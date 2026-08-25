KuMining mở rộng khả năng tiếp cận hạ tầng Proof-of-Work với KAS Cloud Mining

PROVIDENCIALES, Quần đảo Turks và Caicos, ngày 25 tháng 8 năm 2026 /PRNewswire/ -- Khi hoạt động khai thác Proof-of-Work (Bằng chứng công việc) ngày càng phụ thuộc vào phần cứng chuyên dụng, nguồn năng lượng và năng lực vận hành chuyên nghiệp, việc tham gia trực tiếp vẫn nằm ngoài tầm tay của nhiều người dùng cá nhân. KuMining, nền tảng khai thác trên nền tảng đám mây được vận hành bởi sàn giao dịch tiền mã hóa toàn cầu KuCoin, hôm nay công bố ra mắt KAS Cloud Mining, qua đó tiếp tục mở rộng hệ sinh thái khai thác đa tài sản và mang đến cho người dùng đủ điều kiện một phương thức đơn giản hơn để tiếp cận hạ tầng khai thác KAS chuyên nghiệp.

KAS là tài sản gốc của Kaspa, một mạng lưới blockDAG sử dụng cơ chế Proof-of-Work. Khi KAS mới được đưa vào lưu thông thông qua hoạt động khai thác, việc tiếp cận hashrate cho phép người dùng tham gia vào quá trình tạo khối và bảo đảm an ninh cho mạng lưới, mang đến một lựa chọn thay thế cho việc mua trực tiếp tài sản trên thị trường thứ cấp.

Với hoạt động khai thác KAS hiện chủ yếu phụ thuộc vào phần cứng ASIC chuyên dụng, nếu không sử dụng dịch vụ này, người dùng sẽ phải tự mua và vận chuyển thiết bị, bảo đảm nguồn điện và dịch vụ lưu trữ phù hợp, cấu hình các bể khai thác cũng như quản lý công tác bảo trì liên tục. KuMining tích hợp các yêu cầu vận hành này vào một trải nghiệm khai thác trên nền tảng đám mây được tinh gọn, tạo ra một phương thức tiếp cận thuận tiện giữa việc mua KAS và vận hành một hệ thống khai thác vật lý.

Người dùng đủ điều kiện có thể lựa chọn các hợp đồng với thời hạn từ 7 đến 360 ngày và nhận sản lượng KAS khai thác hằng ngày biến động dựa trên hashrate đã mua và các quy định áp dụng đối với sản phẩm. Mô hình dựa trên bể khai thác mang lại trải nghiệm liên tục và có thể giám sát minh bạch hơn so với khai thác đơn lẻ dựa trên xác suất, đồng thời loại bỏ nhu cầu sở hữu hoặc vận hành thiết bị khai thác.

KAS Cloud Mining cũng áp dụng mô hình "khai thác trước, thanh toán tiền điện sau" của KuMining. Người dùng thanh toán trước phí hashrate áp dụng, trong khi chi phí điện được thanh toán theo thời gian. Cách thức này giúp giảm nhu cầu tiền mặt ban đầu và mang lại tính linh hoạt cao hơn về dòng tiền, dù điều này không đồng nghĩa với việc tổng chi phí khai thác sẽ thấp hơn.

"Hoạt động khai thác nên dễ tiếp cận đối với bất kỳ ai muốn tham gia, thay vì chỉ giới hạn ở những người có đủ nguồn lực để mua và vận hành thiết bị chuyên dụng", Jolie Du, Giám đốc Vận hành của KuMining cho biết. "Thông qua việc ra mắt KAS Cloud Mining, chúng tôi đang mang đến cho nhiều người dùng hơn một con đường đơn giản để tham gia hoạt động khai thác Proof-of-Work chuyên nghiệp, đồng thời tiến thêm một bước trong quá trình mở rộng hệ sinh thái đa tài sản của KuMining. Mục tiêu của chúng tôi là kết nối hạ tầng chuyên nghiệp với người dùng phổ thông thông qua một trải nghiệm minh bạch và tích hợp".

Được tích hợp với KuCoin, KuMining cho phép người dùng nhận và quản lý sản lượng khai thác mà không cần phải thao tác qua các bể khai thác, ví và sàn giao dịch riêng biệt. Việc ra mắt này tiếp tục mở rộng hành trình Trade → Earn → Mine của KuMining và củng cố vai trò của nền tảng như một cổng tiếp cận dễ dàng tới hạ tầng khai thác chuyên nghiệp.

KAS Cloud Mining hiện đã có sẵn cho người dùng đủ điều kiện tại đây.

Giới thiệu về KuMining

KuMining là nền tảng khai thác trên đám mây hàng đầu được phát triển bởi KuCoin, một trong những sàn giao dịch tiền mã hóa hàng đầu thế giới. Hướng đến mục tiêu dân chủ hóa hoạt động khai thác tiền mã hóa, KuMining cung cấp các dịch vụ hashrate an toàn và hiệu quả cho người dùng trên toàn cầu, được hậu thuẫn bởi cơ sở hạ tầng tiên tiến và tích hợp liền mạch với hệ sinh thái của KuCoin.

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SOURCE KuCoin