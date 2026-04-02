카발란, 2026 World Whiskies Awards '올해의 증류소' 선정

대만의 대표 증류소, WWA 최고 영예 수상… 두 위스키 결승 진출

타이베이, 2026년 4월 2일 /PRNewswire/ -- 대만의 선구적인 위스키 증류소 카발란(Kavalan)이 글로벌 위스키 업계에서 가장 권위 있는 대회 중 하나인 월드 위스키 어워즈(World Whiskies Awards, WWA) 2026에서 획기적인 성과를 달성했다. 카발란이 올해의 증류소(Distiller of the Year)로 선정되며 세계 최고의 영예를 획득하고 세계 선도적인 위스키 생산자 중 하나로서의 위상을 재확인했다.

카발란이 이전에 수상한 '올해의 증류소 – 기타 지역(Rest of World)'에서 한 단계 도약한 성과로, 지역을 대표하던 브랜드에서 글로벌 기준으로 자리매김했음을 보여줍니다.

카발란 증류소, WWA 2026에서 ‘올해의 증류소(Distiller of the Year)’로 선정 카발란 증류소는 2026 Icons of Whisky Awards에서 ‘올해의 증류소’를 수상하며, 세계 최고 권위의 영예에서 사상 최초의 기록을 세웠다.

킹카 그룹(King Car Group) 회장 YT 리 씨는 "카발란이 World Whiskies Awards에서 인정받게 되어 매우 영광스럽습니다. 이 대회는 전 세계 위스키 산업에서 가장 권위 있고 엄격한 평가로 잘 알려져 있습니다."라고 밝혔습니다.

"국제 대회 중에서 WWA는 탁월함의 진정한 기준으로 여겨지며, 이 최고의 영예를 받게 되어 깊이 겸허해진다. 이번 인정은 카발란뿐만 아니라 대만에도 자랑스러운 순간으로, 장인 정신과 품질에 대한 우리 팀의 헌신을 반영한다. 이는 설립 20년 만에 카발란이 업계 최고 영예의 증류소 어워드를 19번째 수상하는 것이다. 우리는 이러한 가치를 지키고 전 세계 위스키 애호가들과 카발란의 독특한 개성을 공유하는 데 계속 전념할 것이다."

카발란의 올해의 증류소 타이틀은 증류소 역사상 이 최고의 글로벌 영예에서 역사적인 첫 수상을 기록한 아이콘스 오브 위스키 어워즈(Icons of Whisky Awards) 2026에서 달성됐다. 이 수상은 증류소의 탁월한 위스키 제조 역량을 재확인하며, 장인 정신, 캐스크 전문성 및 풍미의 섬세함이 심사 위원단으로부터 높은 평가를 받았다. 증류소는 방문객 경험, 브랜드 스토리텔링, 제품 혁신, 지속 가능성에서 놀라운 성장을 보여주는 동시에 기업 책임을 강화하며 위스키 생산 탁월성의 글로벌 기준으로서의 위상을 강화하고 있다.

올해 두 가지 카발란 위스키이 대회 결선에 진출했으며, 카발란 피티스트 올로로쏘 셰리캐스크 싱글 캐스크 스트렝스 싱글 몰트 위스키(Kavalan Peatist Oloroso Sherry Cask Single Cask Strength Single Malt Whisky)와 카발란 디스틸러리 리저브 No.1 싱글 몰트 위스키(Kavalan Distiller's Reserve No.1 Single Malt Whisky)가 각각의 카테고리에서 WWA 2026 대만 부문 수상작으로 선정됐다.

Whisky Magazine이 주관하는 World Whiskies Awards는 2007년에 출범해 글로벌 위스키 업계에서 가장 권위 있는 대회 중 하나로 널리 인정받고 있다. 올해는 46개국 및 지역에서 수천 개의 출품작이 선도적인 저널리스트, 전문 소매업체, 증류 업체, 업계 전문가로 구성된 저명한 심사 위원단에 의해 엄격한 3단계 블라인드 테이스팅 과정을 통해 평가됐다.

World Whiskies Awards 소개

탁월함에 대한 흔들림 없는 헌신으로, World Whiskies Awards는 풍미, 복잡성, 개성에서 증류 업체의 장인 정신을 보여주는 뛰어난 위스키를 선정하고 시상하며 홍보한다. 각 카테고리는 탁월한 전문성과 예리한 미각을 갖춘 심사 위원단의 엄격한 평가를 거친다. 아이콘스 오브 위스키는 위스키 산업의 기반이 되는 활동을 하는 사람과 장소를 인정한다.

카발란 위스키 소개

이란현의 카발란 증류소는 2005년부터 대만에서 싱글 몰트 위스키 예술의 선구자로 자리매김해 왔다. 강렬한 습도와 열 속에서 숙성되는 카발란의 위스키는 설산의 맑은 빙설수를 사용하며 바다와 산의 바람으로 한층 더 향상된다. 이러한 조건들이 결합되어 카발란 특유의 크리미함을 만들어낸다. 이란현의 옛 이름을 딴 카발란 증류소는 모회사 King Car Group의 45년 이상의 음료 제조 역사를 바탕으로 하고 있다. 업계에서 가장 경쟁이 치열한 대회에서 950개 이상의 금상 이상의 어워드를 수집했다.

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Wendy Wang

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SOURCE Kavalan