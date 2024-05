洛杉磯 KATO 餐廳獲 THE WORLD'S 50 BEST RESTAURANTS 評為 2024年 RESY ONE TO WATCH AWARD

倫敦2024年5月8日 /美通社/ -- Kato 餐廳位於美國洛杉磯,由廚師Jon Yao、侍酒師兼營運總監 Ryan Bailey 經營,今天獲 The World's 50 Best Restaurants 評為 2024 年 Resy One To Watch Award。該獎項表揚在美食界掀起風潮兼值得國際肯定的新星餐廳。

這美國台裔廚師 Yao 於 2016 年在平平無奇的西洛杉磯大街購物中心開設了 Kato。他深受母親的台灣菜影響,而提供各種亞式美洲風味佳餚。2022 年初,Yao與 Bailey 將 Kato搬往全新擴充兼獲全部牌照的營業地點 ROW DTLA,位於洛杉磯 Arts District。在此期間,將長期擔任總經理的 Nikki Reginaldo 晉升為執行合夥人。在此過程中,招攬經驗豐富的酒吧總監Austin Hennelly加入餐廳。