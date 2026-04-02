Kavalan、ワールド・ウイスキー・アワードにて2026年の「ディスティラー・オブ・ザ・イヤー」を受賞

台湾を代表する蒸溜所がWWA最高の栄誉に輝、2種商品がファイナルへ進出

台北、2026年4月2日 /PRNewswire/ -- 台湾ウイスキーパイオニアであるカバランウイスキー蒸溜所は、世界のウイスキー業界で最も尊敬される品評会の一つである「ワールド・ウイスキー・アワード（WWA）2026」において、2026年4月2日歴史的な節目を迎えました。カバランは「ディスティラー・オブ・ザ・イヤー」に選ばれ、世界最高の栄誉を獲得するとともに、世界有数のウイスキー生産者としての地位をあらためて証明しました。

今回の初受賞は、カバランが以前に獲得した「ディスティラー・オブ・ザ・イヤー（その他の世界部門）」から大きな飛躍であり、カバランが地域的な有力企業から世界的なベンチマークへと進化したことを示しています。

カバラン蒸溜所は、WWA 2026において「ディスティラー・オブ・ザ・イヤー」に選出されました。 カバランは「Icons of Whisky Awards 2026」において「ディスティラー・オブ・ザ・イヤー」を受賞し、蒸溜所としてこの世界最高峰の栄誉を初めて獲得しました。

金車グループの会長であるリー・ユーディンの氏は、世界のウイスキー業界で最も権威があり、厳格なコンペティションとして広く知られているワールド・ウイスキー・アワードでカバランが認められたことを光栄に思うと述べました。

「国際的なコンペティションの中でも、WWAは卓越性の真のベンチマークとみなされており、この最高の栄誉をいただき、身の引き締まる思いです。今回の受賞は、カバランだけでなく台湾にとっても誇りであり、職人技と品質に対する私たちのチームの献身を反映したものです。これはカバランにとって、創業以来20年間で19回目となる、業界最高栄誉の蒸溜所賞受賞となります。私たちはこれからもこれらの価値観を守り、カバランのユニークな個性を世界中のウイスキー愛好家と分かち合うことに引き続き尽力してまいります。」

「アイコンズ・オブ・ウイスキー・アワード2026」にて「ディスティラー・オブ・ザ・イヤー」を受賞し、この世界最高の栄誉において蒸溜所初の快挙となりました。今回の受賞は、同蒸溜所の卓越したウイスキー製造能力をさらに裏付けるものであり、その職人技、カスクに関する専門知識、風味の繊細さは審査委員会から高い評価を得ました。同蒸溜所は、来訪者の体験、ブランドのストーリーテリング、製品の革新、持続可能性への取り組みにおいて目覚ましい成長を遂げるとともに、企業責任を強化し、卓越したウイスキー製造の世界的ベンチマークとしての地位を固めています。

今年は、カバランの2つの銘柄がコンペティションの最終段階に進みました。「カバラン・ピーテッド・オロロソ・シェリーカスク・ストレングス・シングルモルトウイスキー」と「カバラン・ディスティラーズ・リザーブNo.1シングルモルトウイスキー」が、それぞれのカテゴリーで台湾のWWA 2026受賞者に選ばれました。

Whisky Magazineが主催する「ワールド・ウイスキー・アワード」は2007年にスタートし、世界のウイスキー業界で最も権威あるコンペティションの一つとして広く知られています。今年は、46の国と地域から数千のエントリーが、一流のジャーナリスト、専門小売店、蒸留家、業界関係者など、著名な専門家パネルによる3段階の厳格なブラインド・テイスティング・プロセスによって評価されました。

「ワールド・ウイスキー・アワード」について

卓越性への揺るぎない取り組みをもとに、「ワールド・ウイスキー・アワード」は卓越したウイスキーを選出、表彰、促進し、風味、複雑さ、個性における蒸留家の熟練の技を紹介します。各カテゴリーは、卓越した専門知識と確かな審美眼を備えた審査員団による厳しい評価を受けます。「アイコンズ・オブ・ウイスキー」は、ウイスキー産業の礎となった人物や場所を表彰するものです。

カバランウイスキーについて

宜蘭県にあるカバラン蒸溜所は、2005年以来、台湾におけるシングルモルトウイスキーの技を切り開いてきました。強烈な湿度と暑さの中で熟成された当社のウイスキーは、雪山の澄んだ雪解け水を源とし、海風と山風によってその風味がさらに高められています。これらの条件が組み合わさることで、カバランの特徴であるクリーミーさが生まれます。宜蘭県の旧名から名付けられた当社の蒸溜所は、親会社であるKing Car Groupによる45年以上の飲料製造の歴史に支えられています。世界的名誉ある数々のコンテストにおいて、金賞以上の栄誉賞を950件以上獲得しています。

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SOURCE Kavalan