KuMining amplía el acceso a la infraestructura de minería Proof-of-Work con KAS Cloud Mining

PROVIDENCIALES, Islas Turcas y Caicos, 25 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- A medida que la minería de prueba de trabajo, o Proof-of-Work, depende cada vez más del hardware especializado, los recursos energéticos y las operaciones profesionales, la participación directa sigue estando fuera del alcance de muchos usuarios particulares. KuMining, la plataforma de minería en la nube impulsada por la plataforma global de intercambio de criptomonedas KuCoin, ha anunciado hoy el lanzamiento de KAS Cloud Mining, con lo que amplía aún más su ecosistema de minería multiactivos y ofrece a los usuarios que cumplan los requisitos una forma más sencilla de acceder a la infraestructura profesional de minería de KAS.

KAS es el activo nativo de Kaspa, una red blockDAG con Proof-of-Work. A medida que los nuevos KAS entran en circulación a través de la minería, el acceso al hashrate permite a los usuarios participar en el proceso de creación de bloques y de seguridad de la red, lo que supone una alternativa a la compra directa del activo en el mercado secundario.

Dado que la minería de KAS depende ahora principalmente de hardware ASIC especializado, los usuarios tendrían que adquirir y transportar el equipo, garantizar un suministro eléctrico e infraestructura de alojamiento adecuados, configurar los grupos de minería y gestionar el mantenimiento continuo. KuMining aúna estos requisitos operativos en una experiencia de minería en la nube optimizada, ofreciendo una alternativa entre la compra de KAS y la gestión de una instalación minera física.

Los usuarios que cumplan los requisitos pueden elegir contratos con una duración de entre 7 y 360 días y recibir una cantidad diaria variable de KAS, en función de la potencia de cómputo (hashrate) adquirida y de las normas aplicables al producto. El modelo basado en grupos ofrece una experiencia más continua y visible que la minería en solitario basada en la probabilidad, al tiempo que elimina la necesidad de poseer o gestionar equipos de minería.

KAS Cloud Mining también adopta el modelo de KuMining, es decir, «minar primero, pagar la electricidad después». Los usuarios pagan por adelantado la tarifa correspondiente al hashrate, mientras que los gastos de electricidad se liquidan a lo largo del tiempo. Esto reduce el desembolso inicial y ofrece una mayor flexibilidad en el flujo de caja, sin que ello suponga una reducción de los costes totales de la explotación minera.

«La minería debería ser accesible para cualquiera que quiera participar, sin limitarse a quienes disponen de los recursos necesarios para adquirir y poner en funcionamiento equipos especializados», afirmó Jolie Du, directora de operaciones de KuMining. «Con el lanzamiento de KAS Cloud Mining, ofrecemos a más usuarios una vía más sencilla para iniciarse en la minería profesional Proof-of-Work, al tiempo que damos un paso más en la expansión del ecosistema multiactivos de KuMining. Nuestro objetivo es conectar la infraestructura profesional con los usuarios habituales a través de una experiencia transparente e integrada».

Gracias a su integración con KuCoin, KuMining permite a los usuarios recibir y gestionar los ingresos de minería sin tener que navegar por diferentes grupos de minería, carteras y plataformas de intercambio. Este lanzamiento amplía aún más el recorrido «Operar → Ganar → Minar» de KuMining y consolida su papel como puerta de acceso a una infraestructura de minería profesional.

KAS Cloud Mining ya está disponible para los usuarios que cumplan los requisitos aquí.

Acerca de KuMining

KuMining es una plataforma líder de minería en la nube desarrollada por KuCoin, una de las principales plataformas de intercambio de criptomonedas del mundo. Con el objetivo de democratizar la minería, KuMining ofrece servicios de hashrate seguros y eficientes a usuarios de todo el mundo, respaldados por una infraestructura de vanguardia y una integración sin complicaciones con el ecosistema de KuCoin.

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FUENTE KuCoin