitios (SRE, por sus siglas en inglés) impulsado por IA en sus entornos de aplicaciones corporativas, comerciales, de producción e ingeniería.

Un fabricante de equipos originales (OEM, por su siglas en inglés) de semiconductores de la lista Fortune 250 seleccionó a HCLTech para acelerar la transformación impulsada por IA en toda su cadena de valor de ingeniería y fabricación de semiconductores.

En uno de los contratos más grandes en la historia de HCLSoftware, una empresa de servicios tecnológicos de Estados Unidos seleccionó Actian Ingres para dar soporte a las aplicaciones de operaciones logísticas de una entidad del sector público.

HCLTech fue reconocida por segundo año consecutivo como la empresa con sede en India mejor posicionada en la categoría de servicios profesionales en la lista de las empresas más sostenibles del mundo de TIME. Se ubicó en el sexto lugar de entre 209 empresas de "consultoría de informática" en la calificación de riesgos en materia ambiental, social y de gobernanza (ESG) de Sustainalytics. Además, la empresa obtuvo la calificación en materia ESG MSCI AA (Líder) por sus sólidas prácticas de ética y capital humano durante dos años consecutivos.

HCLTech figuró entre las más destacadas de Asia en la clasificación del equipo ejecutivo de Extel para 2026. Alcanzó 10 posiciones entre los tres primeros lugares en el segmento de software, servicios de informática e IA, de las cuales seis correspondieron al primer puesto.

Acerca de HCLTech

HCLTech es una empresa de tecnología global que cuenta con más de 223.000 colaboradores en 60 países, que ofrece capacidades líderes en la industria centradas en IA, tecnología digital, ingeniería, nube y software, mediante un amplio catálogo de productos y servicios tecnológicos. Trabajamos con clientes de todos los principales sectores verticales y brindamos soluciones industriales para servicios financieros, fabricación, ciencias biológicas y atención médica, tecnología, semiconductores, telecomunicaciones y medios de comunicación, venta minorista y bienes de consumo envasados, movilidad y servicios públicos. Los ingresos consolidados correspondientes al período de 12 meses que finalizó en junio de 2026 ascendieron a 14.800 millones de dólares. Para saber cómo podemos impulsar su progreso, visite hcltech.com.

Para más información, comuníquese con:

Meredith Bucaro, continente americano

[email protected]

Elka Ghudial, EMEA

[email protected]

James Galvin, APAC

[email protected]

Nitin Shukla, India

[email protected]

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2648325/HCLTech_Logo.jpg

FUENTE HCLTech