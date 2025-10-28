KPS CAPITAL PARTNERS ERWIRBT MEHRHEITSBETEILIGUNG AN KETJEN VON ALBEMARLE

DAS NEUE UNTERNEHMEN WIRD EIN WELTWEIT FÜHRENDER ANBIETER VON FORTSCHRITTLICHEN KATALYSATOREN UND ADDITIVEN FÜR DIE RAFFINERIE- UND PETROCHEMIEINDUSTRIE SEIN.

NEW YORK, 28. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- KPS Capital Partners, LP („KPS") gab heute bekannt, dass das Unternehmen über eine neu gegründete Tochtergesellschaft eine endgültige Vereinbarung mit Albemarle Corporation („Albemarle") (NYSE: ALB) über den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung am Geschäftsbereich Raffineriekatalysatoren der Ketjen Corporation (zusammenfassend „Ketjen" oder das „Unternehmen") geschlossen hat. KPS und Albemarle werden über ihre Tochtergesellschaften zum Zeitpunkt des Abschlusses etwa 51 % bzw. 49 % von Ketjen besitzen, wobei KPS die Mehrheit des Board of Directors und die operative Kontrolle über Ketjen hat. Albemarle wird 100 % des Geschäftsbereichs Performance Catalyst Solutions („PCS") der Ketjen Corporation behalten. Der Abschluss der Transaktion wird für das erste Quartal 2026 erwartet und unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen und Genehmigungen.

Ketjen ist ein weltweit führender Hersteller von fortschrittlichen Katalysatorlösungen, die zur Umwandlung, Verarbeitung und Entgiftung von Rohöl und erneuerbaren Rohstoffen zur Herstellung von Kraftstoffen und Chemikalien für eine Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden, unter anderem in der Petrochemie, im Transportwesen, im Bauwesen und in der Landwirtschaft. Die Katalysatoren und Additive des Unternehmens steigern die Rentabilität der Kunden, indem sie die Zuverlässigkeit, Qualität und Ausbeute von Kraftstoffen und Chemikalien verbessern, die aus einer Vielzahl von traditionellen und erneuerbaren Rohstoffen raffiniert werden. Ketjen hat seinen Hauptsitz in Houston, Texas, beschäftigt rund 840 Mitarbeitende und betreibt zwei Produktionsstätten, zwei Forschungs- und Technologiezentren sowie zwei Joint Ventures in Nord- und Südamerika, Europa und Asien.

Raquel Vargas Palmer, Managing Partner von KPS, sagte: „Wir freuen uns sehr, eine Mehrheitsbeteiligung an Ketjen zu erwerben, einem weltweit führenden Anbieter von unternehmenskritischen Katalysatoren und Additiven für Petrochemie- und Kraftstoffhersteller. Die Lösungen des Unternehmens sind für die Herstellung einer breiten Palette von Produkten, einschließlich nachhaltiger Kraftstoffe und Chemikalien, unerlässlich und gewährleisten Sicherheits-, Qualitäts- und Emissionsstandards, während sie gleichzeitig die Produktionserträge und die Rentabilität der Hersteller verbessern. Wir werden die jahrzehntelange Erfahrung von KPS in der globalen Fertigung nutzen, um eine Unternehmenskultur zu schaffen, die auf Innovation und kontinuierliche Verbesserung ausgerichtet ist, und gleichzeitig strategische Unterstützung und Kapital bereitstellen, um die Wachstumsmöglichkeiten des Unternehmens zu verbessern. Ketjen ist weiterhin bestrebt, seine Kunden in der Raffinerieindustrie zu unterstützen und ihnen branchenführende Lösungen, Service und Qualität zu bieten. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit den talentierten Mitarbeitenden von Ketjen, dem Führungsteam und Albemarle, um das Wachstum und die Rentabilität des Unternehmens zu fördern."

Michael Simmons, President von Ketjen, kommentierte: „Das Team von Ketjen freut sich, mit KPS als Partner in das nächste Kapitel unserer Entwicklung als unabhängiges Unternehmen zu starten. KPS hat eine außergewöhnliche Erfolgsbilanz bei der Investition in und Stärkung von Industrie- und Spezialmaterialgeschäften, und wir sind zuversichtlich, dass sie der richtige Partner sind, um unser langfristiges Wachstum zu unterstützen. Ihr Engagement für hervorragende Produktionsleistungen, betriebliche Verbesserungen und Innovationen wird es uns ermöglichen, die starke Marktposition von Ketjen auszubauen und unsere Partnerschaften mit Kunden in aller Welt zu vertiefen."

Kent Masters, Chairman und Chief Executive Officer von Albemarle, ergänzte: „Wir sind von KPS und seiner bewährten Expertise im Management großer, globaler Produktions- und Industrieunternehmen beeindruckt. Die Beteiligung von Albemarle an Ketjen unterstreicht unseren Glauben an das Ertragswachstum und das Wertschöpfungspotenzial des Unternehmens unter der Leitung von KPS, und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit KPS, um die nächste Wachstumsphase von Ketjen zu unterstützen."

Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP fungierte als Rechtsberater und Raymond James als führender Finanzberater von KPS. Die Finanzierung der Transaktion wurde von Barclays, Jefferies, BNP Paribas und Santander bereitgestellt.

Informationen zu Ketjen

Der Geschäftsbereich Raffineriekatalysatoren von Ketjen liefert fortschrittliche Katalysatorlösungen an führende Hersteller in der petrochemischen und Raffinerieindustrie. Vom katalytischen Wirbelschicht-Cracken bis hin zu Lösungen für saubere Brennstoffe und Hydro-Processing liefert Ketjen sichere und zuverlässige Lösungen, die die Produktionsleistung und den Unternehmenswert maximieren. Ketjen hat seinen Hauptsitz in Houston, Texas, und bedient weltweit Kunden in 25 Märkten. Weitere Informationen finden Sie auf www.ketjen.com.

Informationen zu Albemarle

Albemarle Corporation (NYSE: ALB) ist weltweit führend bei der Umwandlung von Rohstoffen in wichtige Komponenten für Mobilität, Energie, Konnektivität und Gesundheit. Wir gehen Partnerschaften ein, um neue Wege der Fortbewegung, der Energieversorgung, der Vernetzung und des Schutzes im Sinne der Menschen und des Planeten zu beschreiten. Eine zuverlässige und hochwertige weltweite Versorgung mit Lithium und Brom ermöglicht es uns, unseren Kunden fortschrittliche Lösungen anzubieten. Weitere Informationen darüber, wie die Mitarbeitenden von Albemarle zu einer widerstandsfähigeren Welt beitragen, finden Sie auf Albemarle.com, LinkedIn und X.

Informationen zu KPS Capital Partners

KPS verwaltet über die mit ihr verbundenen Verwaltungsgesellschaften die KPS Special Situations Funds, eine Familie von Investmentfonds mit einem verwalteten Vermögen von rund 19,4 Milliarden US-Dollar (Stand: 30. Juni 2025). Seit über drei Jahrzehnten arbeiten die Partner von KPS ausschließlich daran, durch mehrheitliche Beteiligungen an Industrie- und Fertigungsunternehmen in einer Vielzahl von Branchen – darunter Grundstoffe, Markenartikel, Gesundheits- und Luxusgüter, Automobilteile, Investitionsgüter und allgemeine Fertigung – eine erhebliche Wertsteigerung des eingesetzten Kapitals zu erzielen. KPS schafft Wert für seine Investoren, indem das Unternehmen konstruktiv mit talentierten Managementteams zusammenarbeitet, um Unternehmen nachhaltig zu verbessern. Die Rendite wird dabei durch strukturelle Stärkung der strategischen Position, Wettbewerbsfähigkeit und Profitabilität der Portfoliounternehmen erzielt – und nicht in erster Linie durch den Einsatz von finanzieller Hebelwirkung. Die Portfoliounternehmen der KPS Funds erwirtschaften derzeit einen Gesamtjahresumsatz von ca. 21,6 Mrd. USD, betreiben 211 Produktionsstätten in 21 Ländern und beschäftigen direkt oder über Joint Ventures weltweit ca. 55.000 Mitarbeitende (Stand: 30. Juni 2025). Die Anlagestrategie und die Portfoliounternehmen von KPS sind unter www.kpsfund.com ausführlich beschrieben.

