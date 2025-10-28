KPS CAPITAL PARTNERS VERWERFT MEERDERHEIDSBELANG IN KETJEN VAN ALBEMARLE

HET NIEUWE BEDRIJF WORDT WERELDLEIDER IN GEAVANCEERDE KATALYSATOREN EN ADDITIEVEN VOOR DE RAFFINAGE- EN PETROCHEMISCHE INDUSTRIE

NEW YORK, 28 oktober 2025 /PRNewswire/ -- KPS Capital Partners, LP ("KPS") maakte vandaag bekend dat het, via een nieuw opgericht filiaal, een definitieve overeenkomst heeft gesloten met Albemarle Corporation ("Albemarle") (NYSE: ALB) om een meerderheidsbelang te verwerven in de raffinagekatalysatoroplossingen business van Ketjen Corporation (gezamenlijk, "Ketjen" of het "Bedrijf"). Via filialen zullen KPS en Albemarle respectievelijk ongeveer 51% en 49% van Ketjen bezitten bij de afsluiting, waarbij KPS een meerderheid in de Raad van Bestuur en operationele controle over Ketjen zal hebben. Albemarle zal 100% van de PCS-activiteiten (Performance Catalyst Solutions) van Ketjen Corporation behouden. De voltooiing van de transactie wordt in het eerste kwartaal van 2026 verwacht en is afhankelijk van de gebruikelijke afsluitvoorwaarden en goedkeuringen.

Ketjen is een toonaangevende internationale producent van geavanceerde katalysatoroplossingen die worden gebruikt om ruwe olie en hernieuwbare grondstoffen te transformeren, te verwerken en te decontamineren tot brandstoffen en chemicaliën voor uiteenlopende toepassingen, waaronder petrochemie, transport, bouw en landbouw. De katalysatoren en additieven van de onderneming verhogen de winstgevendheid van klanten door verbeteringen in betrouwbaarheid, kwaliteit en opbrengst van brandstoffen en chemicaliën die uit verschillende traditionele en hernieuwbare grondstoffen worden geraffineerd. Het hoofdkantoor van Ketjen is gevestigd in Houston, Texas. Het bedrijf telt ongeveer 840 werknemers en heeft twee productiefaciliteiten, twee onderzoeks- en technologiecentra en twee joint ventures in Noord- en Zuid-Amerika, Europa en Azië.

Raquel Vargas Palmer, Managing Partner van KPS, verklaart: "We zijn verheugd om een controlerende investering te doen in Ketjen, een toonaangevende wereldwijde leverancier van bedrijfskritische katalysatoren en additieven voor petrochemische en brandstofproducenten. De oplossingen van het bedrijf zijn essentieel voor de productie van een ruime waaier aan producten, waaronder duurzame brandstoffen en chemicaliën, waarbij veiligheids-, kwaliteits- en emissienormen worden gewaarborgd terwijl de productieopbrengst en de winstgevendheid van de producent worden verbeterd. We zullen de decennialange wereldwijde productie-ervaring van KPS inzetten om een ondernemerscultuur te creëren waarin innovatie en voortdurende verbetering centraal staan, terwijl we strategische ondersteuning en kapitaal aanreiken om de groeimogelijkheden van het bedrijf te versnellen. Ketjen blijft zich verder inzetten om haar klanten in de raffinage-industrie te ondersteunen en toonaangevende oplossingen, service en kwaliteit te leveren. We kijken ernaar uit om met Ketjen's getalenteerde werknemers, senior bestuursteam en Albemarle samen te werken om de groei en winstgevendheid van het bedrijf te stimuleren."

Michael Simmons, voorzitter van Ketjen, gaf volgend commentaar: "Het team van Ketjen is opgetogen om met KPS samen te werken nu we aan ons volgende hoofdstuk als onafhankelijk bedrijf beginnen. KPS heeft een uitzonderlijke staat van dienst in het investeren in en versterken van industriële en speciale materialen en we hebben er alle vertrouwen in dat dit de juiste partner is om onze groei op lange termijn te ondersteunen. Hun inzet voor uitmuntende productie, operationele verbetering en innovatie zal ons in staat stellen om verder te bouwen op Ketjens sterke marktpositie en onze partnerschappen met klanten over de hele wereld te verdiepen."

Kent Masters, voorzitter en CEO van Albemarle, verklaart: "We zijn onder de indruk van KPS en hun bewezen expertise in het beheren van grote, wereldwijde productie- en industriële bedrijven. Albemarle's behouden belang in Ketjen benadrukt ons geloof in de winstgroei en het waardecreatiepotentieel van het bedrijf onder leiding van KPS. We kijken er dan ook naar uit om samen met KPS de volgende groeifase van Ketjen te bevorderen."

Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP trad op als juridisch adviseur en Raymond James trad op als financieel adviseur van KPS. Een toegezegde schuldfinanciering om de transactie te ondersteunen is verstrekt door Barclays, Jefferies, BNP Paribas en Santander.

Over Ketjen

Ketjens activiteiten op gebied van katalysatoroplossingen voor raffinage leveren geavanceerde katalysatoroplossingen aan toonaangevende producenten in de petrochemische en raffinage-industrie. Ketjen levert veilige en betrouwbare oplossingen die de productieprestaties en bedrijfswaarde maximaliseren, van gefluïdiseerd katalytisch kraken tot oplossingen voor schone brandstoffen en hydroverwerking. Ketjen heeft zijn hoofdkantoor in Houston, Texas, en staat wereldwijd ten dienste van klanten in 25 markten. Meer informatie: www.ketjen.com.

Over Albemarle

Albemarle Corporation (NYSE: ALB) is wereldleider in het transformeren van essentiële hulpmiddelen tot cruciale ingrediënten voor mobiliteit, energie, connectiviteit en gezondheid. We werken samen om nieuwe manieren te vinden om zich te verplaatsen, stroom te voorzien, te verbinden en te beschermen met mensen en de planeet in gedachten. Via een betrouwbare en hoogwaardige wereldwijde aanvoer van lithium en broom kunnen we onze klanten geavanceerde oplossingen bieden. Kom meer te weten over hoe de mensen van Albemarle een veerkrachtigere wereld mogelijk maken op Albemarle.com, LinkedIn en X.

Over KPS Capital Partners

KPS is via haar gelieerde managemententiteiten beheerder van de KPS Special Situations Funds, een groep beleggingsfondsen met ongeveer $19,4 miljard aan vermogen onder beheer (situatie op 30 juni 2025). Al meer dan drie decennia werken de partners van KPS uitsluitend aan het genereren van aanzienlijke vermogensgroei aan de hand van controlerende aandelenbeleggingen in productie- en industriële bedrijven in een breed scala aan sectoren, waaronder basismaterialen, merkproducten voor de consument, gezondheidszorg en luxeproducten, auto-onderdelen, kapitaalgoederen en algemene productie. KPS creëert waarde voor haar investeerders door constructief samen te werken met getalenteerde managementteams om bedrijven beter te maken en genereert beleggingsrendementen door de strategische positie, het concurrentievermogen en de winstgevendheid van haar portfoliobedrijven structureel te verbeteren, in plaats van voornamelijk te vertrouwen op financiële hefboomwerking. De portfoliobedrijven van de KPS Funds genereren momenteel een totale jaaromzet van ongeveer $21,6 miljard, exploiteren 211 productiefaciliteiten in 21 landen en hebben wereldwijd ongeveer 55.000 werknemers, rechtstreeks en via joint ventures (situatie op 30 juni 2025). De investeringsstrategie en de portfoliobedrijven van KPS staan uitvoerig beschreven op www.kpsfund.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1023167/KPS_Logo.jpg