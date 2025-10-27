138. Canton Fair zeigt praktische Ästhetik in Haus und Garten Innovation

GUANGZHOU, China, 26. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- In Phase 2 der 138. Canton Fair stoßen die Abteilungen für Gartenprodukte und Flecht-, Rattan- und Eisenprodukte auf großes Interesse, da sie sich auf praktische Ästhetik konzentrieren und alltägliche Funktionalität mit Kunstfertigkeit und nachhaltigem Design verbinden. Die Aussteller zeigen, wie Handwerkskunst und grüne Innovation die Schönheit und Nutzbarkeit moderner Lebensräume verbessern können.

Ein führender Aussteller im Bereich umweltfreundlicher Gartenbedarf hat fast seinen gesamten Stand in eine Ausstellung neuer Produkte verwandelt, wobei 90 % der ausgestellten Artikel Erstneuheiten sind. Zu den Highlights gehört ein innovativer, selbstbewässernder und wurzelschonender Blumentopf mit einem patentierten Pflanzenatmungssystem. Dieses bahnbrechende Design definiert herkömmliche Pflanzmethoden neu, indem es den Blumentopf in die Lage versetzt, Wasser automatisch aufzunehmen und zu regulieren, um Wurzelfäule zu verhindern und eine gleichmäßige Hydratation ohne manuelle Eingriffe zu gewährleisten. Ein weiteres Herzstück, der "unzerbrechliche" Jun-Porzellanblumentopf, verbindet traditionelle Keramikkunst mit moderner Polymertechnologie. Durch die Integration von recyceltem Meereskunststoff in seine Zusammensetzung verbindet das Design traditionelle Handwerkskunst mit fortschrittlicher Materialwissenschaft und spiegelt damit eine breitere Verlagerung der Industrie hin zu Nachhaltigkeit und funktionaler Ästhetik wider.

Ein weiterer Aussteller verwandelt landwirtschaftliche Nebenprodukte in wertvolle Dekorationsartikel. Nach den Grundsätzen des Kreislaufdesigns werden weggeworfene Materialien wie Tee und Maulbeerzweige zu hochwertigem Kunsthandwerk umgewandelt, wodurch eine vollständige Wiederverwendung von Rohstoffen erreicht und landwirtschaftliche Abfälle erheblich reduziert werden. Unter den vorgestellten Produkten haben die Tea Branch Art Frame Series und die Color Wood Inlay Ornaments die Aufmerksamkeit auf sich gezogen, weil sie natürliche Texturen, chinesische Designmotive und westliches Dekorationsempfinden miteinander verbinden - eine Kombination, die von globalen Käufern zunehmend geschätzt wird.

In der gleichen Sektion stellt ein langjähriger Teilnehmer der Canton Fair Innovationen im Bereich umweltbewusster Lagerlösungen vor. Durch die Kombination von traditioneller Handweberei und moderner Ästhetik stellt das Unternehmen jedes Jahr über 1.000 neue Designs vor, die aus recycelbaren und zertifizierten Materialien bestehen. Die Integration von Naturfasern, Textilien und recycelten Kunststoffen spiegelt das kontinuierliche Engagement für eine kohlenstoffarme Produktion und einen nachhaltigen Lebensstil wider.

Mit diesen Innovationen unterstreicht die Canton Fair ihre zentrale Rolle bei der Förderung von umweltbewusstem Design und praktischer Schönheit im täglichen Leben. Da die Verbraucher weltweit nachhaltige und handwerkliche Produkte bevorzugen, definieren die Aussteller die Schnittstelle zwischen Funktionalität, Handwerkskunst und Umweltverantwortung neu.

