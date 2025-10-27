KPS CAPITAL PARTNERS RACHÈTE À ALBEMARLE UNE PARTICIPATION MAJORITAIRE DANS KETJEN

LA NOUVELLE SOCIÉTÉ SERA UN LEADER MONDIAL DANS LE DOMAINE DES CATALYSEURS ET ADDITIFS AVANCÉS POUR LES INDUSTRIES DU RAFFINAGE ET DE LA PÉTROCHIMIE

NEW YORK, 27 octobre 2025 /PRNewswire/ -- KPS Capital Partners, LP (« KPS ») a annoncé aujourd'hui que, par l'intermédiaire d'une société affiliée nouvellement créée, elle a conclu un accord définitif avec Albemarle Corporation (« Albemarle ») (NYSE : ALB) pour acquérir une participation majoritaire dans les activités de solutions catalytiques destinées au raffinage de Ketjen Corporation (collectivement, « Ketjen » ou la « Société »). KPS et Albemarle, par l'intermédiaire de sociétés affiliées, détiendront respectivement environ 51 % et 49 % de Ketjen à la clôture, KPS ayant la majorité du conseil d'administration et le contrôle opérationnel de Ketjen. Albemarle conservera 100 % de l'activité Performance Catalyst Solutions (« PCS ») de Ketjen Corporation. La finalisation de la transaction est prévue pour le premier trimestre 2026 et est soumise aux conditions de clôture et approbations habituelles.

Ketjen est un fabricant mondial de premier plan de solutions catalytiques avancées utilisées pour transformer, traiter et décontaminer le pétrole brut et les matières premières renouvelables en carburants et produits chimiques pour un large éventail d'applications, notamment la pétrochimie, les transports, le bâtiment et l'agriculture. Les catalyseurs et les additifs de la Société améliorent la rentabilité des clients en augmentant la fiabilité, la qualité et le rendement des carburants et des produits chimiques raffinés à partir d'une diversité de matières premières traditionnelles et renouvelables. Ketjen a son siège à Houston, au Texas, emploie environ 840 personnes et exploite deux sites de production, deux centres de recherche et de technologie et deux coentreprises en Amérique du Nord et du Sud, en Europe et en Asie.

Raquel Vargas Palmer, associée directrice de KPS, a déclaré : « Nous sommes ravis de réaliser un investissement de contrôle dans Ketjen, un fournisseur mondial de premier plan de catalyseurs et d'additifs essentiels pour les producteurs de produits pétrochimiques et de carburants. Les solutions de la Société sont essentielles à la fabrication d'une large gamme de produits, y compris des carburants et des produits chimiques durables, garantissant la sécurité, la qualité et les normes d'émission tout en améliorant les rendements de production et la rentabilité des producteurs. Nous nous appuierons sur les décennies d'expérience mondiale de KPS en matière de fabrication pour créer une culture d'entreprise centrée sur l'innovation et l'amélioration continue, tout en fournissant un soutien stratégique et des capitaux pour accélérer les opportunités de croissance de la Société. Ketjen s'engage à accompagner ses clients dans l'industrie du raffinage et à leur fournir des solutions, des services et une qualité de pointe. Nous nous réjouissons de travailler en partenariat avec les employés talentueux de Ketjen, l'équipe de direction et Albemarle pour stimuler la croissance et la rentabilité de la Société. »

Michael Simmons, président de Ketjen, a déclaré : « L'équipe de Ketjen est ravie de s'associer à KPS alors que nous entamons notre prochain chapitre en tant qu'entreprise indépendante. KPS a des antécédents exceptionnels en matière d'investissement et de renforcement des entreprises de matériaux industriels et de spécialité, et nous sommes convaincus qu'il est le bon partenaire pour soutenir notre croissance à long terme. Son engagement en faveur de l'excellence de fabrication, de l'amélioration opérationnelle et de l'innovation nous permettra de capitaliser sur la position de marché solide de Ketjen et d'approfondir nos partenariats avec nos clients dans le monde entier. »

Kent Masters, président-directeur général d'Albemarle, a affirmé : « Nous avons été impressionnés par KPS et par son expertise reconnue dans la gestion de grandes entreprises industrielles et manufacturières mondiales. La participation conservée par Albemarle dans Ketjen montre que nous croyons au potentiel de croissance des bénéfices et de création de valeur de la Société sous la direction de KPS, et nous nous réjouissons de travailler en partenariat avec KPS pour conduire la prochaine phase de croissance de Ketjen. »

Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP a agi en tant que conseiller juridique et Raymond James en tant que conseiller financier principal de KPS. Le financement par emprunt engagé pour soutenir la transaction a été fourni par Barclays, Jefferies, BNP Paribas et Santander.

À propos de Ketjen

L'activité de Ketjen dans le domaine des solutions catalytiques pour le raffinage fournit des solutions catalytiques avancées aux principaux producteurs des secteurs de la pétrochimie et du raffinage. Du craquage catalytique fluidifié aux solutions de carburants propres et à l'hydrotraitement, Ketjen fournit des solutions sûres et fiables qui maximisent les performances de production et la valeur commerciale. Ketjen a son siège social à Houston, au Texas, et sert des clients internationaux sur 25 marchés. Pour plus d'informations, consultez le site www.ketjen.com.

À propos d'Albemarle

Albemarle Corporation (NYSE : ALB) est le leader mondial de la transformation des ressources essentielles en ingrédients critiques pour la mobilité, l'énergie, la connectivité et la santé. Nous nous associons pour créer de nouvelles façons de se déplacer, de s'alimenter en énergie, de se connecter et de se protéger en tenant compte des personnes et de la planète. Un approvisionnement mondial fiable et de haute qualité en lithium et en brome nous permet de proposer des solutions avancées à nos clients. Pour en savoir plus sur la façon dont les collaborateurs d'Albemarle contribuent à un monde plus résilient, consultez Albemarle.com, LinkedIn et X.

À propos de KPS Capital Partners

KPS, par l'intermédiaire de ses entités de gestion affiliées, est le gestionnaire des KPS Special Situations Funds, une famille de fonds d'investissement dont les actifs sous gestion s'élèvent à environ 19,4 milliards de dollars (au 30 juin 2025). Depuis plus de trente ans, les associés de KPS travaillent exclusivement à la réalisation d'une plus-value significative en investissant dans des sociétés manufacturières et industrielles dans un large éventail de secteurs, notamment les matériaux de base, les produits de consommation de marque, les produits de santé et de luxe, les pièces détachées automobiles, les biens d'équipement et l'industrie manufacturière en général. KPS crée de la valeur pour ses investisseurs en travaillant de manière constructive avec des équipes de gestion talentueuses pour améliorer les entreprises et génère des retours sur investissement en améliorant structurellement la position stratégique, la compétitivité et la rentabilité des entreprises de son portefeuille, plutôt qu'en s'appuyant principalement sur l'effet de levier financier. Les sociétés de portefeuille des fonds KPS génèrent actuellement un chiffre d'affaires annuel global d'environ 21,6 milliards de dollars, exploitent 211 sites de production dans 21 pays et emploient environ 55 000 personnes dans le monde entier, directement ou par l'intermédiaire de coentreprises (au 30 juin 2025). La stratégie d'investissement de KPS et les sociétés de son portefeuille sont décrites en détail sur le site www.kpsfund.com.

