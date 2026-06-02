KuCoin Web3 Wallet se amplía con la actualización HIP-3 para incluir criptomonedas y contratos perpetuos de las finanzas tradicionales

PROVIDENCIALES, Islas Turcas y Caicos, 2 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- KuCoin Web3 anunció hoy la ampliación de KuCoin Web3 Wallet hacia los mercados de criptomonedas y contratos perpetuos de las finanzas tradicionales a través de la integración de la propuesta de mejora de Hyperliquid 3 (HIP-3, por sus siglas en inglés). La actualización permite a los usuarios acceder a un universo más amplio de oportunidades de operar con contratos de futuros perpetuos (como activos de criptomonedas, acciones, productos básicos, índices y divisas) directamente dentro de una billetera de autocustodia única, al combinar una experiencia Web3 diseñada para dispositivos móviles con una interfaz intuitiva para operar. Esta versión se basa en el lanzamiento de contratos perpetuos nativos dentro de la billetera, realizado en enero por KuCoin Web3 Wallet, y promueve una experiencia de derivados optimizada en la que el usuario mantiene el control sobre los activos y las claves privadas.

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La HIP-3 es una actualización dentro del ecosistema de Hyperliquid, diseñada para hacer que la creación de nuevos mercados de contratos perpetuos sea más abierta. Con este modelo, los desarrolladores calificados pueden implementar nuevos mercados de contratos perpetuos usando mecanismos en cadena previstos para promover la responsabilidad y los estándares operativos. Al integrar la compatibilidad con HIP-3, la experiencia con los contratos perpetuos dentro de la billetera de KuCoin Web3 Wallet puede conectarse a un universo más amplio de mercados a medida que se expande el ecosistema y, a la vez, mantener las operaciones en una interfaz unificada dentro de la billetera con mayor velocidad, simplicidad y coherencia.

"Al integrar el marco HIP-3 de Hyperliquid, estamos incorporando un modelo de expansión de mercado más abierto directamente a la experiencia de contratos perpetuos nativos de KuCoin Web3 Wallet", comentó Gas Meng, director de Operaciones de KuCoin Web3 Wallet. "Esta actualización ayuda a los usuarios a acceder a un conjunto de mercados de contratos perpetuos mucho más amplios y con más movimiento, desde las criptomonedas hasta la exposición a precios vinculados a las finanzas tradicionales, a través de un único punto de acceso de autocustodia diseñado para móviles, mientras priorizamos las fuentes de liquidez consolidadas para mantener la misma calidad y facilidad de uso en la ejecución a medida que el ecosistema crece".

Al integrar la HIP-3, KuCoin Web3 Wallet amplía el acceso al mercado más allá de los instrumentos nativos de las criptomonedas con el fin de promover una experiencia más integral y completa con las "criptomonedas y contratos perpetuos de las finanzas tradicionales". A medida que se van abriendo los mercados elegibles, los usuarios podrán acceder a una exposición de precios basada en derivados en un conjunto de categorías más amplio a partir de un punto de acceso de autocustodia único, lo que reduce la necesidad de navegar por varias aplicaciones y flujos de trabajo de operaciones inconexos. Desde su lanzamiento, KuCoin Web3 Wallet integra la HIP-3 a través del protocolo XYZ, el cual fue seleccionado por tener una liquidez mucho más consolidada y por la calidad de su ejecución, ya que esto favorece la expansión del mercado y mantiene una experiencia equilibrada en las operaciones.

KuCoin Web3 Wallet incorporó en enero los contratos perpetuos nativos en la billetera con el objetivo de agilizar el acceso a los derivados en cadena con una experiencia de usuario más fluida. Esta actualización HIP-3 constituye el próximo paso en la estrategia del producto, y combina una experiencia conocida, profesional e intuitiva en las operaciones con una arquitectura de expansión de un mercado mucho más abierto con el fin de favorecer una mayor cobertura de activos en un formato de autocustodia diseñado para dispositivos móviles.

Acerca de KuCoin Web3 Wallet

KuCoin Web3 Wallet es una billetera descentralizada y sin custodia, compatible con cadenas de bloque múltiples. Diseñada con la seguridad y el alfa en cadena como base, la billetera cuenta con un agregador de intercambio DEX entre cadenas integrado para operaciones continuas entre redes, junto con herramientas de Smart Money para ayudar a identificar oportunidades con anticipación. Con acceso a más de 1.000 DApps y un centro de airdrops específico que incluye tokens de tendencia y recién añadidos, KuCoin Web3 Wallet constituye la pasarela integral definitiva al mundo de la Web3.

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FUENTE KuCoin