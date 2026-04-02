Kavalan es nombrada "Destilería del año" en los World Whiskies Awards 2026

La principal destilería de Taiwán obtiene el máximo galardón de los WWA con dos de sus variantes incluidas en las finales

TAIPÉI, 2 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Kavalan, la innovadora destilería de whisky de Taiwán, vivió un momento histórico en los World Whiskies Awards (WWA) 2026, uno de los concursos más respetados en el sector del whisky a nivel mundial. Kavalan fue nombrada Destilería del año, con lo cual alcanzó el máximo galardón internacional y reafirmó su posición entre los principales productores de whisky del mundo.

La destilería Kavalan es nombrada Destilería del año en los WWA 2026. El título de Kavalan como Destilería del año es incluido en los Icons of Whisky Awards 2026 en un hito histórico para la destilería en los premios más importantes a nivel internacional.

Este reconocimiento que obtiene por primera vez representa un gran salto respecto a los anteriores títulos como "Destilería del Año – Resto del mundo" recibidos por Kavalan, ya que indica la evolución de la marca de estar en una posición destacada a nivel regional hasta convertirse en un referente internacional.

El Sr. YT Lee, presidente de King Car, expresó que para Kavalan era un honor recibir un reconocimiento en los World Whiskies Awards, ampliamente considerados como uno de los concursos más prestigiosos y rigurosos en el sector del whisky a nivel mundial.

"Los WWA son considerados un verdadero referente de la excelencia entre los concursos internacionales, y nos sentimos muy honrados de recibir el máximo galardón. Este reconocimiento constituye un momento de orgullo no solo para Kavalan, sino también para Taiwán, ya que refleja la dedicación de nuestro equipo con la artesanía y la calidad. Este reconocimiento se convierte en el premio número diecinueve que ha recibido Kavalan como destilería entre los máximos galardones del sector en los veinte años que lleva operando desde su fundación. Seguimos comprometidos con defender estos valores y compartir el carácter singular de Kavalan con los amantes del whisky en todo el mundo".

El título de Kavalan como Destilería del año es incluido en los Icons of Whisky Awards 2026 en un hito histórico para la destilería en los premios más importantes a nivel internacional. El premio reafirma aún más las capacidades excepcionales de la destilería en la elaboración del whisky, con su artesanía, su experiencia en barricas y la delicadeza del sabor que le merecieron grandes elogios por parte del jurado. La destilería ha demostrado un crecimiento notable en cuanto a experiencia de los visitantes, narrativa de la marca, innovación del producto e iniciativas de sostenibilidad, a la vez que ha consolidado la responsabilidad corporativa, para reforzar su posición como referente mundial por la excelencia en la producción de whisky.

Este año, dos variantes de Kavalan avanzaron a la etapa final del concurso, Kavalan Peatist Oloroso Sherry Cask Single Cask Strength Single Malt Whisky y Kavalan Distiller's Reserve No.1 Single Malt Whisky, y ambas fueron declaradas ganadoras por Taiwán en sus respectivas categorías en los WWA 2026.

Los World Whiskies Awards, creados en 2007, son un evento organizado por Whisky Magazine y cuentan con un amplio reconocimiento internacional como el concurso de mayor autoridad en el sector del whisky a nivel mundial. Este año, miles de participantes de 46 países y regiones fueron evaluados a través de un riguroso proceso de cata a ciegas en tres etapas llevado a cabo por un distinguido panel de expertos integrado por periodistas, distribuidores especializados, destilerías y profesionales del sector.

Acerca de World Whiskies Awards

Con un compromiso inquebrantable con la excelencia, los World Whiskies Awards seleccionan, premian y promueven los whiskies más destacados, para mostrar la maestría de las destilerías en el sabor, la complejidad y el carácter. Cada categoría es sometida a una rigurosa evaluación por un jurado conformado por personas con conocimientos excepcionales y los paladares más exigentes. Icons of Whisky reconoce a las personas y los lugares cuyo trabajo constituye la base de la industria del whisky.

Acerca del whisky Kavalan

La destilería Kavalan en el condado de Yilan ha sido pionera en el arte del whisky de pura malta en Taiwán desde 2005. Nuestro whisky, añejado en condiciones de intensa humedad y calor, obtiene su origen de las aguas cristalinas de deshielo de Snow Mountain y se ve mejorado por las brisas del mar y la montaña. Estas condiciones se combinan para crear la cremosidad característica de Kavalan. Nuestra destilería, que toma el antiguo nombre del condado de Yilan, está respaldada por más de 45 años de elaboración de bebidas propiedad de la empresa matriz, King Car Group. Hemos obtenido más de 950 premios de oro o categorías superiores en los concursos más competitivos de la industria.

CONTACTO:

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Wendy Wang

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FUENTE Kavalan