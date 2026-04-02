Kavalan é o "Distiller of the Year" de 2026 no World Whiskies Awards

A principal destilaria de Taiwan conquista a maior honra do WWA enquanto duas expressões avançam para a final

TAIPEI, 2 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A destilaria pioneira de uísque de Taiwan, Kavalan, alcançou um marco histórico no World Whiskies Awards (WWA) 2026, uma das competições mais respeitadas da indústria global de uísque. Kavalan foi nomeada Distiller of the Year, conquistando a maior honra global e reafirmando sua posição entre os principais produtores de uísque do mundo.

Destilaria Kavalan nomeada Distiller of the Year no WWA 2026. O título de Distiller of the Year da Kavalan no Icons of Whisky Awards 2026 marca uma conquista histórica para a destilaria, sendo a primeira vez que ela recebe essa maior honra global.

Essa conquista inédita representa um grande salto em relação aos títulos anteriores da Kavalan como Distiller of the Year – Rest of World, sinalizando a evolução da marca de um destaque regional a uma referência global.

O presidente da King Car, Sr. YT Lee, afirmou que a Kavalan se sentiu honrada em ser reconhecida no World Whiskies Awards, amplamente considerado uma das competições mais prestigiadas e rigorosas do setor global de uísque.

"Entre as competições internacionais, o WWA é considerado um verdadeiro referencial de excelência, e estamos profundamente honrados em receber esta maior distinção. Esse reconhecimento não é apenas um momento de orgulho para a Kavalan, mas também para Taiwan, refletindo a dedicação da nossa equipe ao artesanato e à qualidade. Esse marco representa o décimo nono prêmio de destilaria conquistado pela Kavalan entre as mais altas honrarias do setor, nos vinte anos desde a sua fundação. Continuamos comprometidos em manter esses valores e compartilhar o caráter único da Kavalan com os amantes de uísque no mundo todo."

O título de Distiller of the Year da Kavalan no Icons of Whisky Awards 2026 marca uma conquista histórica para a destilaria, sendo a primeira vez que ela recebe essa maior honra global. O prêmio reforça ainda mais os excepcionais recursos da destilaria na produção de uísques, com sua maestria artesanal, expertise em barris e refinamento de sabores recebendo altos elogios do painel de jurados. A destilaria demonstrou um crescimento notável na experiência dos visitantes, na narrativa da marca, na inovação de produtos e em iniciativas de sustentabilidade, fortalecendo sua responsabilidade corporativa e reforçando sua posição como referência global de excelência na produção de uísque.

Neste ano, duas expressões da Kavalan avançaram para a fase final da competição, com o Kavalan Peatist Oloroso Sherry Cask Single Cask Strength Single Malt Whisky e o Kavalan Distiller's Reserve No.1 Single Malt Whisky sendo ambos nomeados vencedores do WWA 2026 para Taiwan em suas respectivas categorias.

Organizado pela Whisky Magazine, o World Whiskies Awards foi lançado em 2007 e é amplamente considerado uma das competições mais autoritativas no setor global do uísque. Este ano, milhares de inscrições de 46 países e regiões foram avaliadas por meio de um rigoroso processo de degustação às cegas em três etapas, conduzido por um distinto painel de especialistas, incluindo jornalistas renomados, varejistas especializados, destiladores e profissionais do setor.

Sobre World Whiskies Awards

Com um compromisso inabalável com a excelência, o World Whiskies Awards seleciona, recompensa e promove whiskies excepcionais, destacando a maestria dos destiladores em sabor, complexidade e caráter. Cada categoria passa por uma avaliação rigorosa realizada por um painel de juízes com expertise excepcional e paladares apurados. Os Icons of Whisky reconhecem as pessoas e os lugares cujo trabalho é a base do setor do uísque.

Sobre Kavalan Whisky

A destilaria Kavalan, no condado de Yilan, vem sendo pioneira na arte do single malt em Taiwan desde 2005. Nosso uísque, envelhecido em intensa umidade e calor, é originado nas águas cristalinas do degelo da Snow Mountain e é reforçada pelas brisas do mar e das montanhas. Essas condições se misturam para criar a cremosidade característica da Kavalan. Inspirada no antigo nome do condado de Yilan, nossa destilaria é sustentada por mais de 45 anos de experiência na produção de bebidas, sob a empresa controladora King Car Group. Coletamos mais de 950 prêmios de ouro ou superiores nos concursos mais competitivos do setor.

CONTATO:

Kaitlyn Tsai

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Wendy Wang

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Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2946614/260402_Kavalan_Distillery_named_Distiller_of_the_Year_at_WWA_2026.jpg

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FONTE Kavalan