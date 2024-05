KATO EN LOS ÁNGELES ES NOMBRADO GANADOR DEL PREMIO RESY ONE TO WATCH 2024 DE THE WORLD'S 50 BEST RESTAURANTS

LONDRES, 8 de mayo de 2024 /PRNewswire/ -- El restaurante Kato, con sede en Los Ángeles, dirigido por el chef Jon Yao y el sommelier y director de operaciones Ryan Bailey, recibe hoy el Resy One To Watch Award 2024 de The World's 50 Best Restaurants 2024. El premio reconoce a un restaurante estrella en ascenso que está causando sensación en la escena gastronómica y que es digno de reconocimiento internacional.

Yao, un chef taiwanés-estadounidense, abrió Kato por primera vez en 2016 en un anodino centro comercial del oeste de Los Ángeles y sirve un menú de degustación que abarca la cocina asiático-estadounidense, fuertemente influenciada por la cocina taiwanesa de su madre. A principios de 2022, Yao y Bailey trasladaron a Kato a un nuevo local más amplio y con licencia completa en ROW DTLA en el Distrito de las Artes de Los Ángeles, y promovió a la veterana gerente general Nikki Reginaldo a socia gerente e incorporó al experimentado director de bar Austin Hennelly en el proceso.

El lujoso restaurante de estilo industrial alberga una nueva versión de la buena mesa, con platos de Yao que incorporan la esencia de la cocina clásica taiwanesa con un distintivo toque contemporáneo. Una chimenea y parrilla de leña artesanales complementan la cocina, que sirve un menú de degustación de 12 platos destacados, entre los que se incluyen el bacalao negro caramelizado con abulón y albahaca, langosta a la parrilla con tostadas de langosta y salsa de conchas asadas, y natillas de cangrejo Dungeness con buche de pescado y vinagre de cangrejo. Las opciones dulces incluyen platos como boba de boniato con queso fresco y sablé, así como milhojas de piña taiwanesa asada. El menú habla de la visión inquebrantable de Yao y su equipo de elevar la cocina taiwanesa y educar a los comensales de Los Ángeles sobre sus innumerables méritos.

William Drew, director de contenidos de The World's 50 Best Restaurants, afirma: «Kato está dejando boquiabiertos a los comensales con su mezcla de sabores originales y hospitalidad de la vieja escuela, y este premio llevará la cocina de Yao a un público internacional más amplio. Nos encanta recompensar la dedicación, la pasión, la habilidad y la originalidad del equipo con este merecido galardón".

Yao dice: "En mi nombre y en el de mi equipo, queremos agradecer a nuestro fantástico sistema de apoyo y a los comensales, ya que nada de esto sería posible sin ustedes. Estamos entusiasmados, honrados y agradecidos de ser reconocidos en el escenario internacional".

El ganador del Resy One To Watch Award se revela antes de la ceremonia de entrega de los premios The World's 50 Best Restaurants 2024, los cuales se celebrarán el 5 de junio en Las Vegas.

