La 138 .ª Feria de Cantón muestra la estética práctica en la innovación del hogar y el jardín

GUANGZHOU, China, 27 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- En la fase 2 de la 138 .ª Feria de Cantón, las secciones de productos de jardinería y tejidos, ratán y productos de hierro están atrayendo un gran interés por su enfoque en la estética práctica, fusionando la funcionalidad diaria con el arte y el diseño sostenible. Los expositores están demostrando cómo la artesanía y la innovación ecológica pueden elevar la belleza y la usabilidad de los espacios de vida modernos.

Un expositor líder en suministros de jardín ecológicos ha transformado casi todo su stand en una exhibición de nuevos productos, y el 90 % de los artículos exhibidos son lanzamientos por primera vez. Entre los aspectos más destacados se encuentra una innovadora maceta de auto-riego y protección de raíces con un sistema patentado de respiración de plantas. Este diseño innovador redefine los métodos de plantación convencionales al permitir que la maceta absorba y regule el agua automáticamente, evitando la pudrición de las raíces y garantizando una hidratación constante sin intervención manual. Otra pieza central, la maceta de porcelana Jun "irrompible", combina el arte tradicional de la cerámica con la tecnología moderna de polímeros. Al integrar plásticos marinos reciclados en su composición, el diseño combina la artesanía tradicional con la ciencia de materiales avanzada, lo que refleja un cambio más amplio de la industria hacia la sostenibilidad y la estética funcional.

Otro expositor está convirtiendo los subproductos agrícolas en valiosos artículos decorativos. A través de los principios de diseño circular, los materiales desechados, como las ramas de té y morera, se reutilizan en artesanías de alta gama, logrando la reutilización completa de las materias primas y reduciendo significativamente los desechos agrícolas. Entre sus productos destacados, la serie Tea Branch Art Frame y Color Wood Inlay Ornaments han atraído la atención por su fusión de texturas naturales, motivos de diseño chino y sensibilidades decorativas occidentales, una combinación cada vez más favorecida por los compradores globales.

En la misma sección, un participante de la Feria de Cantón desde hace mucho tiempo destaca la innovación en soluciones de almacenamiento ecológicas. Al combinar el tejido tradicional a mano con la estética moderna, la empresa presenta más de 1000 nuevos diseños cada año utilizando materiales reciclables y certificados. Su integración de fibras naturales, textiles y plásticos reciclados refleja un compromiso continuo con la fabricación baja en carbono y la vida sostenible.

A través de estas innovaciones, la Canton Fair subraya su papel fundamental en la promoción del diseño ecológico y la belleza práctica en la vida cotidiana. A medida que los consumidores globales adoptan productos sostenibles y artesanales, los expositores están redefiniendo la intersección entre la funcionalidad, la artesanía y la responsabilidad ambiental.

Para registrar la 138ª Feria de Cantón, haga clic en https://buyer.cantonfair.org.cn/register/buyer/email?source_type=16.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2805296/image_969985_26318773.jpg

FUENTE Canton Fair