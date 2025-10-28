KPS CAPITAL PARTNERS ADQUIRIRÁ DE ALBEMARLE UNA PARTICIPACIÓN MAYORITARIA EN KETJEN

LA NUEVA EMPRESA SERÁ LÍDER MUNDIAL EN CATALIZADORES Y ADITIVOS AVANZADOS PARA LAS INDUSTRIAS DE REFINACIÓN Y PETROQUÍMICA

NUEVA YORK, 28 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- KPS Capital Partners, LP ("KPS") anunció hoy que, a través de una nueva filial, ha llegado a un acuerdo definitivo con Albemarle Corporation ("Albemarle") (NYSE: ALB) para adquirir una participación mayoritaria en el negocio de soluciones de catalizadores de refinería de Ketjen Corporation (en conjunto, "Ketjen" o la "Empresa"). KPS y Albemarle, a través de sus filiales, serán propietarias de aproximadamente el 51 % y el 49 % de Ketjen al cierre de la operación, respectivamente, y KPS tendrá la mayoría de la junta directiva y el control operativo de Ketjen. Albemarle conservará el 100 % del negocio Performance Catalyst Solutions ("PCS") de Ketjen Corporation. Se espera que la transacción quede finalizada en el primer trimestre de 2026 y está sujeta a las condiciones y aprobaciones de cierre habituales.

Ketjen es un fabricante líder mundial de soluciones de catalizadores avanzados utilizados para transformar, procesar y descontaminar petróleo crudo y materias primas renovables en combustibles y productos químicos para una amplia gama de aplicaciones, entre las que se incluyen la petroquímica, el transporte, la construcción y la agricultura, entre otras. Los catalizadores y aditivos de la empresa mejoran la rentabilidad de los clientes gracias a las mejoras en materia de fiabilidad, calidad y rendimiento de los combustibles y productos químicos refinados a partir de una variedad de materias primas tradicionales y renovables. Ketjen tiene su sede en Houston, Texas, cuenta con aproximadamente 840 empleados y opera dos plantas de fabricación, dos centros de investigación y tecnología, y dos empresas conjuntas en Norteamérica, Sudamérica, Europa y Asia.

Raquel Vargas Palmer, socia directora de KPS, comentó: "Estamos encantados de realizar una inversión mayoritaria en Ketjen, proveedor líder mundial en catalizadores y aditivos esenciales para productores petroquímicos y de combustibles. Las soluciones de la empresa son esenciales para la fabricación de una amplia gama de productos, incluidos combustibles y productos químicos sostenibles, lo que garantiza la seguridad, la calidad y el cumplimiento de las normas sobre emisiones, a la vez que mejora el rendimiento de la producción y la rentabilidad de los productores. Aprovecharemos las décadas de experiencia en fabricación global de KPS para crear una cultura empresarial centrada en la innovación y el perfeccionamiento continuo, proporcionando al mismo tiempo apoyo estratégico y capital para acelerar las oportunidades de crecimiento de la empresa. Ketjen mantiene su compromiso de apoyar a sus clientes de la industria de refinería y ofrecer soluciones, servicios y calidad líderes en el sector. Esperamos colaborar con los talentosos empleados y el equipo directivo de Ketjen, al igual que con Albemarle, para impulsar el crecimiento y la rentabilidad de la empresa".

Michael Simmons, presidente de Ketjen, afirmó: "El equipo de Ketjen está entusiasmado de asociarse con KPS al comenzar nuestro nuevo capítulo como empresa independiente. KPS tiene un historial excepcional en la inversión y el fortalecimiento de empresas de materiales industriales y especializados, y tenemos la certeza de que es el socio adecuado para respaldar nuestro crecimiento a largo plazo. Su compromiso con la excelencia en la fabricación, el desarrollo operativo y la innovación nos permitirá aprovechar la sólida posición de Ketjen en el mercado y profundizar nuestras relaciones con clientes de todo el mundo".

Kent Masters, presidente y director ejecutivo de Albemarle, afirmó: "KPS nos ha impresionado por su probada experiencia en la gestión de grandes empresas industriales y manufactureras a nivel mundial. La participación que Albemarle conserva en Ketjen pone de relieve nuestra confianza en el crecimiento de los beneficios y el potencial de creación de valor de la empresa bajo la dirección de KPS, y esperamos colaborar con KPS para impulsar la próxima fase de crecimiento de Ketjen".

Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP desempeñó el cargo de asesor jurídico y Raymond James el de asesor financiero principal de KPS. La operación ha sido financiada mediante deuda comprometida por Barclays, Jefferies, BNP Paribas y Santander.

Acerca de Ketjen

El negocio de soluciones catalíticas de refinación de Ketjen ofrece soluciones catalíticas avanzadas a los principales productores de las industrias petroquímica y de refinación. Ketjen ofrece soluciones seguras y fiables que maximizan el rendimiento de la producción y el valor comercial, desde el cracking catalítico fluidizado hasta soluciones de combustibles limpios y el hidrotratamiento. Ketjen tiene su sede en Houston, Texas, y presta servicios a clientes globales en 25 mercados. Para obtener más información, visite www.ketjen.com.

Acerca de Albemarle

Albemarle Corporation (NYSE: ALB) es líder mundial en la transformación de recursos esenciales en ingredientes fundamentales para la movilidad, la energía, la conectividad y la salud. Trabajamos en colaboración para desarrollar nuevas formas de desplazarnos, alimentarnos, conectarnos y protegernos, teniendo en cuenta a las personas y al planeta. El suministro global fiable y de alta calidad de litio y bromo nos permite ofrecer soluciones avanzadas a nuestros clientes. Conozca más sobre cómo el personal de Albemarle está posibilitando un mundo más resiliente en Albemarle.com, LinkedIn y X.

Acerca de KPS Capital Partners

KPS, a través de sus entidades de gestión afiliadas, es la gestora de KPS Special Situations Funds, una familia de fondos de inversión con aproximadamente 19,4 mil millones de dólares en activos bajo gestión (al 30 de junio de 2025). Durante más de tres décadas, los socios de KPS han trabajado exclusivamente en función de la revalorización significativa del capital, y para esto han realizado inversiones de capital controladas en empresas de fabricación e industriales de diversos sectores, entre los que se incluyen el de materias primas, productos de marca para el consumidor, sanitarios y de lujo, piezas automotrices, bienes de capital y fabricación en general. KPS crea valor para sus inversionistas colaborando de manera constructiva con equipos talentosos de gestión, con el propósito de mejorar los negocios y generar retornos de inversión mediante la consolidación de la posición estratégica, la competitividad y la rentabilidad de las empresas de su cartera de inversiones, en lugar de depender principalmente de la influencia financiera. Las compañías de la cartera de KPS Funds generan actualmente ingresos anuales conjuntos de aproximadamente 21,6 mil millones de dólares, operan 211 plantas de producción en 21 países y cuentan con cerca de 55.000 empleados, directamente y a través de empresas conjuntas en todo el mundo (hasta el 30 de junio de 2025). La estrategia de inversión de KPS y las empresas de su cartera se describen detalladamente en www.kpsfund.com.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1023167/KPS_Logo.jpg

FUENTE KPS Capital Partners, LP