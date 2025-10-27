KPS CAPITAL PARTNERS 將從 ALBEMARLE 收購 KETJEN 的控股權

新公司將成為煉油與石化業的全球先進催化劑與添加劑領袖

紐約 2025年10月27日 /美通社/ -- KPS Capital Partners, LP（簡稱「KPS」）今天宣佈，已透過新成立附屬公司而與 Albemarle Corporation（簡稱「Albemarle」）（紐約證券交易所代碼：ALB）達成最終協議，即收購 Ketjen Corporation 的煉油催化劑解決方案業務（統稱為「Ketjen」或「公司」）控股權。該交易完成後，KPS 和 Albemarle 將透過自己的附屬公司分別持有約 51% 和 49% 的 Ketjen 股份，而 KPS 在 Ketjen 董事會佔大多數和擁有營運控制權。Albemarle 將保留 100% Ketjen Corporation 的高效能催化劑解決方案（簡稱「PCS」）業務。該交易預計於 2026 年第一季完成，並須遵守常規交易條件和批准。

Ketjen 是全球領先先進催化劑解決方案製造商，而該等先進催化劑解決方案用於轉化、加工和淨化原油和可再生原料為廣泛應用（包括石化、運輸、建築和農業等）的燃料與化學品。該公司的催化劑和添加劑透過提升從各種傳統和再生原料提煉燃料和化學品的可靠性、質素和產量，而提高客戶的盈利能力。Ketjen 總部位於德州侯斯頓，聘任約 840 名員工，並於北美、南美、歐洲和亞洲經營兩個生產設施、兩個研究科技中心和兩間合資企業。

KPS 執行合夥人 Raquel Vargas Palmer 表示：「Ketjen 是石化與燃料生產商的全球領先關鍵催化劑與添加劑供應商，因此我們很高興對 Ketjen 進行控股投資。該公司的解決方案是各式各樣產品（包括可持續發展燃料與化學品）製造所需，確保安全、質素和排放標準，同時提高生產產量和生產商盈利能力。我們將利用 KPS 的數十年全球製造經驗，而於創新與持續進步為中心上建立創業文化，同時提供加速該公司成長機會的策略支援與資金。Ketjen 保持致力支援煉油業客戶，並提供領先業界的解決方案、服務與質素。我們期待與 Ketjen 的優秀員工、高層管理團隊和 Albemarle 合作，推動該公司成長與盈利能力。」

Ketjen 總裁 Michael Simmons 表示：「Ketjen 團隊很高興與 KPS 合作，開啟我們作為獨立公司的新一頁。KPS 在投資和加強工業和特殊物料業務上，擁有優良業績記錄。因此，我們相信他們是支持我們長遠成長的最佳合作夥伴。他們對卓越製造、營運改善和創新的承諾，將協助我們建基於 Ketjen 的強大市場地位，並加深與世界各地客戶的合作關係。」

Albemarle 主席兼行政總裁 Kent Masters 表示：「KPS 及他們於管理大型全球製造和工業企業的公認專業知識，令我們刮目相看。Albemarle 保留在 Ketjen 的股份，突顯我們相信該公司在 KPS 領導下的盈利增長與創造價值潛力，而我們期待與 KPS 合作，推動 Ketjen 的下一階段成長。 」

Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP 擔任 KPS 的法律顧問，而 Raymond James 擔任 KPS 的財務顧問。Barclays、Jefferies、BNP Paribas 與 Santander 已承諾提供債務融資，支持此交易。

關於 Ketjen

Ketjen 的煉油催化劑解決方案業務，向石化與煉油業的領先生產商提供先進催化劑解決方案。Ketjen 提供安全兼可靠的解決方案（從流化催化裂解，到潔淨燃料解決方案與加氫處理），盡量提升生產效能與商業價值。Ketjen 總部位於德州侯斯頓，並為 25 個市場的全球客戶提供服務如欲查看更多資料，請瀏覽 www.ketjen.com。

關於 Albemarle

Albemarle Corporation（紐約證券交易所代碼：ALB）於轉化必要資源為交通、能源、連結和健康的關鍵成份方面，帶領全球。我們以人類和地球為中心，而攜手合作開拓最新移動、能源、連結與保護方式。可靠兼優質的全球鋰和溴供應，協助我們為客戶提供先進解決方案。如欲更了解 Albemarle 同仁如何協助創造更具韌性的世界，請瀏覽 Albemarle.com、LinkedIn 和 X。

關於 KPS Capital Partners

KPS 透過自身附屬管理實體，而成為 KPS Special Situations Funds 投資基金組合的經理，管理資產約 194 億美元（截至 2025 年 6 月 30 日）。三十多年來，KPS 的合夥人一直致力透過對各行各業的製造與工業公司進行控股權投資，而實現顯著資本增值。這些行業包括基本物料、品牌消費品、醫療與奢侈品、汽車零件、資本設備和一般製造業。KPS 透過與優秀管理團隊進行建設性合作和改善企業，而為投資者創造價值，並透過結構地改善投資組合公司的策略地位、競爭力和盈利能力，而帶來投資回報，並非主要依靠財務槓桿。KPS Fund 的投資組合公司目前全球直接或透過合資企業，創造年度總收入約 216 億美元。在 21 個國家/地區經營 211 間製造設施，並聘任約 55,000 名員工（截至 2025 年 6 月 30 日）。如欲查看 KPS 投資策略及投資組合公司資料，請瀏覽 www.kpsfund.com。

