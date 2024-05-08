洛杉磯 KATO 餐廳獲 THE WORLD'S 50 BEST RESTAURANTS 評為 2024年 RESY ONE TO WATCH AWARD

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50 Best

08 5月, 2024, 22:30 CST

倫敦2024年5月8日 /美通社/ -- Kato 餐廳位於美國洛杉磯，由廚師Jon Yao、侍酒師兼營運總監 Ryan Bailey 經營，今天獲 The World's 50 Best Restaurants 評為 2024 年 Resy One To Watch Award。該獎項表揚在美食界掀起風潮兼值得國際肯定的新星餐廳。

這美國台裔廚師 Yao 於 2016 年在平平無奇的西洛杉磯大街購物中心開設了 Kato。他深受母親的台灣菜影響，而提供各種亞式美洲風味佳餚。2022 年初，Yao與 Bailey 將 Kato搬往全新擴充兼獲全部牌照的營業地點 ROW DTLA，位於洛杉磯 Arts District。在此期間，將長期擔任總經理的 Nikki Reginaldo 晉升為執行合夥人。在此過程中，招攬經驗豐富的酒吧總監Austin Hennelly加入餐廳。

Los Angeles-based restaurant Kato is named as the recipient of the Resy One To Watch Award 2024 from The World’s 50 Best Restaurants
Los Angeles-based restaurant Kato is named as the recipient of the Resy One To Watch Award 2024 from The World’s 50 Best Restaurants

這家工業風格的豪華餐廳，Yao的菜色融合經典台灣美食精髓與獨特現代優點，而成為全新佳餚的發源地。廚房內設有專門的木柴壁爐和燒烤爐，提供各式各樣的12佳餚，包括「焦糖銀鱈魚配鮑魚與羅勒」、「龍蝦配烤龍蝦多士及烤貝醬」，以及「首長黃道蟹茶碗蒸配魚肚和蟹醋」等。甜品包括「地瓜山藥波霸珍珠奶茶」配「新鮮芝士與法式牛油小酥餅」，以及「烤台灣鳳梨法式千層酥」。這菜單反映Yao的團隊堅持願景，除了提升台灣美食，也希望教育洛杉磯餐廳的客人，台灣美食的無數優點。

The World's 50 Best Restaurants內容總監William Drew表示：「Kato融合了原創風味與傳統款待，令客人們感到驚嘆。這獎項將令Yao的廚藝吸引廣大國際美食家。我們很高興頒獎予這團隊，他們的奉獻精神、熱情、技能和原創，當之無愧。」 

Yao 說：「我代表自己和我的團隊，感謝我們棒極的支援系統和客人。因為沒有您們，這一切也無法實現。我在國際舞台上得到認可，感到興奮、榮幸和感激。」

Resy One To Watch Award得獎名單在將於 6 月 5 日於拉斯維加斯舉行的 2024 年The World's 50 Best Restaurants頒獎典禮前揭曉。

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